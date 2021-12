Regjeringen innfører nye tiltak - dette har helsemyndighetene anbefalt

Toppidrett : Her anbefaler Helsedirektoratet at toppidrett utøves som normalt, med streng definisjon (ca 3000 deltakere) av toppidrett.

Endringer i karantene: FHI anbefaler lik regulering av karantene uavhengig av virusvariant. I dag er det kun karantene for alle nærkontakter hvis det mistenkes smitte med omikron-varianten. Om det er dette de vil ha for alle, er imidlertid uklart.

Treningssenter: Helsedirektoratet har forslag om at treningssentre og svømmehaller bør kunne holdes åpne med smittevernfaglig forsvarlig drift, men at treningssentre og svømmehaller bør kun holdes åpent for individuell trening. «Opptrening, rehabilitering og tilbud for grupper med særskilte behov holdes fortsatt åpent», skriver helsedirektoratet.