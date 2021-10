ÅSTEDET: Politiet holdt forsvinningssaken skjult i ti uker, fordi de fryktet for Anne-Elisabeth Hagens liv. Her jobber krimteknikere i ekteparet Hagens kjøkkenstue, 15 mai i fjor.

La lokk på forsvinningen i 10 uker: Dette ble konsekvensene

LØRENSKOG (VG) I starten av forsvinningssaken måtte politiet prioritere mellom etterforskning og livreddende innsats. Det har satt sine spor.

Etter tre år kan det for offentligheten fremstå som at politiet står på stedet hvil i etterforskningen av Lørenskog-saken:

Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant 31. oktober 2018, er fortsatt ikke funnet.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap, men nekter all skyld og vil ikke lenger la seg avhøre.

En mann i 30-årene er siktet i saken, men flere signaler tyder på at saken mot ham kan gå mot henleggelse.

Sporene på åstedet har så langt ikke ført politiet til ukjente gjerningspersoner.

Det samme kan man så langt si om kryptosporet, etter det VG kjenner til.

Politiets etterforskere er likevel positive, og mener det er mulig å spore ukjente gjerningspersoner.

Unik og kompleks

Lørenskog-saken blir beskrevet som unik på grunn av sin kompleksitet. Den er også svært omfattende.

Det er gjennomført cirka 700 avhør, innhentet store mengder beslag, herunder ca. 2500 gjenstander og over 6000 timer video. Til nå har politiet mottatt over 4000 tips.

Mellom 20 og 30 personer fra Øst politidistrikt, Kripos og Økokrim jobber fortsatt med saken.

Etterforskerne har imidlertid troen på at de kan løse gåten – på tross av at det nå har gått over 1000 dager siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Nitid planlegging

Påtaleleder på Lørenskog-saken, Gjermund Hanssen, gir nå nye beskrivelser av hvordan politiet ser på saken, og hvorfor den er så krevende å løse:

– Det er flere elementer som gjør saken utfordrende og tidkrevende, sier Hanssen, og forklarer videre:

– Det åpenbare er at det her er snakk om gjerningspersoner som gjennom lang og nitid planlegging har tatt mange skritt for å skjule sine spor, og som aktivt har gått inn for å villede politiet, sier Hanssen.

Det er i seg selv vanskelig å manøvrere seg i kryptoverdenen, men politiet har i tillegg måtte utvikle nye avanserte metoder for å komme videre og nærmere en løsning. Dette har naturligvis tatt tid, forteller Hanssen.

Tre konsekvenser

Påtalelederen forklarer også at startfasen av etterforskningen var krevende, fordi politiet i enkelte tilfeller måtte prioritere mellom livreddende innsats og etterforskning. I ti uker valgte politiet å legge lokk på kidnappingssaken.

Hovedhypotesen var kidnapping – og at livet til Anne-Elisabeth sto i fare. Nå mener politiet at hun ble drept.

– Denne krevende initialfasen danner også grunnlag for flere utfordringer som vi fortsatt har med oss videre i saken, sier Hanssen, og nevner flere konkrete eksempler på konsekvenser av at politiet valgte å jobbe skjult den første tiden:

Man måtte vente med den store rundspørringen Man har færre tidsnære vitneopplysninger Det var krevende for kriminalteknikerne å jobbe i det skjulte på Hagen-eiendommen

– Det ble gjort mye god etterforskning i den fasen likevel – det ble blant annet innhentet elektroniske spor og gjennomført en rekke vitneavhør med pålegg om taushetsplikt – men de utfordringene man sto overfor da, gjør at vi i dag, når vi er over i en annen fase, i noen tilfeller må gå den lange veien, sier Hanssen, og forklarer videre:

– Et eksempel er kartlegging av åstedet – hvor vi må bruke video i større grad enn å kunne bruke tidsnære vitneopplysninger, som vi kunne fått med en åpen vitneutspørring kort tid etter forsvinningen, sier Hanssen.

– Har dere konkludert internt på om det var en god eller dårlig beslutning å legge lokk på saken?

– Det gjøres hele tiden evalueringer, men jeg ønsker ikke å kommentere disse interne evalueringene i mediene.

Ingen tidsbegrensning

Påtalelederen forteller at nåværende etterforskningsplan strekker seg frem til nyttår.

– Det er ikke satt noen ytre tidsbegrensning for etterforskningen. Sakens kompleksitet og omfang tilsier at etterforskningen vil fortsette også utover i 2022, sier Hanssen

– Hva kan du – etter tre års etterforskning – si om den forbrytelsen politiet står overfor?

– I tillegg til sakens svært alvorlige karakter fremstår forbrytelsen svært godt planlagt, og virker å være gjennomført på en måte hvor gjerningspersonene har gått langt for å skjule sine spor og aktivt har gått inn for å villede politiet.

– Hva må til for at denne saken skal oppklares?

– Det er ikke fornuftig av meg å sette noen klare premisser eller forutsetninger for dette slik saken står nå. En endelig påtaleavgjørelse vil fattes av Riksadvokaten når saken anses tilstrekkelig opplyst, eller det ikke lenger er relevante etterforskningsskritt å utføre.

Hanssen uttaler at krypto-sporet er politiets klare hovedprioritet i den kommende etterforskningsperioden.

– Det betyr imidlertid ikke at andre etterforskningsskritt er lagt bort, og det jobbes fortsatt aktivt med de handlingsrelaterte sporene i saken som kan si noe om den handlingen Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for og hvem som sto bak.