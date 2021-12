MUNNBIND: Vennegjengen hadde funnet frem munnbindene til dagens kafébesøk på kjøpesenteret Madla Amfi i Stavanger. Ole Geir Skjæveland (andre fra høyre) mener påbudet kom på høy tid.

Munnbindpåbud på Nord-Jæren: − Enorm forskjell fra i går til i dag

STAVANGER (VG) Svært mange fulgte munnbindpåbudet i Stavanger torsdag, som flere allerede hadde etterspurt. – Man ser hvor mye bruken øker med påbud, da trenger ikke folk å ta den vurderingen, sier Ole Geir Skjæveland (63).

Av Thea Rosef

Publisert: Oppdatert nå nettopp

63-åringen og resten av vennegjengen samles hver torsdag på kafeen på kjøpesenteret Madla Amfi i Stavanger. I dag var han spent på om alle kom til å dukke opp med munnbind, etter påbudet som trådte i kraft torsdag.

– Det var jo på høy tid, jeg har gått og ventet på det. Men likevel løp jeg rett inn her uten munnbind selv. Da jeg så at alle andre hadde det, kom jeg på påbudet, og da var det rett tilbake i bilen for å hente munnbind, sier Ole Geir Skjæveland.

Alle kompisene har lagt munnbindet ved siden av tallerkenen sin på det faste bordet.

– Vi slipper jo å ha det på når vi spiser. Det var bare Dag som svelget sitt, for han glemte å ta det av. Så han var heldig at ikke ørene også ble med i dragsuget.

FÅ UTEN: Det var svært få å se uten munnbind inne på Madla Amfi i Stavanger torsdag.

Stemningen i gjengen er som vanlig god, og samtlige er svært fornøyde med et etterlengtet munnbindpåbud i Stavanger.

– Man ser hvor mye bruken øker med påbud – da trenger ikke folk å ta den vurderingen. Hadde det vært en anbefaling, og det hadde vært to tre som gikk med det her, hadde ikke jeg gått tilbake i bilen for å hente, sier Skjæveland.

– Viser liten respekt for andre mennesker

Det er høyt smittetrykk i Rogaland for tiden, og tirsdag ble det registrert 261 nye smittede. Fylket har nå landets høyeste R-tall.

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg besluttet onsdag å innføre munnbindpåbud der man ikke kan holde avstand, for eksempel i kollektivtrafikken, i butikker, på kjøpesentre og i taxier.

Selv om mange brukte munnbind inne på Madla Amfi torsdag, har det også kommet tilbakemeldinger om at etterlevelsen ikke har vært like god i kollektivtrafikken.

Skjæveland mener det er flaut å ikke bruke munnbind når det er innført påbud.

– Da viser du liten respekt for andre mennesker.

STRENGERE: Bjørn Johnsen (t.h) var nylig i Spania, og sier oppfølgingen rundt munnbindbruk er større der enn i Norge.

Noen plasser bortenfor ham sitter Bjørn Johnsen (84), som akkurat har kommet hjem fra Spania. Han sier påbudet «i hvert fall ikke kom for tidlig».

– Der jeg var var det munnbindpåbud. Men så står det i tillegg vakter på kjøpesentrene, og har du ikke munnbind, må du rett ut. Der er de mye strengere.

– Tatt det mer seriøst

Like bortenfor det høylytte guttebordet, står butikkleder Elin Oaland (46) og pakker inn blomster på Mester grønn.

– Det er enorm forskjell fra i går til i dag. Folk har tatt det mye mer seriøst, sier Oaland.

Butikklederen tror også vi sammenligner oss med de rundt oss, og at det derfor er avgjørende med et påbud.

– Da det bare var anbefaling, tok ikke folk det helt til seg. Jeg tror man må inn med et påbud for å få folk til å bruke det.

BEVISSTHET: Butikkleder på Mester grønn, Elin Oaland, tror det hjelper på andres bruk at alle de ansatte på senteret bruker munnbind.

Med høy smitte i Stavanger, og den nyoppdagede coronavarianten omikron i landet, blir Oaland litt bekymret.

– Det er klart man kjenner litt på det.

I en annen butikk på senteret står Margit Skaret Haugen (76) og Hilde Haugen (54) og prøver å velge ut årets juleduk. Begge har på munnbind, og det dugger opp på brilleglassene.

– Det tåler vi, det er det minste problemet, sier Hilde Haugen.

JUL: Margit Skaret Haugen (76) og Hilde Haugen (54) gleder seg til jul, og sier de stoler på at det hadde blitt innført strengere tiltak om det var nødvendig.

– Er dere bekymret for smitten nå?

– Ikke veldig egentlig. Vi bruker munnbind og gjør som de sier. Nå orker vi snart ikke gå og bekymre oss lenger, nå har det vart så lenge, sier Margit Skaret Haugen.

– Frykter for den veksten som kan komme

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), skryter av innbyggernes første dag med munnbindpåbud.

– Vi fire ordførere har opplevd at vi har hatt høy grad av tillit og etterlevelse på de tiltakene vi har bestemt gjennom pandemien.

Hun mener ikke innstrammingen kom for sent.

– Jeg vil si vi har kommet på banen akkurat når vi skal. Når vi nå har gått til dette steget, er det fordi vi vurderer det som nødvendig i en periode. Så vurder vi situasjonen kontinuerlig, og håper det vil være tilstrekkelig.

Rogaland opplever nå økt smittetrykk, men samtidig ser man at folk ikke blir så syke som tidligere, sier Nordtun.

– Men vi ser at Rogaland har høyest R-tall i landet, så vi frykter for den veksten som kan komme. Og omikron er et nytt usikkerhetsmoment som vi må være forberedt på, det gjorde at vi iverksatte tiltak om munnbindpåbud i Nord-Jæren.

SKRYT: Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), skryter av innbyggernes første dag med munnbindpåbud.

– Forstår du at noen kan synes det er ulogisk å måtte ha på munnbind på kollektivtrafikk, mens man kan danse tett uten munnbind på byen?

– Jeg kan forstå det. Vi gjør det vi kan for å velge tiltak som skal ramme folk minst mulig. Det er en del av en helhetsvurdering og forholdsmessighetsvurdering.

Ordføreren er tydelig på at det er viktig at folk skal kunne leve livene sine og ha en fin førjulstid, men:

– Det er viktig at folk bruker hodet nå.