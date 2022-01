ØS PØS: Onsdag og torsdag er det varslet mye nedbør over hele Vestlandet og Midt-Norge. Her måtte bergensere på Festplassen trå til med paraply en annen uværsdag.

Ekstremværet på vei – slik bør du forberede deg

Ekstremværet «Gyda» lander i Vest- og Midt-Norge i morgen formiddag. Uværet har allerede utløst et skred av farevarsler. Statens Vegvesen ber folk unngå unødvendige kjøreturer.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et rasende uvær er i ferd med å gjøre inntog over Vestlandet, Midt-Norge og nordlige deler av Innlandet. Onsdag og torsdag kan disse områdene vente seg eksepsjonelt høye nedbørsverdier.

Forsikringsselskap oppfordrer deg til å sikre verdigjenstander. Statens Vegvesen forbereder seg på svært krevende kjøreforhold.

– Sjeldent

– Værfenomenet som kommer i morgen er det vi kaller en atmosfærisk elv. Det er vind i høyden som drar med seg mye nedbør kombinert med fuktig og mild luft, sier vakthavende meteorolog, Julie Solsvik Vågane, ved Meteorologisk Institutt.

Værmeldingsinstituttet oppgraderte tirsdag farevarselet for nedbør til rødt – det høyeste farenivået. Det betegnes som ekstremvær og har fått navnet «Gyda». Ekstremværet vil gjøre seg gjeldende i Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag, ifølge Yr.no.

Det tyngste nedbøret tar til onsdag formiddag og vil vare ved til torsdag klokken 19. Også fredag vil få en del nedbør, oppgir vakthavende meteorolog.

– Hele denne uken ser ut til å bringe med seg både vind og nedbør inn mot slutten av helgen. Det ser ut til å bli en værfull uke, sier meteorologen.

NEDBØR: – Det kommer til å bli en værfull uke, sier vakthavende meteorolog, Julie Solsvik Vågane.

I Bergen ventes nedbør på 21 mm onsdag. Nedbøret tiltar når man beveger seg nordover mot Trøndelag.

Førde i Sogn og Fjordane får hele 72 mm regn, mens Møre og Romsdal tangerer verdier på godt over 30 mm. I Sør-Trøndelag ventes det tyngste nedbøret på torsdag med opp mot 40 mm regn.

– Situasjonen vi ser nå er sjelden, og rammer cirka hvert tiende år, sier Solsvik Vågane.

Det er og sendt ut vindkastvarsel for store deler av kysten. Det gjelder fra Møre og Romsdal og nordover. Her kommer vindkastene til å være på 30–35 m/s.

– Sjelden situasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat har satt ut flom- og skredvarsel på oransje nivå for Vestlandet og Midt Norge.

– Oransje nivå betyr at det er en situasjon som forekommer sjeldent. Det krever beredskapsmessige forberedelser. Vi forventer omfattende oversvømmelser og erosjonsskader, sier Anne Ellekjær Stavang, flomvakt i NVE.

Det viktigste rådet flomvakten kan gi til folk som bor i utsatte områder er å følge med på situasjonen, og holde seg oppdatert på hvilke varsler som gjelder til enhver tid.

FLOM: NVE venter omfattende oversvømmelser etter de store nedbørsmengdene.

– Ellers fraråder vi folk til å oppholde seg i nærheten av elver og bekker som har flom og vannføring. Hvis du har opplevd å få vann i kjeller før, sikre og flytte verdier som kan bli ødelagt, oppfordrer Stavang.

Hennes kollega Tuomo Saloranta i jordskredvarslingen, ber folk holde seg unna skråninger og holde vannveiene åpne så ikke vannet blir blokkert av snø, grus og is.

– Det er litt tidlig å spekulere, men det er onsdag og torsdag som er de mest utsatte dagene, men det kan oppstå forsinkelser. Det kan fortsatt være skredfare, selv om nedbørsområdet har passert, sier Saloranta.

– Best å la bilen stå

Statens vegvesen forbereder seg på trafikale utfordringer hele veien fra Rogaland til Nordland.

Det opplyser Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen.

– At det blir vanskelige kjøreforhold kan man regne med, sier han.

KREVENDE: Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, varsler om vanskelige kjøreforhold de kommende døgnene.

Før morgendagen har Vegvesenet trappet opp beredskapen i flere ledd.

– Hvis værmeldingen slår til slik den ser ut nå, må man regne med at det blir stengte veier.

Nils Audun ber folk vurdere om det er nødvendig å bruke bilen de neste par dagene.

– Hvis du kan unngå den kjøreturen er det best å la bilen stå, sier han.

Se hva forsikringen dekker

Like sikkert som at regnet er vått, er at det etter et slikt uvær kommer forsikringskrav fra kunder som har opplevd skader på verdigjenstander eller eiendom.

Kommunikasjonsdirektør i Forsikringsselskapet If, Andreas Handeland, gjør rede for hva forsikringen dekker.

– Forsikringen dekker skader hvor vann plutselig trenger inn i bygningen utenfra, gjennom terreng eller grunn, i en slik mengde at det blir stående vann på gulvet. Skader knyttet til jordskred og storm, som det også er meldt, vil erstattes ut i fra bestemmelsene til Norsk Naturskadepool, sier han.

Forsikringen dekker også skader på verdigjenstander i kjelleren som følge av vanninntrenging, tilføyer han.

– Vi oppfordrer likevel kunder som vet de er utsatt for vanninntrenging, eller som ser at vann begynner å trenge inn, til å flytte slike gjenstander til en overliggende etasje eller til annet tørt og egnet sted, sier Handeland.

FOREBYGGE: Kommunikasjonsdirektør i If, Andreas Handeland, oppfordrer kunder til å ta noen grep hvis de vet de er utsatt for vanninntrenging.