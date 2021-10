ENIGHET: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er enig om å danne regjering.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om å danne regjering

HURDAL (VG) Etter flere dager med sonderinger er de de to partiene klare for å danne ny regjering. Ap og Sp varsler at regjeringsplattformen vil legges frem på onsdag.

– Det første vi kan slå fast er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om at vi kan danne regjering.

Slik åpnet Ap-leder Jonas Gahr Støre praten med pressen på Hurdal fredag ettermiddag.

– Vi er klar til å danne regjering torsdag i neste uke, fortsetter han.

Han legger til at de har kommet seg gjennom alle hovedspørsmål, men at det gjenstår noe arbeid som skal pågå gjennom helgen. Han gjorde det samtidig klart at Ap og Sp vil presentere den nye regjeringens politikk onsdag.

– Vi har et program for å ta Norge videre. Vi har tatt hverandre i hånden på det, sier Støre, som understreker at han er trygg på at de har fulgt de mandatene vi fikk i forhandlingene.

Han får støtte av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum:

– Det er veldig tilfredsstillende at vi har landet på en veldig god måte. Det er nesten enda bedre tone enn da vi begynte, tilføyer han.

Dagen før skal statsbudsjettet skal legges fram tirsdag, og det ventes at statsminister Erna Solberg melder regjeringens avgang kort tid etter det.