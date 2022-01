MOTBAKKE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må se at nok en måling viser en klar tilbakegang fra valget.

Ny VG-måling: Lenger unna rødgrønt flertall

Nok en dårlig tilbakemelding til regjeringspartiene: Ap og Sp sliter med å fenge velgerne. På VGs januarmåling er det langt frem til rødgrønt flertall.

– Det har vært en tøff høst, oppsummerer Sps parlamentariske nestleder Geir Pollestad når han får se tallene.

Til sammen får regjeringspartiene og SV 76 mandater i denne målingen, som Respons Analyse har utført for VG.

Ved valget i september fikk de tre partiene 89 mandater. Det trengs 85 mandater i Stortinget for å sikre flertall.

Det er først og fremst Sp som må ta skylden for mandatraset siden valget – hadde det vært valg i dag ville 11 av Sps 28 representanter forsvunnet ut.

MOTGANG: Sp sliter med å matche nivået fra valget. Parlamentarisk nestleder Geir Pollestad skjønner folks utålmodighet.

– Denne målingen bekrefter tendensen fra desembermålingen. For Sp bekrefter det nedturen fra valget, det samme gjelder delvis for Ap, sier Thore Gaard Olaussen i Respons til VG.

– Dette må nesten være en slags minimumsrekord i antall hvetebrødsdager for en ny regjering: Det pleier å gå et halvår før man ser lavere oppslutning for en regjering etter et valg, men her gikk det bare et par måneder, påpeker Olaussen.

Pollestad i Sp sier de har som mål å ligge høyere enn de 9,8 prosentene de får i denne målingen.

– Det har vært en tøff høst der vi har håndtert både oppblomstring av korona og strømkrisen. Etter åtte år med Erna Solberg og sentralisering så forstår vi at folk er utålmodige. Vi er i gang med å snu politikken i en retning som ser hele Norge og reduserer sosiale og geografiske forskjeller, sier Pollestad.

Dette sier tallene

Det er små endringer på denne målingen, og alle endringene ligger innenfor feilmarginene.

Ap og Sp fikk en dupp på desembermålingen, og januartallene bekrefter at dette ikke var et blaff.

SV ser fortsatt ut til å få godt betalt for sin strategi med å stå utenfor regjering, og ligger fortsatt godt over valgresultatet fra september

Rundt sperregrensen er det også stabilt: Venstre er over for fjerde måned på rad, mens Miljøpartiet De Grønne fortsetter sin jojo-tilværelse med å være over og under sperregrensen annenhver måned på VGs målinger: Denne gang er partiet over, med 4,3 prosent.

Forskjellen på hvordan menn og kvinner stemmer er markant: Hele 63 prosent av norske kvinner stemmer på venstresiden, når man regner MDG og Sp inn der. Bare 45 prosent av menn gjør det samme.

Olaussen mener den negative effekten av rekorddyr strøm og nye coronatiltak som preget Ap- og Sp-oppslutningen i desember, vedvarer.

– De to partiene sliter med lekkasjer i begge endre, både til høyre og til venstre for seg. Det gjelder denne gangen også Sp: Det er nok slik at mange Sp-velgere er skuffet og utålmodige etter at Vedum kom med mange løfter i valgkampen, sier Olaussen.

Avventende til Støre

VG har også spurt om velgerne synes statsminister Jonas Gahr Støre gjør en god eller dårlig jobb. En stabil andel på 35 prosent svarer at Støre gjør en god jobb, mens andelen som svarer at de synes han gjør en dårlig jobb, har økt siden november.

Men: Hele 38 prosent svarer at jobben Støre gjør, hverken er god eller dårlig.

– Velgerne er avventende i forhold til Støres innsats – selv om antall som mener han har gjort en dårlig jobb, går opp. Men han har nok fått for liten tid til at folk har dannet seg et skikkelig inntrykk, mener Olaussen i Respons Analyse.

Statsministeren selv kommenterer tallene slik:

– Mange opplever nå en vanskelig tid med pandemi og skyhøye strømpriser. At dette gjenspeiler seg i målinger er forståelig. Det viktigste for regjeringen og meg som statsminister er å finne rettferdige løsninger som gjør at de som rammes urettferdig, får hjelp fra fellesskapet, sier Støre.

Høyres Erna Solberg leder landets største parti for andre måned på rad, og henter ifølge bakgrunnstallene mange velgere fra begge regjeringspartiene.

– Dette er en veldig hyggelig måling for Høyre. Selv om det er en stund til, er målet at vi igjen skal få tillit til å styre Norge etter neste valg. Kanskje viser disse tallene at folk tror mer på våre svar enn regjeringens, sier Solberg.

Presset

Også SV er fornøyde, etter en høst der de har kunne presse regjeringen både på budsjettet og på rausere strøm-kompensasjon.

– Jeg tror mange ser at SV er kraften for forandring på rødgrønn side, og at vi har jobbet hardt for å gjøre statsbudsjettet mer rettferdig, få på plass større klimakutt og at vi presser på for å stoppe de skyhøye strømprisene og ta kontroll over et kraftmarked som har løpt løpsk, sier partileder Audun Lysbakken.

For KrF er det tunge dager, etter en høst der Kjell Ingolf Ropstad måtte gå av og man for første gang havnet under sperregrensen.

– Ikke slik vi vil ha det

Det er ingen trøst å finne i VGs januarmåling heller: Med 2,7 prosent ville KrFs stortingsgruppe blitt redusert til to personer.

– Dette er selvsagt ikke slik vi vil ha det. Nå har vi akkurat startet det viktige arbeidet for å løfte partiet frem mot neste valg. Så er det jo klart at målingen kommer i en tid preget av mangelfull og utydelig krisehåndtering fra regjeringen, noe som tar fokuset fra mange gode politiske forslag, sier KrF-nestleder Dag Inge Ulstein.