NOMINERT: Eva Kristin Hansen fra Trøndelag er nominert til vervet som stortingspresident.

Ap vil ha Eva Kristin Hansen som stortingspresident

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har nominert Eva Kristin Hansen (48) som ny stortingspresident. Dermed kan hun bli Norges mektigste folkevalgte.

Publisert: Nå nettopp

Ifølge VGs opplysninger nominerte Arbeiderpartiets stortingsgruppe Eva Kristin Hansen (48) fra Trøndelag til ny stortingspresident under et møte tirsdag ettermiddag.

Hansen bekrefter selv at hun ble nominert i en SMS til VG.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at stortingsgruppen har foreslått meg, men selve valget av presidentskap skjer ikke før på lørdag, skriver Hansen.

Det ligger dermed til rette for at Hansen tar over som stortingspresident etter Høyres Tone Wilhelmsen Trøen (55). Stortinget vil gjøre det formelle valget av ny stortingspresident på lørdag.

Stortingspresidenten er Norges mektigste folkevalgte – og formelt den mektigste etter Kongen.

Hansen har sittet på Stortinget siden 2005. Hun har vært første visepresident i presidentskapet siden stortingsvalget i 2017.

Ap har også nominert Sverre Myrli fra Akershus til visepresident, ifølge VGs opplysninger.

Stortingets presidentskap består av stortingspresidenten og fem visepresidenter. Presidentskapet er Stortingets politiske ledelse som planlegger og organiserer Stortingets arbeid.