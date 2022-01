VANNLEKKASJE: Dette bildet fra september i fjor viser en vannlekkasje i det nye bygget til Veterinærinstituttet på Ås.

Statsbygg får kritikk for gigantprosjekt på Ås: − Ikke hatt kontroll

I en foreløpig rapport får Statsbygg flengende kritikk for ikke å ha hatt kontroll på fremdrift, kostnader og usikkerhet i sitt største byggeprosjekt noensinne.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det dreier seg om samlokaliseringen av Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen på Ås, et bygg til ni milliarder kroner som brukerne nekter å overta fra Statsbygg.

– Kompleksiteten i prosjektet og konsekvensen av kravene til smittevern har vært undervurdert, skriver konsulentgruppen Dovre i den foreløpige rapporten.

I 2013 bevilget Stortinget 5,4 milliarder kroner til det som skulle bli et av Europas mest moderne bygg for forskning, utdanning og innovasjon innen veterinærmedisin.

OMVISNING: Under åpningsarrangementet 1. september 2021 fikk blant annet daværende landbruks- og matminister Olaug Bollestad en omvisning i de nye lokalene på Ås. Berit Djønne fra veterinærinstituttet holder omvisningen.

Prisjustert er kostnadsoverskridelsene over 2,6 milliarder kroner. Innflyttingen måtte utsettes mer enn to år, og det har blitt rapportert en rekke avvis underveis.

Dovre Group Consulting har evaluert prosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Denne saken er basert på innholdet i den foreløpige rapporten. Det kan i etterkant ha blitt gjort justeringer i den endelige rapporten, som er ventet å bli offentliggjort fredag.

Statsbyggs største byggeprosjekt

Den nye Veterinærbygningen med 2400 rom på 63.000 kvadratmeter er ment å være et kraftsenter for diagnostikk og beredskap mot helsetrusler hos dyr, fisk og mennesker.

Her skal helse for dyr, mennesker og miljø undersøkes helhetlig. Bygget skal gi bedre muligheter til å forske på alvorlige dyresykdommer som også kan smitte mennesker.

KONGELIG BESØK: Dronningen besøker molekylærbiologilabben og snakker med overingeniør Elin Trettenes under den offisielle åpningen av bygningen 1. september i fjor.

I avanserte laboratorier skal forskere kunne håndtere ekstremt smittefarlig materiale – samtidig som kjæledyr og hester får behandling på dyresykehuset i andre enden.

Men fire måneder etter åpningen er biosikkerhets-laboratoriet som skal behandle prøver ved mistanke om livsfarlige sykdommer som miltbrann og rabies, ikke tatt i bruk.

Forklaringen er mangler ved driftskritiske systemer. Det gamle laboratoriet på Adamstuen i Oslo må fremdeles benyttes ved slike analyser.

– Det har vært et utfordrende byggeprosjekt, fremholdt administrerende direktør i Statsbygg Harald Nikolaisen ved åpningen av bygget 1. september i fjor.

Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter. Prosjektet på Campus Ås sør for Oslo er deres største noensinne, ifølge rapporten fra Dovre-gruppen.

– Fremtidsrettet og velfungerende infrastruktur er avgjørende. Det har vi nå, sa rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU Curt Rice ved åpningen.

Rice fremholdt at fasilitetene var i verdensklasse. Daværende administrerende direktør ved Veterinærinstituttet Jorun Jarp kalte anlegget «fantastisk».

FORSKER: Forskere jobber med å analysere prøver i molekylærbiologilabben på Ås. Bildet er tatt i sommer.

Nektet å overta

Statsbygg-sjefen overrakte de symbolske nøklene ved åpningen.

Men ansvaret for bygget nektet brukerne å overta, før byggherren hadde utbedret alle feil og mangler.

Veterinærinstituttet opplevde at Statsbygg valgte å skifte nær 12.000 elektriske punkter, fordi det var tvil om at kontakter og brytere var sikkerhetsgodkjent av Nemko.

Under det mest avanserte laboratoriet som er bygget i syrefast stål, sto det vann som skal håndteres som farlig avfall da det kan inneholde smittestoffer, fordi sluket ved dusjene var det høyeste punktet i gulvet.

Lekkasjer i kondensrør i taket over et laboratorium førte til at vannet rant gjennom veggene. Dette ble utbedret for å stoppe muggsopp.

forrige

fullskjerm neste VANNLEKKASJE: Dette bildet viser vannlekkasjen i det nye bygget til veterinærinstituttet på Ås. 1 av 2 Foto: Veterinærinstituttet

Ifølge den foreløpige rapporten hadde Statsbygg en betydelig styringsutfordring, som følge av at utførelsesentreprisene var fagdelte, med mellom 40 og 50 kontrakter.

I tillegg har forsinkelser og endringer i enkelte entrepriser fått store, negative følger andre steder. Granskerne mener Statsbygg ikke tilstrekkelig har ivaretatt helheten.

Dovre skriver i den foreløpige rapporten at kompleksiteten i prosjektet har vært uvanlig høy og legger til:

– Statsbyggs prosjektorganisasjon og prosjektstyring har ikke lykkes med å håndtere disse utfordringene og har ikke hatt kontroll på fremdrift, kostnader og usikkerhet i prosjektet.

Konkret påpeker granskerne i den foreløpige rapporten følgende:

Faktisk fremdrift i byggeprosjektet har vært overvurdert.

Omfanget av gjenstående arbeid har systematisk vært undervurdert.

Resultatet er uheldige vurderinger og beslutninger og misvisende rapportering av status.

De skriver at Statsbyggs rapportering «i ettertid har vist seg å ha gitt et vedvarende misvisende bilde av status og prognoser for fremdrift, kostnad og usikkerhet».

BASSENG FOR FIRBENTE: En hund svømmer i det nye bassenget i dyresykehuset på smådyrsklinikken på NMBU.

Underveis er det ifølge den foreløpige rapporten gjennomført en rekke usikkerhetsanalyser av kostnader som «gjennomgående har gitt for optimistiske resultater».

I prosjektrådet der fire departementer har vært representert, har det vært uklart hvem som skal påse at Statsbygg leverer relevant og korrekt informasjon.

– Ledelsen i Statsbygg og ansvarlige departementer har heller ikke lykkes med å avdekke utfordringene i prosjektet før det var for sent eller gjennomføre effektive tiltak for å redusere kostnadsveksten underveis, heter det i rapporten.

Granskerne mener at prosjektrådet i for liten grad har tatt beslutninger og hatt for lite fokus på fremtidige planer, usikkerheter og behov for avklaringer.

Granskerne i den foreløpige rapporten viser også til at mer enn 150 millioner kroner av milliardbevilgningen til brukerutstyr som hovedsakelig er vitenskapelig, i stedet er brukt til byggeprosjektet.

– Det kan stilles spørsmål ved om denne omdisponeringen er i tråd med Stortingets investeringsbeslutning, skriver Dovre-gruppens konsulenter.

Hensikten med evalueringen er at involverte organisasjoner skal høste læring om hva som kan gjøres bedre ved tilsvarende prosjekter i fremtiden.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg, skriver til Aftenposten, som også har omtalt den foreløpige rapporten, at flere undervurderte hvor vanskelig det var å bygge det nye veterinærbygget, og at dett var lite å sammenligne med - også internasjonalt.

– Den helhetlige styringen har ikke vært tilstrekkelig. Vi er enige i fremstillingen Dovre gir her. Årsaksbildet for dette er derfor svært sammensatt, skriver hun.

Kommunikasjonsdirektøren trekker frem mange kontrakter med underleverandører, utfordrende elektriske arbeider og coronanedstenging, som årsaker til overskridelser og utsettelser.