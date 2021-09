HELT KAOS: På Storgata 26 fikk eierne beskjed om å stoppe innslipp av folk til de hadde kontroll.

Utested-sjef om hurtig gjenåpning: − Det er rett og slett livsfarlig

OSLO SENTRUM (VG) Det rådet fullstendig kaos med store folkemengder utenfor utestedet Storgata 26 i Oslo. Daglig leder slakter regjeringens raske gjenåpning, og mener det har ført til livsfarlige situasjoner.

– Det er akkurat det jeg spådde på forhånd. Det ble livsfarlig på byen fordi de ikke har gitt oss i alle fall noen dagers tidsfrist. Det er rett og slett livsfarlig det Erna har gjort.

Det sier daglig leder på utestedet Storgata 26 i Oslo, Johan Høeg Haanes, til VG.

Store mengder med Oslo-boere sulteforet på fest inntok lørdag kveld hovedstaden, og køene strakk seg flere titalls meter utenfor en rekke av byens utesteder. På flere utesteder var kapasiteten allerede fylt før klokken 22 om kvelden.

Daglig leder Haanes sier at det oppstod farlige situasjoner i køene utenfor utestedet fordi store folkemengder bare «trykker på og trykker på».

Han slakter regjeringen for ikke å gi dem nok tid til å forberede gjenåpningen og de store folkemassene.

– Vi har hatt megatrøkk av gjester fra klokken ni, og det har blitt bare blitt totalt kaos selv med masse vektere på plass. Jeg kan ikke stå ansvarlig for at folk blir skadet på vårt utested, sier han.

Hadde trengt mer tid

Utestedet hadde like før klokka 23 fått pålegg fra politiet om å nekte innslipp av gjester frem til de fikk kontroll på situasjonen.

KRITISK: Daglig leder ved utestedet Storgata 26, Johan Høeg Haanes, slakter regjerningens korte frist for utestedene før gjenåpningen.

– Dette var en farlig situasjon. Politiet sier at det er fullt overalt, sier Haanes.

– Hvor lang tid hadde dere trengt?

– Min drøm var natt til mandag eller at vi hadde fått noen dager før. Hvorfor ikke gi oss to dager frist sånn at vi kan få folk på jobb?

Han sier at de forsøkte å få folkene i kø til å forstå at de hadde mistet kontrollen, men hans inntrykk var at de kun var opptatt av å komme seg inn på utestedet.

– Her inne er det god stemning, men ute er det farlig, rett og slett.

– Hvor mange flere kom enn du hadde ventet?

– Kanskje ti ganger så mange. Vi har plass til 6-700 mennesker inne hos oss, og det har stått det dobbelte utenfor i dag.

FEST: Statsminister Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes på vei til Stortingets avslutningsmiddag ved Oslo rådhus lørdag.

– Dumt å vente

Statsminister Erna Solberg er til stede på Stortingets avslutningsmiddag i Oslo rådhus lørdag kveld. Solberg kommenterer kritikken om gjenåpningen i en tekstmelding til VG.

– Nå som det er smittevernfaglig greit å åpne samfunnet igjen, ville det vært dumt å vente. Vi skal ikke ha strenge tiltak, om de ikke er faglig begrunnet. Da må folk få lov til å leve som de ønsker, skriver statsministeren og legger til:

– Det betyr frihet til å fylle utesteder og fotballtribuner igjen, slik vi gjorde før pandemien. Vi har også vært i kontakt med kommunene, og de aller fleste ønsket gjenåpningen, skriver Solberg.

Tross gjenåpning maner Solberg til forsiktighet.

– Selv om belastningen på helsevesenet ikke lenger er stor, så må folk fortsatt passe på. Det er viktig at vi følger de smittevernreglene som fortsatt er der, og er flinke til å teste oss om vi føler oss dårlige.

Flere har ikke kapasitet

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen, fortalte rundt midnatt til VG at det er store folkemengder i Oslo sentrum, og at flere utesteder da ikke hadde kapasitet til å ta inn flere gjester.

– Folk blir stående i kø, og det hoper seg opp med mennesker.

STORE FOLKEMENGDER: Oslo er full av feststemte mennesker lørdag kveld.

De hadde da ikke fått meldinger om ordensforstyrrelser, men sier at de hadde mannskaper på plass ute for å forebygge spesielt vold, men også andre straffbare handlinger.

Han sier at de også gjorde trafikkregulerende tiltak i sentrum slik at trafikken sluses bort fra køene.

– Jeg vil ikke gå så langt som å si at folk burde avslutte festen, men folk må vurdere hva de skal bruke tiden sin på. Om utesteder sier at de ikke kan ta inn flere, og det er mange folk foran deg i køa, så får jo den enkelte vurdere selv, sier han.