PENDLERBOLIGER: Her på Frogner i Oslo disponerer Statsministerens kontor pendlerboliger som tilbys statsråder og øvrig politisk ledelse. VG kjenner ikke til om siktelsen omfatter noen av boligene i dette komplekset.

SMK-ansatt siktet etter bruk av statsrådsleilighet

En tidligere ansatt ved Statsministerens kontor, SMK, er siktet for grov økonomisk utroskap etter påstått bruk av en statsrådsbolig uten tillatelse.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er kjent med at en tidligere ansatt ved Statsministerens kontor nå er siktet for grov økonomisk utroskap, skriver Anne Kristin Hjukse, kommunikasjonssjef på SMK, i en e-post til VG.

– Siktede har selv valgt å si opp sin stilling ved kontoret, og sluttet med umiddelbar virkning, legger hun til.

SMK disponerer og forvalter en rekke leiligheter som brukes som pendlerboliger for statsråder og øvrig politisk ledelse.

Uten tillatelse

Advokat John Christian Elden bekrefter overfor VG at han bistår en administrativt ansatt ved SMK, som er anmeldt for å ha benyttet en pendlerleilighet uten at vedkommende hadde tillatelse til dette.

– Klienten har forklart seg uforbeholdent til politiet om de faktiske forhold, og det gjenstår en vurdering av om det foreligger noe straffbart, skriver Elden i en e-post.

Grov økonomisk utroskap

– Jeg kan bekrefte at vi jobber med en anmeldelse fra Statsministerens kontor som gjelder en tidligere ansatt ved kontoret, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt.

– Hva gjelder saken?

– Vi etterforsker vedkommende for uberettiget vinning etter straffelovens paragraf 391 jf. 390, sier Skjold.

Straffelovens paragraf 391 omhandler grov økonomisk utroskap med inntil seks års fengsel som øverste strafferamme.

Paragraf 390 sier at «den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tilsyn med, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre eller om å skade, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år».

Skjold opplyser at politiet har fått beslutning om sikring av bevis fra Oslo tingrett.

– Politiet har tatt beslag i digitale enheter og vedkommende er dermed siktet i saken, sier Skjold til VG.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på konkrete forhold i saken fordi saken er under etterforskning, sier Skjold, som leder Seksjon for etterforskning av finans og spesiallovgivning i Oslo-politiet.

– Anmeldelsen gjelder kun vedkommende, opplyser John Christian Elden.

– Saken kom opp i forbindelse med Aftenpostens arbeid med pendlerleiligheter og SMKs gjennomgang av dette, legger han til.

Fattet mistanke

– Statsministerens kontor tok kontakt med politiet da vi fattet mistanke om at det var begått lovbrudd, opplyser Anne Kristin Hjukse på SMK.

Hverken SMK eller Oslo-politiet ønsker å gi ytterligere opplysninger.

– Dette er en politisak under etterforskning, og vi kan derfor ikke kommentere saken ytterligere. Vi bistår politiet med det de ønsker i denne saken, uttaler Hjukse.

SMKs kommunikasjonssjef understreker også at det ikke er andre mistenkte i saken:

– Det er viktig for oss å understreke at det kun er siktede som er under etterforskning. Ingenting tyder på at andre ved kontoret har vært involvert, skriver hun i e-posten til VG.