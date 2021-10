Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om å danne regjering

HURDAL (VG) Etter flere dager med forhandlinger er de to partiene klare for å danne ny regjering. Ap og Sp varsler at regjeringsplattformen vil legges frem på onsdag.

– Det første vi kan slå fast er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om at vi kan danne regjering.

Slik åpnet Ap-leder Jonas Gahr Støre pressekonferansen på Hurdal fredag ettermiddag, der han og Vedum uten forvarsel annonserte at de er enige om å danne regjering.

– Vi er klar til å danne regjering torsdag i neste uke, fortsetter han.

Han legger til at de har kommet seg gjennom alle hovedspørsmål, men at det gjenstår noe arbeid som skal pågå gjennom helgen.

Den nye regjeringen vil bli en mindretallsregjering som ikke har flertall i Stortinget. Det betyr at de vil trenge støtte fra et annet parti for å få gjennom sin politikk.

Ap og Sp var i innledende i sonderinger med SV, som trakk seg etter de ikke fikk gjennomslag for sine viktigste saker.

Presenterer ny politikk onsdag

Støre gjorde under pressekonferansen det klart at Ap og Sp vil presentere den nye regjeringens politikk onsdag, som er dagen etter at Erna Solberg legger frem statsbudsjettet.

Solberg har også varslet at hun vil melde regjeringens avgang kort tid etter det.

– Vi har et program for å ta Norge videre. Vi har tatt hverandre i hånden på det, sier Støre, som understreker at han er trygg på at de har fulgt de mandatene vi fikk i forhandlingene.

– Dere har snakket mye om ærlig uenighet. Hvordan har det kommet til uttrykk i forhandlingene?

– Jeg vil si at de siste to-tre dagene så er det Trygve og jeg som har gått i gjennom dette med hjelp av gode medarbeidere. På noen områder har vi litt ulike vinklinger. Der må vi teste hverandre om det er vilje til å felles løsninger. Det har vært noe av det mest spennende. Vi finner sammen på områder der vi ser litt ulikt på ting, og jeg vil si resultatet blir nesten bedre enn der vi kommer fra, svarer Støre.

BEDRE VENNER: – Arbeiderpartiet og Senterpartiet finner sammen på en måte som nesten er bedre enn der vi kom fra, sa Støre under fredagens pressetreff.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum synes også forhandlingene har hatt en god utvikling.

– Det er veldig tilfredsstillende at vi har landet på en veldig god måte. Det er nesten enda bedre tone enn da vi begynte, tilføyer han.

Sp-lederen understreker at han vil ha en god og verdig overgang, og at vi må slå ring om «det gode folkestyret vi har».

– Vi har jobbet oss gjennom ting og tenkt: Hvordan kan vi utvikle alle deler av landet, ha tjenester nær folk, få ned forskjellene, bruke naturressursene til å skape arbeidsplasser og hvordan miksen av Sp og Ap kan være en god plattform for hvordan Norge skal styres de neste fire årene.

Vedum vil ikke svare på konkrete spørsmål om hvordan regjeringen vil se ut eller hva som vil skje med storfylket Viken eller EØS-avtalen.

SV avventer

VG har vært i kontakt med SV, som ikke vil uttale seg om den nye regjeringen før de ser innholdet i regjeringsplattformen.

– Vi avventer å gi vår vurdering før vi ser hvilket grunnlag de ønsker å danne regjering på, om plattformen er god nok på rettferdighet og miljø, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Tajik: – Dette har jeg tro på

På vei ut av hotellet sier Ap-nestleder Hadia Tajik til VG at det har vært intense dager.

– Men det har vært bra. Dette har jeg veldig tro på. Jeg har blitt kjent med Senterpartiet på en litt annen måte, og det har vært kjekt og inspirerende å forhandle politikk og en ny politisk retning for Norge.

Heller ikke Tajik vil svare konkret på politiske spørsmål.

– Detaljene kommer når plattformen blir lagt frem.

PÅ VEI UT: Ap-nestleder Hadia Tajik vil ikke svare på spørsmål om hva som skjer med skolematen når partiet trer inn i regjering.

Kort tid før Støre og Vedum møtte pressen var politiets bombegruppe på plass ved Hurdalssjøen hotell, der de sjekket ut en pakke med ukjent avsender som var sendt til hotellet.

Bombegruppen har nå forlatt hotellet.