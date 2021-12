DUMT: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det finnes få grunner til å ikke ta vaksinen.

Nakstad om uvaksinert helsepersonell: − Etisk ansvar for å ikke påføre unødig lidelse

Espen Nakstad mener helsepersonell har få gode grunner til å ikke vaksinere seg. Sykepleierforbundet understreker at pasientsikkerheten kommer først, men at de som velger ikke å ta vaksinen skal bli møtt med respekt.

Publisert: Nå nettopp

Ti prosent av helsearbeiderne i primærhelsetjenesten ikke har fått andre dose med coronavaksinen, viser FHIs siste ukerapport.

Samtidig viser en kartlegging gjort av NRK at kun ett av tre sykehjem har god nok bemanning til å omplassere alt uvaksinert helsepersonell.

Tallene får helsedirektør Bjørn Guldvog til å reagere:

– Dere har selv et ansvar for ikke å utsette sårbare pleietrengende for smitte, sier han i et intervju med statskanalen.

Overfor NRK spår han at bemanningssituasjonen i kommunene trolig blir enda verre i tiden som kommer.

– Det kan bli mange sykmeldte og smittede fremover, så vi må være forberedt på det, sier helsedirektøren.

Milde bivirkninger

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, mener det nå finnes få grunner til å ikke ta vaksinen.

– Det er satt over 8 milliarder vaksinedoser i verden og man har god kontroll over bivirkningene. Det viser seg at coronavaksinene gir milde bivirkninger sammenlignet med andre vaksiner. Da er det ikke manglende informasjon som bør være grunne til at man ikke vaksinerer seg, sier Nakstad til VG.

Han mener det er dumt å ikke ta imot tilbudet om vaksine om man jobber som helsepersonell.

– Man har et etisk ansvar for å ta vare på pasientene å ikke påføre dem unødig lidelse. Vaksinen er viktig for å ta ned denne risikoen, sier Nakstad.

KLAR TALE: Helsedirektør Bjørn Guldvog mener uvaksinert helsepersonell har et selvstendig ansvar for å ikke utsette pasienter for coronasmitte.

Selv om vaksinen ikke har vist seg like motstandsdyktig mot smitte av omikron, viser Nakstad til at den fortsatt gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

– Blant uvaksinerte er det 24 av 100000 som havner på sykehus med coronasmitte, mens det blant de vaksinerte kun er rundt 2 av 100000. Det er også rundt 20 ganger større sannsynlighet for å havne på intensivbehandling om man er uvaksinert.

Helsedirektoratet har sendt ut skriv til kommunene om hvordan de skal forholde seg til uvaksinert helsepersonell.

– Sykehjemmene må gjøre en vurdering av hvordan risikoen skal bli så lav som mulig for dem som er mest utsatt. Men det er klart, når mange er uvaksinerte, er det et stort problem, sier Guldvog.

– Lik rett til behandling

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund vil også understreke at det er alvorlig at mange tusen helsearbeidere ikke har tatt vaksinen. Deres klare anbefaling er å ta den.

– Om du likevel velger noe annet, skal du være trygg på at du blir møtt med omsorg, respekt, ikke blir krenket – og lik rett til behandling, sier hun til VG.

Deres egne undersøkelser viser at kun 1,3 prosent av helsepersonell ikke vil ta vaksinen, noe de i all hovedsak begrunner med graviditet eller usikkerhet knyttet til egen sykdom.

– Du kan ikke vente at du skal stå pasientnært og likevel ikke ta vaksinen. Pasientsikkerheten kommer først, sier hun.

– Men det er ikke det største problemet at sykepleiere som jobber klinisk ikke er vaksinert. Utfordringene er størst der det er minst formell kompetanse, med mange som jobber små stillinger med lite nærhet til ledelsen. Det kan være språklig, kulturelt og snakk om holdninger. Ledelsen er nødt til å være særlig oppmerksom på de gruppene, avslutter hun.