Fant igjen hunden bortgjemt og skutt: − En enorm tomhet

Ismael Forsblom var på jakt med hunden Kiira da den ifølge eieren plutselig ble bortført. Senere samme dag fant han familiehunden skutt og død mellom to steiner.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

– Det er en stor sorg og et stort tap for hele familien. Det er noe som mangler, sier Forsblom.

Han er tydelig preget av hendelsen når VG snakker med han over telefon søndag kveld.

I SORG: Ismael Forsblom fant hunden sin drept under to store steiner lørdag formiddag.

Forsblom beskriver sorgen over den nå døde hunden som en enorm tomhet.

– Kiira var en familiehund. Hun var snill som et lam mot ungene og helt fin blant folk, sier hun.

FAMILIEHUND: Ismael Forsblom beskriver hunden Kiira som en snill familiehund. Her er hun sammen med Forsbloms barn.

– Det er en enorm tomhet å ikke møte en i døren når man kommer hjem. Hun pleide å bjeffer og hilser hver gang vi kom. Nå er det helt stille når man kommer hjem, sier han.

Hørte bortføringen på GPS

Lørdag morgen rundt klokken 08 dro Forsblom ut på harejakt sammen med den seks år gamle hunden sin Kiira i Finnmark. Det som lå an til å bli en helt vanlig morgen skulle endre seg på få timer.

Den finske støveren fant en hare etter kort tid ute på vidda. Hunden løp ivrig rundt 4 kilometer unna eieren.

– Jeg hadde ikke oversikt over henne og kunne ikke se henne, men jeg hadde en GPS som viste meg hvor hun var, forklarer Forsblom.

Men da Kiira stoppet opp over en lengre periode, 50 minutter ut i jakta, skjønte Forsblom at noe var galt. Han gikk straks til bilen for å høre på lydoverføring fra GPS-en hunden hadde på seg for å finne ut av hva som var galt.

Det han hørte overrasket han.

– Der hører jeg noen som snakker og etter noen minutter så hører jeg en ATV som kommer til stedet, forklarer han.

Han hører stemmer i bakgrunnen, men klarer ikke å høre hva de snakker om.

– Jeg hørte at hunden gneldret og var livredd, sier Forsblom.

Så går det noen minutter. Forsblom sitter i bilen sin og lytter.

Plutselig hører han motorlyder over en lengre periode.

Senere skal Forsblom få informasjon som gjør at han mener at Kiira ble dratt etter ATV-em med et tau.

– Jeg ser på GPS-en at de kjører i rundt halvannen kilometer, også blir det bom stopp, sier en tydelig preget Forsblom.

Kontakten brytes, og Forsblom får ikke noe mer signal.

NRK har vært i kontakt med en person som var tilstede under hendelsen. Vedkommende bekrefter at hunden ble dratt etter en sekshjuling, men at hunden på dette tidspunktet var død.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med personene til stede søndag kveld.

Skutt og gjemt mellom stener

Når signalene blir brutt bestemmer Forsblom seg for å dra ut på vidda og lete etter hunden sin. Når han kommer frem til stedet GPS-en ga fra seg sitt siste signal er det ingen der.

Fem venner kommer for å bidra i leteaksjonen.

På dette tidspunktet tror Forsblom at hunden hans er i live, men så finner han GPS-en.

Det er bare fillebiter igjen av den, beskriver Forsblom. GPS-en som hang rundt halsen til familiehunden var revet av og knust.

– Da skjønner jeg at hunden ikke kan være langt unna, sier Forsholm.

300 meter unna kommer skrekksynet. Gjemt mellom to store steiner ligger Forsholms trofaste turkamerat.

Kiira ligger der med flere skudd på kroppen. Tauet, som ikke var Forsblom sitt, var fortsatt rundt halsen hennes.

– Jeg ble så sint og skuffet. Det var helt forferdelig. Hun var et familiemedlem også plutselig ble vi frarøvet alt uten noen grunn, sier Forsblom.

Mener hunden jaget en reinflokk

Senere på dagen kom Forsblom i kontakt med en som skal ha innrømmet at han drepte Kiira, ifølge Forsblom.

Personen som var tilstede under hendelsen, og som NRK har vært i kontakt med, mener at hunden jaget en reinflokk.

Dette skal være et stort problem i området, mener vedkommende. Overfor NRK sier også vedkommende at det er grunnen til at de skjøt hunden.

Forsblom har anmeldt saken, og hunden er levert til obduksjon.

VG snakket med politiet i Finmark søndag kveld som bekrefter at de har fått inn en anmeldelse av saken.

– Vi har tatt imot anmeldelse og tatt en samtale med personen som angivelig har skutt hunden, sier operasjonsleder Øyvind Pedersen og legger til:

– Vi vil etterforske om avlivningen er gjort på lovlig vis eller om det er gjort på ulovlig vis og at det da er en straffesak som vi må følge opp.