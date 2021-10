forrige

Kjente to av de drepte kvinnene: − Fullstendig meningsløst

KONGSBERG (VG) Tomm Erik Holtan kan ikke tro at to av hans venner mistet livet tirsdag kveld. Han sier de etterlater seg et tomrom i den lille byen.

– Sterke, sosiale og intellektuelle, sier Tomm Erik Holtan om to av de fire kvinnene som ble drept onsdag kveld.

Holtan har nettopp møtt på kompisen Magne Sell, som befant seg på ett av åstedene bare minutter etter skytingen. Sammen tar de en kaffe utenfor bakeriet i sentrum av Kongsberg.

Bekjente går forbi: Noen setter seg, andre stopper raskt opp og hilser. Det er massedrapet som snakkes om, og som har vært snakket om siden klokken 18.30 onsdag kveld.

– Galmannsverk

Holtan kan ikke forstå at dette har skjedd i byen hans, og med to kvinner som var så fulle av livsglede:

– Det er fullstendig meningsløst. Det er jo galmannsverk. Man skal være forsiktig med å finne mening i galskap.

Begge to er sikre på at dette dreier seg om tilfeldige ofre, for de kan ikke skjønne hvorfor gjerningsmannen skulle skadet de to kvinnene. Politiet har tidligere uttalt at det ikke er noe som tyder på at han vært ute etter én type mennesker.

– De etterlater seg et stort tomrom i Kongsberg, sier Holtan.

Pil og bue

Det er Espen Andersen Bråthen (37) som er siktet etter at fem personer ble drept og tre skadet.

Klokken 18.13 onsdag fikk politiet i Kongsberg de første meldingene om at en mann beveget seg rundt i byen og skjøt med pil og bue.

Litt over en halvtime senere, klokken 18.47, ble mannen pågrepet. Politiet har sagt at tiden fra meldingene til pågripelsen var uoversiktlig.

Mannen beveget seg over et stort område, og var i en periode utenfor politiets kontroll.

Kjente de drepte

— Jeg har vært i sjokk og sorg, men også rasende og veldig redd. Jeg kjente jeg var veldig skjelven, sier nabo Kari Hoff, som sier hun var bekjent med to av de drepte.

Hoff forteller at hun låste dørene og holdt seg inne i går kveld, men beskriver det hun så i gatene som surrealistisk med politi, ambulanse og helikopter, forteller hun til VG.

BY I SORG: Flere har lagt ned blomster og lys i Kongsberg sentrum.

Barndomsvenn: Tikkende bombe

Bråthen har erkjent drapene, og er tidligere kjent for PST (politiets sikkerhetstjeneste). PST har sagt at drapene per nå fremstår som en terrorhandling, men etterforskningen vil avklare nærmere hva hendelsene var motivert av.

En barndomsvenn av ham varslet politiet om siktede i 2017, og betegner ham som en en tikkende bombe. Kameraten mener at vennen har vært psykisk syk i flere år.

Hans mor er dansk og han har dansk statsborgerskap, men siktede er født i Norge og har ingen nærmere tilknytning til Danmark.