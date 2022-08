Styrtregn skaper problemer

Etter regnrekord, oversvømmelser og lynnedslag tidligere tirsdag, er det de neste timene duket for en ny runde. I Ski sentrum stod flere biler fast i vannmengdene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det er utstedt farevarsel for store deler av landet. Det er ventet styrtregn, flomfare og mye lyn tirsdag ettermiddag og kveld.

– Akkurat nå trekker uværet inn fra Sverige. Det vil være tordenfare i store deler av Sør-Norge ut dagen, som også er ventet å trekke seg opp mot Nordland, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.

– I forbindelse med styrtregnet kan det fort komme 15–30 millimeter i løpet av en time.

Øst 110 sentral skriver på Twitter klokken 18 at brannvesenet jobber med å ta unna flere vannlekkasjer i Ski sentrum.

Flere biler står fast i vannmassene.

– I tillegg er undergangen ved krysset Åsveien/Jernbaneveien/Kråkstadveien oversvømt og skaper trafikale problemer.

Det er sendt ut farevarsel for styrtregn Østafjells, Rogaland og Hordaland ut dagen. Samme farevarsel er sendt ut for Trøndelag og Nordland frem til onsdag morgen.

I deler av Troms og Finnmark er det farevarsel om mye regn onsdag kveld.

STYRTREGN: Slik så det ut Carl Berners plass i Oslo tirsdag morgen.

– Ta en titt ut i gaten

Natt til tirsdag hadde forsikringsselskapet If fått inn flere meldinger om vann- og lynskader fra ulike deler av Sør-Norge. Tirsdag ettermiddag nærmer tallet seg 60 innmeldte skader.

– Det er først og fremst vannskader og en del lynskader, sier kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz.

Han forteller at de fleste skadene har skjedd i Oslo og Viken.

– Først og fremst det vi kaller vanninntrenging i kjeller, og bedrifter og butikker som har fått vann inn på lager, produksjonslokaler eller selve butikken.

SKADEFLOM: Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If, opplyser at selskapet har fått mange meldinger om uværsskader.

Han understreker at det foreløpig ikke er store skader i forsikringssammenheng.

– Men at det kommer til å koste noen millioner for If, det er helt sikkert.

– Det som er vanskelig når det blir meldt styrtregn, er at man aldri vet akkurat hvor det treffer. Om det treffer i tettbebygde områder, der vannet ikke finner en naturlig vei ned i bakken, kommer vannet fort ned i kjellere.

Clementz har en klar oppfordring til deg nå som styrtregnet kommer tirsdag kveld.

– Når du kommer hjem fra jobb, ta en titt ut i gaten og se at ristene som er ute i veiene, som skal ta unna vann, er frie for blader, rusk og rask. Vær med å hjelpe både deg selv og andre i nabolaget, da har du gjort mye. Hvis du har rister eller avløp på egen tomt, gjør det samme der.

Han anbefaler også å flytte på bil eller campingbil til et sted hvor det ikke er fare for at noen elv går over sine bredder.

Ny rekord

I løpet av de seks første timene tirsdag registrerte Meteorologisk institutt over 4000 lyn i Norge.

Tirsdag morgen rykket nødetatene i Bø i Telemark ut etter en melding om brann i et skur som brant ned til grunnen. Det skal ha vært forårsaket av lynnedslag, skrev Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

I Drangedal jobbet brannvesenet med etterslukking av en garasjebrann tirsdag formiddag. Ifølge politiet i Sør-Øst fortalte en beboer på stedet at lynet slo ned i garasjen rett forut for brannen.

De kraftige regnbygene på Østlandet har ført til ny rekord for døgnnedbør på Hakadal i Akershus, skrev Meteorologisk institutt på Twitter tidligere tirsdag.

Det siste døgnet har hele 70,6 millimeter nedbør bøttet ned her. Det tilsvarer syv 10-litersbøtter med vann per kvadratmeter. Den gamle rekorden var fra 21. oktober 2021 med 67,2 millimeter regn på ett døgn.

Norgesrekorden fra 2021 er på 78,5 millimeter på én time på Tjøme.

– Er det fare for at denne ryker i dag?

– Det er vanskelig å si, men jeg tror ikke det. Da må det være mange byger som treffer på en gang, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.