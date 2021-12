Nakstad: Derfor er coronapass fortsatt ikke aktuelt

Så lenge omikron sirkulerer i samfunnet, er coronapass ikke et effektivt verktøy, mener den assisterende helsedirektøren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Tiden er overmoden for å ta coronapass i bruk i Norge», sa Oslo Høyres gruppeleder i helgen.

Et slikt pass kan brukes til å begrense uvaksinertes tilgang til deler av samfunnet – for eksempel restauranter og konserter.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at det kunne ha vært et effektivt tiltak – hadde det ikke vært for omikron-varianten.

– Et coronapass kunne antagelig gjort at smittetrenden for delta snudde raskere, og at vi fikk færre innleggelser. Utfordringen er at omikron ser ut til å smitte lett, også blant fullvaksinerte, sier han og viser til det mye omtalte Aker Brygge-julebordet.

Derfor ville coronapasset i praksis ha gitt en falsk trygghet, som ikke ville ha bidratt til effektivt å hindre smittespredning, mener Nakstad.

– Så det stemmer ikke at vi ikke hadde hatt behov for tiltak dersom alle vaksinerte seg?

– Hvis vi hadde fått halvparten så mange smittetilfeller, ville det hatt mye å si. Men hvis vi hadde fått dobbelt så mange smittede, hadde det blitt like mange innleggelser.

– Er det urimelig å kreve at uvaksinerte må underkaste seg strengere regler?

– Uvaksinerte har strengere regler for innreisekarantene, og uvaksinert helsepersonell må gjennom et mer omfattende testregime. Men med omikron er det ikke grunnlag for å bruke coronapass til å regulere hva uvaksinerte kan gjøre på fritiden, sier Nakstad.

Nakstad: Ikke nok å styrke sykehuskapasiteten

Han er tydelig på at det fortsatt er mye helsemyndighetene ikke vet om omikron-varianten. Foreløpige studier tyder på et noe mindre alvorlig sykdomsforløp, men det er for tidlig å konkludere.

Data fra Storbritannia og Danmark viser imidlertid at omikron-smitten dobler seg bare i løpet av to-tre dager.

Derfor ville det heller ikke ha vært tilstrekkelig å oppskalere sykehuskapasiteten, mener Nakstad.

– Når vi har en slik doblingshastighet, ville intensivinnleggelsene ha doblet seg, og ekstrakapasiteten hadde likevel vært oppbrukt på et par dager.

– Så lenge smittekurven fortsetter å gå oppover, vil problemet være det samme, og man må snu kurven.

«Erstatter fellesskap med mistenkeliggjøring»

300.000 nordmenn over 18 år har fortsatt ikke fått første vaksinedose.

Et coronapass vil vise om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19 sykdom, og om du har testet negativt.

Regjeringen åpnet 12. november for at kommunene som ønsket, kunne ta det i bruk. Den tekniske løsningen kom på plass i forrige uke.

Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt bruk av coronapass som kontaktreduserende tiltak, men det bør forbeholdes dem som er fullvaksinert eller tidligere smittet.

FHI mener at hvis omikron omgår immunitet, bør det vurderes å kreve at passet suppleres med en negativ test.

– Å innføre et lokalt coronapass i Oslo nå kan føre til at vi erstatter fellesskap med mistenkeliggjøring, skrev Raymond Johansen i Aftenposten i november.