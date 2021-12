IKKE MED: Fredrikstad kommune.

Viken: Tre kommuner vil ha egne tiltak

Fem kommuner er per i dag omfattet av de regionale tiltakene i Viken, tross statsforvalterens anbefaling. To av dem har bedt om å bli

Av Vilde Haugen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Natt til fredag 3. desember ble det innført regionale tiltak i Oslo og de fleste kommunene i Viken. Fredag morgen opplyser statsforvalteren i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, at nesten samtlige kommuner nå er med på de regionale tiltakene.

– Vår vurdering tok utgangspunkt i press på sykehusene, trykket på helseforetakene i kommunene i forhold til kapasitet, samt TISK-kapasitet, og om kommunene var røde eller ei, sier hun.

Et fåtall kommuner ønsker per nå ikke å omfattes av de regionale tiltakene – selv om de har høyt smittetrykk og var en del av statsforvalterens opprinnelige forslag til regjeringen. Disse kommunene er Fredrikstad, Hvaler og Aremark.

SNUR: Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg (Ap) sa fredag formiddag de følger situasjonen nøye og gjør fortløpende vurderinger.

Drammen og Lier snur

Opprinnelig var det fem kommuner i Viken som ikke ønsket å ta del i de regionale tiltakene, med Drammen og Lier.

Ordfører i Drammen, Monica Myrvold (Ap) sa fredag formiddag til VG at kommunens fagfolk vurderte andre tiltak som mer effektfulle på situasjonen i Drammen.

– Det er selvfølgelig også viktig at det iverksettes målrettede tiltak. Det har vi gjort i Drammen, blant annet gjennom den systematiske testingen av skoleelevene. Fra og med i dag testes alle elever fra 5. til 10. klasse to ganger i uken.

I en pressemelding fredag ettermiddag opplyser Drammen og Lier imidlertid at det er gjort en ny vurdering, og at de ønsker å omfattes av tiltakene.

– Sykehuset melder om en presset situasjon, og det siste døgnet er det et økende antall covid-pasienter som trenger intensivbehandling. Slik situasjonen nå utvikler seg, ber sykehuset kommunene i deres nedslagsfelt om å ta nødvendige grep for å redusere smittespredningen, skriver de.

Hallingdal og Numedal er heller ikke med i den regionale forskriften, men de var ikke inkludert i forslaget til statsforvalteren.

– Det er lavt smittenivå i disse kommunene, så vår anbefaling er at de vurderer lokale tiltak, sier Haugland.

– Har kontroll

Ordfører i Aremark Håkon Tolsby (Sp) forteller til VG at de føler de har kontroll på situasjonen slik den er nå.

– Vi ligger et stykke fra episenteret rundt Oslo, så vi har god kontroll med testing og oppfølging.

Sist uke hadde kommunen et høyere smittetrykk. Da stengte de barnehage og innførte gul sone på skole.

– Det hadde umiddelbar effekt. Men vi avventer situasjonen i nabokommunene våre, og gjør nye vurderinger hver uke, sier Tolsby.

Mona Vangen (Ap), ordfører i Hvaler kommune, føler også de har god kontroll på smittesituasjonen.

– Det er foreløpig ingen mistanke om omikronsmittede her, men vi har selvfølgelig smittetilfeller. Vi føler vi har veldig god kontroll, derfor sparer vi på de store tiltakene til det skulle bli nødvendig.

Hun understreker at det er viktig at folk nå tar tilbake sin gamle smitteatferd fra i fjor vinter, og at hun er trygg på at innbyggerne trår til.

– Hvaler er et lite samfunn, og det er ikke slik at vi er lei dugnaden. Jeg ser at det er stor oppslutning rundt tiltak, og det er beroligende.

Ordfører i Fredrikstad, Siri Martinsen (Ap) sier også til VG at situasjonen foreløpig er oversiktlig, til tross for relativt høye smittetall.

– Men det er en kontinuerlig vurderingsprosess, og vi følger utviklingen svært nøye. Vi er forberedte på at situasjonen kan endre seg raskt, og vi er klare til å reagere dersom dette er tilfelle. Fokus nå er å få befolkningen til å følge de nasjonale anbefalingene, sier Martinsen.

Fokus på Ahus

Videre sier ordføreren at Fredrikstad under gårsdagens møte med helsemyndighetene ikke var en del av regjeringens fokusområde.

– Etter møtet med helseministeren i går var det tydelig at man ønsker en del nasjonale forskrifter regionalt, men vi var ikke en del av tiltaksområdet, sier hun.

De fem kommunene var altså ikke en del av den regionale forskriften, selv om de var innlemmet i anbefalingen fra statsforvalteren i Oslo og Viken.

Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland forklarer dette med at det under torsdagens møte først og fremst var fokus på kommunene rundt Akershus universitetssykehus.

– Det var ikke tid til å vurdere alle kommunene, men statsråden løste dette ved å si at dersom andre kommuner ville bli med de nærmeste dagene, var de positive til det, sier hun.

– Kan de fem kommunene ha misforstått og oppfattet det slik at de ikke var med i anbefalingen, fordi deres kommune ikke ble tatt opp?

– Nei, vi var svært tydelige. Det er statsforvalterens klare anbefaling av disse kommunene slutter seg til den regionale forskriften.

Haugland understreker at hun respekterer at de enkelte kommunene har en annen holdning.

– Dette kom veldig fort på kommunene, og jeg skjønner godt at noen avventer. Det er ulik struktur i de ulike kommunene med tanke på beredskapsarbeid, og noen trenger en politisk forankring før de kan bli med.