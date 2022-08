SKRIVER OM PANDEMIEN: Aps byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, har skrevet bok om pandemihåndteringen og hvordan pandemien har preget ham.

Raymond Johansen slår tilbake mot corona-kritikk i ny bok

Raymond Johansen (Ap) letter på sløret om konfliktene med Solberg-regjeringen og Helsedirektoratet i ny bok om coronapandemien.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I sin nye bok «Gjennom Krisa», som lanseres i dag, beskriver han hvordan han fikk beskjed om det første smittetilfellet i Oslo den 26. februar, 2020. Hovedstaden stengte ned en time før resten av landet 12. mars, 2020.

Høsten samme år havnet regjeringen, Helsedirektoratet og Oslo byrådet i «åpen politisk strid» fordi smittetallene økte.

– At vi endte der, overrasket meg. Vi hadde uttrykt tydelig fra byrådet at smitteøkningen måtte stoppes, skriver Johansen.

25. september samme år mottok byrådet en liste med tiltak fra Helsedirektoratet, som de oppfattet som en instruks.

VIL LØFTE BLIKKET: Raymond Johansens offentliggjorde at han skulle skrive bok i midten av mai, den utgis av Cappelen Damm.

Listen ble kjent fordi en feilsendt e-post havnet hos en journalist, istedenfor en ansatt i kommunen med samme navn, skriver Johansen.

– Våre «motparter» i Helsedirektoratet og Helse- og

omsorgsdepartementet må ha oppfattet den «hemmelige listen» som en styrt lekkasje, og en eskalering av en gryende konflikt, skriver han.

– Det var vanskelig å forstå Bent Høies reaksjon på noen annen måte, legger han til og viser til trusselen om å overstyre bystyret fra Høie, som da var helseminister.

Johansen og byrådet forberedte en tordentale som motsvar, men modererte den og landet på et kompromiss, skriver Johansen.

ENDRET: Raymond Johansen med munnbind under en av mange corona-pressekonferanser, som han mener har endret ham.

Kritiserer Helsedirektoratet

I oktober i fjor kritiserte assisterende helsedirektør Espen Nakstad Raymond Johansen for ikke å gripe «en unik mulighet til å snu smittebølgen» i sin bok, ved å følge deres råd.

Johansen svarer med å kritisere Helsedirektoratet:

– Jeg skulle likt å se det faglige belegget for at de relativt små forskjellene mellom Helsedirektoratets pakke og de tiltakene vi innførte – som helseministeren altså stilte seg «hundre prosent bak» – skulle hatt noen reell påvirkning på bølgene med smitte gjennom den kommende vinteren.

– På flere avgjørende øyeblikk i pandemien opplevde jeg de faglige føringene fra staten – særlig fra Helsedirektoratet – som ensidige og dårlig begrunnet, skriver Johansen.

FÅR KRITIKK: Raymond Johansen er ikke enig i kritikken som assisterende helsedirektør Espen Nakstad rettet mot byrådslederen.

I boken skriver han at representanter fra helsemyndighetene utøvde betydelig makt ved å drive «en slags døgnkontinuerlig kommentatorvirksomhet i mediene».

Byrådslederen hevder at de sa ulike ting til dem og til mediene.

– For oss i byrådet og det helsefaglige miljøet i Oslo kommune, var det særlig en utfordring at Helsedirektoratets representanter hadde en tendens til å si litt ulike ting til mediene enn de sa i de faste fagmøtene med kommunen, skriver Johansen.

– Vi kunne sikret raskere gjenåpning

Å stenge ned byen hadde menneskelige omkostninger det var vanskelig å se rekkevidden av, skriver Johansen i boken og utdyper:

– Jeg var selv med på å innføre inngripende tiltak, og en av de viktigste lærdommene dette ga meg, er at koronatidens maktutøvelse for all del ikke må aksepteres som en slags ny normal.

Den store oppslutningen om strenge tiltak mener Johansen bidro til at noen nedstenginger varte lenger enn de burde ha gjort.

NEDSTENGT: Oslo var stedet i Norge som var nedstengt lengst, her fra Aker Brygge i Oslo lørdag kveld i november 2020.

Selv mener Johansen at han burde stilt flere kritiske spørsmål til fagmyndighetene.

– Vi kunne ha sikret et raskere gjenåpningstempo, men det var enklest å være streng – og langt mer krevende å være den som tok til orde for lettelser, skriver Johansen.

I håndteringen av pandemien skriver Johansen at han tok med seg erfaring fra å ha jobbet med sult, krig og andre kriser.

I tillegg til krisehåndteringen som partisekretær i Arbeiderpartiet etter 22 juli.

– Min erfaring med krisehåndtering bidro nok til mindre nøling i møte med usikker informasjon, skriver Johansen.