KRITIKK: Assisterende Helsedirektør Espen Nakstad fikk kritikk i en e-post sendt fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningstopp om Nakstad-uttalelser i e-post: − Skaper usikkerhet og bekymring

Direktøren i Utdanningsdirektoratet anklagde Espen Nakstad for å undergrave arbeidet med smitteverntiltak i skolene i mars 2021.

Publisert: Nå nettopp

Det går frem av en e-post hun sendte til helsedirektør Bjørn Guldvog, som VG har fått innsyn i.

– Etter meget godt samarbeid de siste ukene må jeg igjen få komme med en bekymring, starter e-posten fra Hege Nilssen.

Hun reagerte på måten assisterende helsedirektør Espen Nakstad hadde uttalt seg om hva som skulle skje med smitteverntiltak i skolene, som Utdanningsdirektoratet, FHI og Helsedirektoratet jobbet med på den tiden.

Nilssen mente Nakstad hadde forskuttert hva som skulle skje, og at det hverken var i tråd med hva som var bestemt, eller rådene Helsedirektoratet hadde gitt så langt.

– Slike utspill skaper usikkerhet og bekymring i våre sektorer og undergraver det arbeidet vi gjør. Det må være mulig for både Hdir og Espen Nakstad å henvise til pågående prosesser, eller i det minste ta kontakt med oss som jobber med dette for å sjekke ut, skrev hun i e-posten.

«Undervurderer kompleksiteten»

I mars 2021 hadde den britiske corona-mutasjonen fått fotfeste i Norge. Det var en utfordring for skolene, fordi smitten spredte seg raskt. Derfor ba regjeringen Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet om å gjennomgå smittevernveilederne for skoler og barnehager.

Det var mens de jobbet med dette at Nakstad uttalte følgende til NRK om hvordan gult og rødt nivå kunne justeres:

– I bunn og grunn så dreier det seg om avstanden mellom elever, hyppigere testing, mer inndeling i grupper, hygienetiltak, bedre ventilasjon, og andre tilpasninger som det er mulig å gjøre for å styrke smittevernet. Som for eksempel munnbind i visse situasjoner.

Han uttalte også til TV2 at det gamle gule nivået ikke er godt nok med nye muterte virus.

Men Nilssen skriver til Guldvog at fordi gult nivå i skolene var nasjonalt bestemt, ville innstramminger i praksis bety mer opplæring hjemme for elever over hele landet.

– Derfor må vi også diskutere hvorvidt mer bruk av rødt i områder med mye smitte er mer hensiktsmessig enn en innstramming på gult. Disse diskusjonene må vi ta sammen, og med utgangspunkt i innspillene fra sektor, skrev hun.

– Jeg opplever at dere forskutterer prosessen og samtidig undervurderer kompleksiteten i disse avveiningene. Vi er innforstått med at det må være smitteverntiltak i bhg og skoler, men i tråd med regjeringens ambisjon om lav tiltaksbyrde for barn og unge og med gode forholdsmessige vurderinger – nettopp slik vi sammen spilte inn i den siste anbefalingen til regjeringen

Arbeidet endte med at smittevernveilederne ble oppdatert for å bli tydeligere, at munnbind kunne anbefales på videregående skoler, og at det ble gjort innstramminger i gruppestørrelser på rødt nivå.

– Naturlig å kommentere

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til VG at Helsedirektoratet har samarbeidet med Utdanningsdirektoratet, Bufdir og FHI under hele pandemien om å innrette tiltak i barnehager og skoler slik at barnas beste blir godt ivaretatt.

– I det store og hele opplever vi at arbeidet har vært svært godt, og e-posten fra Hege Nilsen illustrerer også at vi raskt har tatt tak i de tingene som er krevende. Det er naturlig at det vil være faglig ulike nyanser i et slikt bredt samarbeid. Samtidig er det et viktig ansvar for oss at vi kommuniserer mest mulig felles med våre samarbeidspartnere ut til befolkningen. Innspillene fra utdanningsdirektøren ble benyttet som innspill til en tett dialog hvor alle forhold ble belyst og drøftet.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad beskriver også samarbeidet med Utdanningsdirektoratet som godt, og sier Helsedirektoratet har fått viktige innspill om styrking av smittevernet rundt barn i barnehager og skoler.

– Det at vi gjennom slike tiltak har klart å begrense smitteutbrudd i Norge, har bidratt til at norske barnehager og utdanningsinstitusjoner har kunnet holde åpent i store deler av pandemien, skriver han.

– Da mer smittsomme virusvarianter kom på nyåret 2021 og skapte en ny bølge av innleggelser, økte også smittespredningen, sykefraværet og karantenefraværet blant barn og unge i Norge. Derfor ble skoleveilederne revidert, og det var naturlig å kommentere prosessene rundt dette da vi ble spurt om det i mediene den gangen. Endringene som ble gjort var meg bekjent helt i tråd med anbefalingene vi fikk fra utdanningsdirektoratet og FHI. I tillegg startet vi omfattende pilotforsøk med regelmessig testing av elever i Vestland fylke og Oslo, som ble utvidet ytterligere etter sommeren.

– Må minne om konsekvenser

Direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet svarer VG i en e-post. Hun viser til at de har samarbeidet med helsemyndighetene gjennom hele pandemien, og skriver at dette også har vært en krise i utdanningssektoren der begrensninger i skole- og barnehagetilbudet har dokumenterte store, negative konsekvenser.

– Vi vet også at det ikke finnes tiltak som kan bøte på disse konsekvensene i tilstrekkelig grad. Utdanningsdirektoratet er opptatt av at før det innføres tiltak som rammer barn og unge, må det gjøres grundige vurderinger av forholdsmessighet, omfang og tidsramme for tiltakene, skriver hun.

– Det er ikke unaturlig at jeg som direktør i en sektormyndighet – i en krise der vurderinger og beslutninger til tider har foregått i raskt tempo – må minne helsemyndighetene, som har et helhetlig ansvar, om konsekvenser i våre sektorer.

Videre skriver hun at hennes erfaring er at det gjennom dialog og samarbeid er funnet frem til så gode løsninger som mulig i de fleste situasjoner.

– Det har vært situasjoner der ulike aktører i våre sektorer har opplevd informasjonen som uklar og til tider motstridende. I disse tilfellene har det vært naturlig for meg å ta dette opp med helsemyndighetene for å sikre bedre informasjonsflyt og enhetlige budskap. Der vi har lagt opp til samarbeidsprosesser for å finne de gode løsningene sammen har vi vært opptatt av at vi ikke forskutterer arbeidet, skriver hun.

Hun viser til at hvordan aktørene sammen og hver for seg har bidratt til å håndtere pandemien sikkert vil bli belyst gjennom Koronakommisjonens arbeid.