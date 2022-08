NY ORDNING: Fra 1. september er det pålagt med ansvarsforsikring for utleiesparkesykler – 1. januar 2023 er det pålagt også for private.

Pålagt forsikring for elsparkesykler neste uke: Kan gi prisøkning

Hittil er det bare én norsk aktør som tilbyr forsikring av utleiesparkesykler. Fra 1. januar gjelder pålegget om ansvarsforsikringen også private. Prisen er foreløpig ukjent.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Fra torsdag 1. september har samferdselsmyndighetene bestemt at alle utleiesparkesykler må ha lovpålagt ansvarsdekning for motorvogn.

Ansvarsforsikring skal dekke skader på blant annet personer og biler.

Ikke alle utleievirksomhetene har forsikringen på plass, viser en sjekk VG har tatt med de største aktørene. En av årsakene er at det norske forsikringsmarkedet er uvillige til å ta risikoen.

Potensielt kan forsikringsselskapet bli ansvarlige for millionbeløp i erstatning, dersom en utleiesparkesykkel påfører en person svært alvorlige skader.

– Vi vurderer risikoen for høy ved å tilby en slik forsikring. Det er en rent forretningsmessig vurdering. Vi ønsker ikke å gå inn i dette markedet, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad.

ERFARING: – Vi har allerede en tid hatt utleieforsikringer for elsparkesykler i Danmark, og kan blant annet bygge på erfaringer derfra, sier kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz.

If er eneste norske forsikringsselskap som tilbyr forsikringen.

– Vi har jobbet på spreng, med «korte frister», for å lage forsikring for utleiemarkedet, sier kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz.

– Som Nordens største forsikringsselskap ser vi på det som en del av samfunnsansvaret vårt å ha forsikringer som myndighetene pålegger og folk og bedrifter trenger, sier han.

Gjensidige og If er de største forsikringsselskapene i Norge.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Mette Gundersen (Ap) sier til VG at de kjenner til frustrasjonen til utleieaktørene.

– Innvendingene mot å innføre ansvarsforsikringen fra 1. september kommer lovlig sent og uten dokumentasjon. Vi oppfattet imidlertid at flere aktører allerede hadde forsikringen på plass med utenlandske aktører, sier hun.

Hun sier at hun i og for seg skjønner at aktørene er bekymret for at det bare er én norsk forsikringstilbyder, og at manglende konkurranse kan gjøre forsikringen dyr.

– Det burde vært flere forsikringsselskaper å velge mellom. Vi er i dialog med trafikkforsikringsforeningen om dette, som har lovet å følge opp dialogen, sier Mette Gundersen.

TRYGGHET: Statssekretær i Samferdselsdepartementet Mette Gundersen (Ap) understreker at regjeringen innfører ansvarsforsikring etter bilansvarsloven for å trygge både bransjen selv, kundene og eventuelle tredjepersoner som uskyldig blir rammet av uhell.

Vet ikke privat-prisen

Begge selskap vil imidlertid tilby en ansvarsforsikring for private elsparkesykler, når dette blir gjeldende fra 1. januar 2023.

– I løpet av høsten vil vi gå ut med løsningene for den private, lovpålagte ansvarsdekningen, sier Sigmund Clementz i If.

– Hva vil den koste?

– Det er ikke klart ennå.

– Det er det private markedet som er det store markedet. Det er for tidlig å si noe om hva den vil koste, sier Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

Ifølge Øystein Sundlien i Voi er det cirka 17.000 utleieelsparkesykler, og tall fra Elektronikkbransjen indikerer at det finnes flere hundre tusen private.

Kravene til utleieaktørene, spesielt i Oslo, ble strammet kraftig til i 2021, etter mange ulykker og trøbbel med henslengte elsparkesykler som var i veien for andre trafikanter.

I juni 2022 ble det innført promillegrense på 0,2. I løpet av en uke i august fikk en mann og en kvinne bøter på henholdsvis 88.000 og 80.000 kroner for å ha kjørt elsparkesykkel i påvirket tilstand.

Info Dette er reglene fra 15. juni og 1. september Promillegrense på 0,2. Aldersgrense på 12 år Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «liten elektrisk motorvogn» og omfatter blant annet elsparkesykler, ståhjuling og elektrisk skateboard. Når små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn» omfattes de av bilansvarsloven som har krav til ansvarsforsikring. Selskapene som leier ut elsparkesykkel må ha ansvarsforsikring på dem innen 1. september 2022. Private og andre som eier og bruker elsparkesykkel må ha ansvarsforsikring innen 1. januar 2023. Uforsikret motorvogn kan straffes med bøter. (Kilde: Regjeringen) Vis mer

Dette sier de største utleieaktørene:

Ryde: – Vi har kun fått inn to tilbud etter en lang prosess som også inkluderer internasjonale aktører. Bare et er norsk. Vi har ikke landet avtalen ennå. Prisen vi har fått vil utgjøre mellom 15 og 20 prosent av omsetningen. Det sier seg selv at dette vil gi utslag på leieprisen, sier daglig leder Tobias Balchen i Ryde.

KONKURRANSE: – Vi ønsker flere tilbydere av forsikringen, som vil gi konkurranse og bedre priser, sier daglig leder i Ryde, Tobias Balchen.

Voi: – Vi skal få det til. Hovedproblemet er at forarbeidet ikke er godt nok, dette burde vært utredet mye bedre slik at hele forsikringsbransjen kunne tilby forsikringen og knive om den, sier senior public policy manager Øystein Sundelin i Voi.

Han mener ordningen for utleiere burde bli innført samtidig som for de private.

– Bransjen står overfor et stort problem med den korte tidsfristen, sier kommunikasjonssjef Julia Sandstø i Tier.

Tier:– Vi har ikke signert ennå, mye fordi markedet ikke har vært klar til å tilby ansvarsforsikring. Kun en leverandør i Norge, til en uforholdsmessig høy sum. Det er naturlig at prisene er nødt til å øke de neste 12 månedene, sier kommunikasjonssjef Julia Sandstø i Tier.

Bolt: – Vi har siden starten av 2021 hatt et forsikringsprogram, som dekker ulykkesforsikring og ansvarsforsikring. Forsikringskostnadene våre er allerede inkludert i prisen for bruk og vil ikke gi utslag på leieprisen, opplyser PR Officer Nordics, Jens Öhgren.

Svarer på kritikken:

– Flere utleieaktører innvender at den politiske prosessen har vært for rask og at forsikringsselskapene har hatt for liten tid på seg?

– Dette var et varslet tiltak med høringer i forkant, så noen overraskelse kan det ikke ha vært. Forsikringsbransjen sa de trengte to-tre måneder på seg til å lage en slik forsikring, sier statssekretær Mette Gundersen (Ap) i Samferdselsdepartementet.

– Hva skjer med aktører som ikke har forsikringen på plass innen torsdag 1. september?

– Ifølge bilansvarsloven er det forsikringsplikt og selskapet driver da ulovlig. De løper jo også en stor økonomisk risiko i og med at de kan bli holdt økonomisk ansvarlige dersom en person blir alvorlige skadet av en av deres elsparkesykler.