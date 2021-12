TO VIRUSVARIANTER: - – Dersom en ikke får god immunitet mot delta av å ha hatt omikron, kan vi faktisk få to pandemier samtidig, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Nakstad om omikron: − Kan bli en pandemi i pandemien

Samtidig som omikronsmitten øker, står fortsatt delta for de fleste smittetilfellene i Norge. Den største frykten nå, er at det vil foregå to pandemier på en og samme tid, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Det er registrert 5741 nye smittetilfeller av coronaviruset det siste døgnet i Norge, og smittetrenden er fortsatt stigende. Samlet sett har det aldri vært en slik uke i pandemien tidligere, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VG.

– Tallene preges fortsatt av deltavarianten, men det blir stadig flere omikrontilfeller, sier han.

For å bekrefte at noen er smittet med omikron, må prøvene analyseres. Det er en tidkrevende prosess, noe som fører til at det tar tid før omikrontilfellene påvises. Nå er helsemyndighetene spente på å se hvor raskt smittetilfellene for omikron øker, og om deltavarianten flater ut i lys av alle tiltakene som er satt inn.

– Med delta har vi også effekt av at mange er vaksinert med tredje dose. Og det tror jeg delvis forklar den endringen vi ser nå om hvem som er innlagt på sykehus.

En pandemi i pandemien

Det som fryktes mest nå, ifølge Nakstad, er vedvarende høy smitte av delta og en stor økning av omikron.

– Det er det vi kanskje frykter mest, hvis vi ikke får stor kryssimmunitet (at man har beskyttelse mot den ene varianten etter å ha vært smittet med den andre, red.anm.).

Når det tidligere i pandemien har dukket opp nye og mer smittsomme varianter, har de erstattet de eksisterende variantene, sier han. Nakstad sier derfor det blir ekstra spennende å følge med på utviklingen i Danmark de neste ukene. Bakgrunnen er at vi er ganske like land, og er omtrent på samme sted i pandemien.

Ifølge den assisterende helsedirektøren har det kommet indikasjoner fra Storbritannia på at doblingstiden til viruset ikke er så høy som først antatt.

– Det blir spennende å se om det kan bli en pandemi i pandemien. Dersom en ikke får god immunitet mot delta av å ha hatt omikron, kan vi faktisk få to pandemier samtidig med de to virusvariantene en god stund.

– Vil det bli to ulike sykdommer?

– Det vil være samme sykdom, men det vil bety at vi fortsatt vil ha en god del på sykehus med delta, og enda flere smittede med omikron og så en del på sykehus etter hvert.

Nakstad sier videre at håpet er at omikron skal gi mildere symptomer og samtidig en immunitet mot delta. Dersom dette blir tilfelle, vil det faktisk være en fordel at vi har fått den nye virusvarianten inn i landet.

– Men vi må igjennom en ganske vanskelig fase før vi kommer dit.

Positiv studie: - Sparer lungene mer

En ny studie fra Hongkong tyder på at omikron setter seg mest i nese og hals, noe vaksineekspert Anne Spurkland mener er en god nyhet. Nakstad er også positiv, men sier det vil ta noen uker før man ser om studien holder vann.

– Denne studien er et såkalt in vitro-studie fra et laboratorium. Her så man at i øvre luftveier, altså nese, hals og svelg, kopierer omikron seg 70 ganger lettere enn ved andre virus, mens nede i lungene kopierer viruset seg ti ganger dårligere enn delta, sier han.

– Men det er for tidlig å konkludere, da dette ikke er et studie på mennesker. Dette må bekreftes via sykehus og andre steder.

At pasienter i Sør-Afrika med omikron ser ut til å trenge mindre oksygen enn pasienter som er syke av deltavarianten, er imidlertid et godt tegn, sier Nakstad.

– Det er noe som underbygger at kanskje lungene spares mer hos denne nye varianten. Men som sagt, er det for tidlig å si.

Landet har tidligere hatt mye deltasmitte, og en stor andel av befolkningen er nå smittet på ny med omikron. Det kan altså tyde på at at delta beskytter dårligere fra å bli smittet av omikron, men sykdomsforløpet ser generelt ut til å være mildere.

Nakstad understreker imidlertid at det er viktig å huske på at dersom doblingstiden til omikron bare er en uke, vil det ikke ta lang tid før sykehus likevel blir overbelastet.

– Det viser at det er antall personer som er syke samtidig som er vesentlig. Blir det veldig mange av de, vild etter gi utfordringer i mange lands helsetjenester.