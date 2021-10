PLIVO-AKSJON: Det var stort politioppbud i Kongsberg da Espen Andersen Bråten drepte fem tilfeldige mennesker onsdag kveld. Her bærer en av dem et skjold, som er en del av politiets verneutstyr.

Leder for politiutdanning om verneutstyr: − Tar sekunder å ta på

Likevel droppet den første patruljen som kom til åstedet i Kongsberg å ta det på. Lederen ved Politihøgskolen understreker at det er lett å være etterpåklok.

Politiet har uttalt at det var en taktisk vurdering å gå rett i aksjon og ikke bruke tid på å ta på seg tungvest og hjelm.

Da de to politibetjentene gikk inn i Coop Extra-butikken, ble de beskutt og trakk seg unna. Deretter fikk de støtte av en tredje politibetjent som hadde på verneutstyr. Da kom Espen Andersen Bråthen (37) seg unna og drepte fem personer noen hundre meter unna.







– Verneutstyret ligger i bilen, så det tar ikke lang tid. Du har det personlige verneutstyret som er vest og hjelm. Det tar sekunder å ta på, sier leder for operativ seksjon ved Politihøgskolen, Eirik Rosø til VG.

ØVERSTE LEDER: Eirik Rosø har ansvar for alle politioperative utdanninger i Norge.

– Vesten skal strappes på rundt midje og arm og du skal ha på hjelm som festes og visir som lukkes.

Rosø ønsker ikke å si akkurat hvor mange sekunder, fordi det varierer:

– Igjen er det jo bedre trent man er, jo fortere går det. Men det tar ikke mange sekundene.

Andersen Bråthen har erkjent de faktiske forhold.

Vurderer anmeldelse

Hovedregelen er at man bruker verneutstyr når man bruker våpen. Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt har forklart at de valgte å gå rett i aksjon i stedet for å stoppe opp og kle på seg utstyret. De vurderer løpende om de skal anmelde seg selv til Spesialenheten.

Rosø, som altså er ansvarlig for utdanningen av politiet, bekrefter at en slik avgjørelse er situasjonsbetinget.

– Hva tenker du om at de ikke tok på det?

– Det er en vurdering de tok der og da.

– I ettertid, kan man tenke at de burde brukt de sekundene?

– Ja, det kan du si. Men så er det veldig lett å være etterpåklok. De vurderingene tjenestepersonene gjorde der og da. det er deres vurdering og som de må svare for.

Politiet har sagt at de to politibetjentene inne i butikken ikke kom i posisjon til å skyte.

To ulike taktikker

Rosø har ansvar for alle politioperative utdanninger i Norge. Det inkluderer blant annet trening av bachelorstudenter i Plivo (pågående livstruende vold) og all annen politioperativ opplæring de får. Han har i tillegg ansvar for ansvar for etter- og videreutdanning av blant annet instruktører og utdanning av Beredskapstroppen.

I Kongsberg ble Plivo-prosedyren iverksatt bare seks minutter etter at de første meldingene kom inn til sentralen klokken 18:12.

Han forklarer forskjellen på Plivo, som er det skarpeste redskapet politiet kan ta i bruk, og vanlige politiaksjoner slik:

– I utgangspunktet har politiet en defensiv tilnærming. Man ønsker ikke å rushe i en situasjon, man ønsker at gjerningspersonen skal komme til oss og overgi seg. Med Plivo er det stikk motsatt. Slik det ligger i beskrivelsen, er det pågående livstruende vold. Da tar man høyere risiko enn i andre situasjoner. Politiet har en offensiv tilnærming, som er en kardinal forskjell.

Da den første patruljen fikk støtte fra den tredje politibetjenten med verneutstyr, glapp altså gjerningsmannen. Under en Plivo-aksjon, skal det egentlig ikke skje:

– Ideelt sett skal man ikke miste gjerningspersonen av syne. Hvis personen er i livsfare, må du søke dekning for å unngå å bli drept, og den trusselen de opplever å stå overfor. Det generelle er at når du får kontakt, skal du beholde kontakt med gjerningspersonen, både se og prate med vedkommende. Så vil vurderingen være om det er mulig eller ikke mulig, ut fra hva vedkommende gjør.

Våpen i låst skrin

Politiet i Norge er ikke permanent bevæpnet, en debatt som igjen har blitt løftet etter Kongsberg-angrepet.

Derfor har politiet våpen tilgjengelig i et låsbart våpenskrin i bilen. Bilen må være stoppet for at du kan gå ut og ta på våpenet, sier Rosø.

– Noen skrin har nøkler og noen har koder. Det tar de sekundene det tar.

– Hvis politiet allerede var bevæpnet kunne man sluppet ett ledd og hentet inn noen sekunder?

– Det kan du si, men de kjører med lagring i politibilen. I få tilfeller kan det ha betydd en forskjell.

– Det kunne utgjort en forskjell her?

– Det kan ha gjort det, det er for tidlig og det må evalueringen vise.

Tidligere beredskapstropp-sjef: Klarte å avbryte

Tidligere leder for Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen sier til VG at det er mulig at han selv ville gått rett inn uten tungt verneutstyr, fordi pil og bue kan virke litt mindre grovt enn andre skytevåpen.

Beredskapstroppens ansvar er å håndtere de farligste og mest krevende oppdragene politiet står overfor.

Han mener også at politiet ikke nødvendigvis feilet i aksjonen inne på butikken, fordi de klarte å avbryte handlingen hans:

– Han gjorde ikke mer i butikken, det kunne han ikke gjort. Da ville han blitt tatt. Sånn sett har prosedyren virket frem til da, sier han til VG.

– Så kan jeg si, at det må være mulig å rette et skudd mot gjerningspersonen, men det er for enkelt. Jeg er overbevist om hvis de hadde hatt muligheten til å skyte, ville de skutt. Det er et uoversiktlig miljø i en sånn butikk, det er hyller, reoler og plutselig dukker han.

2011: Anders Snortheimsmoen var leder for beredskapstroppen da de pågrep Anders Behring Breivik på Utøya.

Snortheimsmoen, som var leder for beredskapstroppen 22. juli, tror politiet gjorde de det kunne og tegner opp hvor uoversiktlig en situasjon inne i en matbutikk kan være:

– I det de kommer inn, blir de beskutt umiddelbart, og det er ikke sikkert de ser mer enn ett lite glimt av gjerningsmannen. Og da vil de prøve å anrope og pådra oppmerksomhet, så kommer det et skudd til. Han kan stå på et lite hjørne, veldig godt skjult, og i det pilen forlater buen, flytter han på seg. Det er som å leke gjemsel. Så kan man si, er de ikke trent til å skyte på det sekundet det skjer? Men det er det bare den personen som står med våpenet der inne kan avgjøre.

– Det er bare synsing, men slik jeg ser for meg situasjonen.