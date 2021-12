BLANT FÅ I NORGE: Den pensjonerte fastlegen Peter Dvergsdal (79) stusser over at det ikke er andre leger i Norge som skriver ut antivirale medikamenter til pasienter med luftveisvirus.

Har skrevet ut hundrevis av resepter til coronasyke: − Folk ringer fra hele landet

Legemiddelverket må godkjenne hver eneste resept. Ventetiden har skapt et undergrunnsnettverk som utveksler medisinen seg imellom, ifølge den pensjonerte legen Peter Dvergsdal (79).

Av Caisa Linea Hagfors og Javad Parsa (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er et mysterium for meg at medisinen har fungert så godt, men likevel er det ingen leger her som vet om den, sier den pensjonerte legen.

Siden februar 2021 har Peter Dvergsdal skrevet ut over 1800 resepter med den antivirale virusmedisinen favipiravir til coronasyke og pasienter med luftveisvirus – til tross for at den ikke er anbefalt av norske helsemyndigheter.

De siste ukene har pågangen vært enorm.

– Folk ringer fra hele landet. Vi har pasienter fra Nordkapp og hit. Mange ringer for sin gamle far eller mor. Noen er vaksinerte, andre er ikke det, forteller han.

Skjermen på mobilen hans rekker så vidt å slukne før den lyser opp igjen. 21 ubesvarte SMS-er venter i innboksen. På én dag kan han få opptil 85 telefoner.

Mens helsesekretær Hanh Thi Ho (40) serverer te og lussekatter til VGs utstedte, ringer det fra nok et ukjent nummer.

– I dag har vi 40 stykker på venteliste, fordi vi ikke rakk å svare alle som kontaktet oss i går, forteller Thi Ho.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Javad Parsa / VG

De to ble kjent da de jobbet på fastlegekontoret til Dvergsdal på Fornebu. Nå er de gift og driver et noe uvanlig «legekontor» hjemme i leiligheten på Sørengkaia.

Den gamle fastlegen er nemlig en av få leger i Norge som skriver ut den uregistrerte virusmedisinen.

Legemiddelverket opplyser til VG at av de totalt 1888 reseptene av medisinen, er over 1800 av dem fra Dvergsdal.

– I dag fikk jeg en telefon fra en lege som ville ha resepten. Han var ikke klar over at han kan skrive den ut selv. Alle tror at det bare er jeg som kan skrive den ut, sier Dvergsdal.

Info Slik fungerer det når leger vil skrive ut uregistrerte legemidler Leger i Norge har stor frihet til å forskrive det legemiddelet man mener er best for pasienten. For å tilby nødvendig behandling, er det ofte nødvendig å bruke legemidler som ikke er godkjent i Norge.

Legen må da søke om såkalt godkjenningsfritak og begrunne hvorfor det er nødvendig å bruke et uregistrert legemiddel.

Siden myndighetene ikke har vurdert effekt og sikkerhet for disse legemidlene, tar legen på seg et særlig ansvar for å vurdere effekt og sikkerhet – og for å informere og følge opp pasientene.

At Legemiddelverket sier ja til en søknad om å bruke et uregistrert legemiddel betyr ikke at de anbefaler slik bruk – og heller ikke at de godkjenner legemiddelet. Legemiddelverket kontrollerer at legen har begrunnet hvorfor hen mener det er nødvendig å bruke et uregistrert legemiddel. Kilde: Sigurd Hortemo, overlege ved avdeling for legemiddelinformasjon, Statens legemiddelverk Vis mer

Mener det ligner undergrunnsnettverk under krigen

For at medisinene skal ha effekt, bør behandlingen starte med en gang man blir syk. Det kan saksbehandlingstiden hos Legemiddelverket noen gang sette en stopper for.

– Den korteste behandlingstiden jeg har vært borti, er fire minutter. Andre ganger kan det ta noen dager.

Ifølge Dvergsdal har dette ført til at folk som har medisin til overs, låner medisinene sine til andre. Han sier at han daglig opplever at folk som kontakter han for resept, allerede har fått tak i startdosen fra andre.

Legen sammenligner det med tendenser man tidligere har sett oppstå under krig.

– Det har blitt et slags undergrunnsnettverk. Folk låner medisiner til andre som trenger det, sier Dvergsdal, som samtidig understreker at dette gjøres på eget ansvar.

TIDLIGERE FASTLEGE: Pensjonerte leger som Peter Dvergsdal (79) kan fortsette å praktisere og ta betalt for tjenester, men Dvergsdal får ikke lenger tilskudd fra staten.

Både Dvergsdal og kona er fullvaksinerte.

Han er likevel klar på at han mener norske helsemyndigheter kunne reddet flere liv dersom de hadde åpnet for å bruke antivirale legemidler – i tillegg til vaksiner.

– Dette er ikke noe eksperimentell medisin, det er den mest brukte virusmedisinen i verden, sier han.

Lang vei til anbefalt bruk i Norge

I september 2020 åpnet Legemiddelverket for at leger kan skrive ut dette til coronapasienter, men hver resept må godkjennes før den kan hentes på apoteket.

Helsemyndighetene har likevel vært skeptiske til bruken.

De har vist til at det ikke finnes tilstrekkelig med studier som dokumenterer effekten – til tross for at medisinen i flere år har blitt brukt mot luftveisvirus og influensa i flere land i Asia og Øst-Europa.

Info Slik fungerer antivirale medikamenter Virus kjennetegnes ved at det først «blir levende» og multipliserer seg når molekylet kommer inn i den menneskelige cellen.

Virustypen som forårsaker luftveisinfeksjoner, slik som covid-19, kalles RNA-virus. Viruset bruker RNA-polymerase i cellen til å formere seg.

Antivirale medikamenter som Avigan hemmer RNA-virusets evne til å formere seg inne i cellen, fordi det lager en falsk byggestein til RNA-polymerasen

Favipiravir, som Dvergsdal skriver ut, gir mulig risiko for fosterskade hos gravide. Den indiske preparatomtalen gir detaljerte råd til både kvinner og menn i fertil alder for å unngå dette. Kilder: Store medisinske leksikon, FHI, Legemiddelhåndboka, Legemiddelverket Vis mer

«INNOVASJON»: Peter Dvergsdal (79) hørte først om virusmedisinen i 2011: – Jeg var gammel fastlege, og hadde lyst til å være med på det nye. I alle år har vi slitt med å effektivt behandle luftveisvirus, så det var opplagt for meg at dette var en innovasjon.

Nå har imidlertid Folkehelseinstituttet (FHI) for første gang anbefalt innkjøp av antivirale legemidler til behandling av covid-syke i Norge.

Medisinen FHI anbefaler, er produsert av Pfizer og Merck og ikke samme produsent som den Dvergsdal har brukt, men den fungerer på samme måte:

Ved å lage falske byggesteiner til viruset, hemmer den virusets evne til å formere seg, og dermed stanser sykdomsutviklingen.

– At dette skjer nå – og med disse firmaene – skyldes at det er de som er kommet lengst med hensyn til utvikling og dokumentasjon av legemidlene, forklarer Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Info Dette skjer med covid-medisiner i tablettform i Norge nå Norge er med i et europeisk felles-innkjøp av de antivirale legemidlene nirmatrelvir (Paxlovid) og molnupiravir (Lagevrio), produsert av legemiddelfirmaene Pfizer og Merck

Ifølge en pressemelding fra MSD/Merck reduserte molnupiravir (Lagevrio) risikoen for sykehusinnleggelse med rundt 30 prosent i en studie som inkluderte uvaksinerte risikopasienter som startet behandlingen tidlig

Ifølge en pressemelding fra Pfizer reduserte nirmatrelvir (Paxlovid) risikoen for sykehusinnleggelse med rundt 88 % i en studie som inkluderte uvaksinerte risikopasienter som startet behandlingen tidlig i sykdomsforløpet.

Avtalen legger opp til at legemidlene skal leveres når legemidlene eventuelt blir godkjent i EU Kilde: Sigurd Hortemo, Statens legemiddelverk og pressemeldinger fra Merck/MSD og Pfizer Vis mer

Avviser at det handler om penger

I kjelleretasjen i leiligheten har Dvergsdal og kona laget et provisorisk kontoroppsett.

Mens 79-åringen har konsultasjoner med pasienter over telefon, oppretter Thi Ho journal.

forrige

fullskjerm neste PRAKTISERER FORTSATT: Fra leiligheten på Sørengkaia driver Peter Dvergsdal (79) legevirksomhet sammen med kona, som også er norskautorisert helsesekretær. 1 av 2 Foto: Javad Parsa / VG

– Har du et økonomisk motiv ved å skrive ut medisinen til så mange pasienter?

– Jeg tar 350 kroner for hver pasient, svarer legen og fortsetter.

– Denne våren snakket vi faktisk om å legge ned alt sammen, fordi det koster meg 100.000 å ha tilgang til helsenettverket i året. Men nå har vi heldigvis begynt å tjene litt penger.

Legemiddelverket: – Kan ikke anbefale

Legemiddelverket kjenner til at flere hundre pasienter har fått forskrevet favipiravir ved mistanke om corona i løpet av 2021, bekrefter overlege i avdeling for legemiddelinformasjon, Sigurd Hortemo til VG.

Han sier at Dvergsdal trolig har rett i at favipriavir er den mest brukte virusmedisinen i verden.

– Men det beviser ikke at den har god effekt og er sikker. Vi har ikke vurdert effekt og sikkerhet for favipiravir ved covid-19, og kan ikke anbefale bruk av legemidler før de er godt prøvd ut i store og godt gjennomførte studier, sier Hortemo og legger til:

– Legen tar derfor et særlig ansvar ved bruk av ikke-godkjente legemidler.

For favipiravir gjelder dette særlig mulig risiko for fosterskade, opplyser overlegen. Den indiske preparatomtalen gir detaljerte råd til både kvinner og menn i fertil alder for å unngå dette.

OVERLEGE: – Leger har stor frihet til å forskrive det legemiddelet man mener er best for pasienten, så i møte med enkeltpasienter har Dvergsdal anledning til å gjøre dette, sier Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

– Dvergsdal forteller om en enorm pågang med folk som vil ha medisinen. Hva tror du det kommer det av?

– Det er et stort, udekket behov for legemidler som kan tas som tabletter og som reduserer risikoen for alvorlig sykdom når man blir covid-syk. Vi ønsker veldig gjerne denne typen legemidler, og er glad for at både MSD og Pfizer nå har gjennomført flere store studier med slike legemidler.

Overlegen bekrefter at de aller fleste søknadene om favipiravir kommer fra Dvergsdal, men sier de har mottatt noen få søknader fra andre leger også.

Søknader besvares senest neste arbeidsdag, men det betyr at det kan ta litt tid dersom søknaden kommer på en fredag, opplyser Hortemo.

– Man bør ikke dele personlige medisiner eller medisinrester med andre. Å selge videre legemidler man har fått på resept, er både uheldig og ulovlig.