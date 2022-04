MARKERTE SEG: Rødreven foran Stortinget møtte opp tidligere enn de fleste stortingsrepresentanter onsdag morgen. Reven ble fotografert av en av Arbeiderpartiets morgenfugler, Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset.

Reven rasker over plenen foran Stortinget

LØVEBAKKEN (VG) En rødrev møtte nok en gang opp foran Stortinget onsdag morgen. Denne gang i fullt dagslys – samtidig med stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Litt før klokken åtte innfant både rev og folkevalgt seg utenfor nasjonalforsamlingen – i god tid før den muntlige spørretimen startet klokken ti.

– Det var overraskende, uttaler Ap-representant Sandtrøen fra ulve-området i Nord-Østerdalen, nærmere bestemt Tynset – til Avisa Oslo, som omtalte revebesøket først.

Sandtrøen, som gjerne snakker om partifellene i arbeiderbevegelsen som «kamerater», inkluderte raskt rødreven i gjengen.

– Det er jo gøy at det plutselig dukker om en firbent kamerat her på Løvebakken. Det var et fint dyr. Jeg har sett rev hjemme i Tynset-traktene tidligere. Men aldri midt i hovedstaden, sier Sandtrøen til VG.

– Ser du for deg politiske tiltak for bedre rammevilkår for rev i området Eidsvolls plass – Spikersuppa i Oslo sentrum?

– Nei, det gjør jeg ikke. Rever må få gå hvor de vil, svarer stortingsrepresentanten. Han har hørt snakk om i det politiske miljøet at en rødrev skal være sett med en rotte i kjeften ikke langt fra Stortinget.

– I så fall gjør den nytte for seg. Det er bra, analyserer politikeren.

REVE-FOTOGRAF: Nils Kristen Sandtrøen (Ap) sitter i Stortingets transportkomité, og representerer Hedmark. Her avbildet like ved der han observerte og fotograferte rødreven onsdag morgen.

Reven kan være den samme som våget seg inn til Eidsvolls plass på Stortinget i slutten av mars.

Da rasket reven rundt tilsynelatende uredd for både folk flest og folkevalgte – sannsynligvis på jakt etter mat eller make, ifølge nyhetsbyrået NTB.

KVELDSBESØK: En rødrev ble observert også 28. mars i år – for nøyaktig en måned siden – også det på Eidsvolls plass foran Stortinget.

Eidsvolls plass er fra før viden kjent som plassen foran Stortinget der det demonstreres for og (mest) mot det meste i det levende norske demokratiet.

Det er ikke kjent om partiet som lett kunne overtatt partinavnet RV (Revenes Velferdsallianse), har planer om fremtidige markeringer – annet enn av eget revir i området.