De fire nordiske landene har fire ulike råd for Modernas vaksine

Til tross for at de har det samme datagrunnlaget, har Norge, Sverige, Danmark og Finland fire forskjellige råd om hvordan Modernas vaksine skal brukes nå.

Folkehelseinstituttene i de fire nordiske landene har gått sammen om å undersøke forekomsten av hjertehinnebetennelse og hjertemuskelbetennelse etter vaksinering med Pfizers og Modernas vaksine.

Unge menn er særlig utsatt for hjertebetennelse etter Moderna, viser de tidlige resultatene. Men de fire folkehelseinstituttene understreker at bivirkningen er svært sjelden.

Basert på dette har de fire landene imidlertid kommet frem til fire ulike svar om videre bruk av Moderna nå:

De foreløpige dataene om Pfizer og Moderna er oversendt det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA). Der skal tallene sammenlignes, før de kan trekke en konklusjon om forskjellene i risiko for hjertebetennelse.

Peri- og Myokarditt Myokarditt er definert som en betennelse i hjertemuskulaturen, som kan skyldes virus, giftstoffer, bakterier eller autoimmune reaksjoner. De fleste tilfellene har godartet forløp og krever ikke behandling utover smertestillende eller betennelsesdempende, men i sjeldne tilfeller kan myokarditt ha et alvorlig forløp med nedsatt hjertefunksjon og hjertesvikt. ​ Perikarditt er en betennelse av hjerteposen, en hinne som omslutter hjertet. Den vanligste årsaken er virusinfeksjon, og tilstanden har vanligvis god prognose. Ved behov behandles perikarditt med smertestillende eller betennelsesdempende legemidler. Vanlige symptomer på perikarditt og myokarditt er: Brystsmerter, tungpustethet, hurtig eller uregelmessig puls. Alle som får brystsmerter, tungpustethet eller hurtig eller uregelmessig puls bør oppsøke lege uavhengig av om de er vaksinert eller ikke. Per 05. oktober har Legemiddelverket fått inn 173 meldinger om perikarditt etter vaksinering, og 95 meldinger om myokarditt etter vaksinering – altså totalt 268 tilfeller av hjertebetennelse, etter vaksinering med Pfizer og Moderna. Personer i alle aldre har vært rammet, men flest menn under 30 år. Hvis noen får denne tilstanden etter første vaksinedose, har FHI vurdert at man bør avstå fra andre dose hvis ikke en individuell vurdering tilsier noe annet, som et føre var-prinsipp. (Kilde: NHI og Legemiddelverket) Vis mer

Slik forklarer FHI forskjellene

Sverige har altså gått lengst når de stanser vaksineringen med Moderna også for kvinner under 30 år.

Den vanligste årsaken til slike hjertebetennelser er virusinfeksjoner – som for eksempel covid-19. De rammer flere menn enn kvinner, og flere yngre enn eldre.

Ifølge smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI er det ikke noe som tyder på at kvinner mellom 18 og 30 har noen stor risiko for hjertebetennelse – heller ikke i Sverige:

– Det er lav forekomst for begge vaksinene for kvinner. Sverige har sagt at deres vurdering her ikke er faglig, men rent praktisk og distribusjonsmessig: Når de først stopper for denne gruppen, stopper de for begge kjønn.

I den andre enden skiller Danmark seg ut fra de andre landene, ved ikke å gå like langt: De kommer ikke med noen anbefaling til menn mellom 18 og 30 om å velge Pfizer fremfor Moderna, slik Norge har gjort.

På spørsmål om hvorfor FHI kommer med dette rådet, men ikke stopper bruk av vaksinen til noen grupper over 30 slik som Sverige og Finland, svarer Bukholm.

– Fordi vi tenker at det er riktig at folk får en mulighet til å velge. Forekomsten av denne bivirkningen er ikke høy. Moderna er en god vaksine, men vi ser nå at det er betydelig forskjell mellom Pfizer og Moderna i risiko for myokarditt i noen yngre aldersgrupper. Samtidig gir Moderna en sannsynlig bedre beskyttelse, sier Bukholm.

Hva kan forskjellen skyldes? Både Pfizer og Moderna er mRNA-vaksiner. Men fordi Moderna-vaksinen gir en noe høyere virkning, der man får en sterkere immunrespons, kan også bivirkningene være kraftigere. Nye overvåkningsdata fra de nordiske landene underbygger det også ser ut til å også gjelde for hjertebetennelser.

Forsker Petter Hovi ved finsk institutt for helse og velferd forteller at deres data fra Finland viser:

Færre enn fem registrerte tilfeller av myokarditt per 49.000 satte andredoser med Moderna blant menn i aldersgruppen 12–39 år

6 tilfeller av myokarditt per 381.000 andredoser med Pfizer blant menn i samme aldersgruppe

Ingen signifikant økning av myokarditt blant kvinner i samme aldersgruppe

Diskuterte data denne uken

Det var Sverige som først meldte at de ville stanse Moderna-vaksinering for alle under 30 onsdag. De andre nordiske landene meldte om sine vurderinger like etter.

FHI presiserer at alle de nordiske landene planla å gå gjøre sine vurderinger kjent omtrent samtidig, men har noe forskjellig vurdering av tiltak, basert på smittesituasjon, vaksinasjonsdekning og hvilke vaksiner som er benyttet. Han sier det ikke er sånn at bare et av landene, Sverige, hadde oppdaget noe i tallene og slått alarm.

– Dette er et planlagt samarbeid mellom de nordiske land for å følge effekter og bivirkninger ved vaksinasjon, sier Bukholm.

Denne uken sier Bukholm at de nordiske landene hadde en diskusjon om dataene for Pfizer og Moderna, i forbindelse med sammenstillingen. Der kom en betydelig forskjell i frekvensen på hjertebivirkninger frem.

– Når vi ser på de norske dataene kan vi ikke konkludere med at det er en betydelig forskjell. Det kan heller ikke Sverige, Finland og Danmark. Når vi setter det sammen så ser det ut som det er en forskjell – men vi er ikke ferdige med å bearbeide dataene.