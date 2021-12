SENDT UT: Juleribbene har allerede blitt sendt ut til butikkene, opplyser konserndirektør i Nortura, Kjell Rakkenes.

Dataangrep mot kjøttgigant - ikke fare for juleribba

Den norske kjøttgiganten har blitt utsatt for et dataangrep. Som følge av angrepet er det midlertidig stopp i produksjonen av gris, storfe og småfekjøtt. Det går imidlertid ikke ut over julematen, lover konserndirektør Kjell Rakkenes.

Publisert: Nå nettopp

– Vi hadde allerede fått kjørt ut alt av julemat før vi oppdaget dette angrepet. konsekvensen for julematen er minimal minimal, om noe i det hele tatt, sier Rakkenes til VG.

Det var IT-systemene til Nortura som oppdaget angrepet tirsdag, forklarer konserndirektøren.

– Da stengte vi alle IT-systemene våre og kuttet internettilgangen. Det betyr at aktiviteten ved fabrikkene våre og lagrene våre er redusert.

Selskapet meldte om angrepet på sine hjemmesider tirsdag kveld.

UNDERSØKER: Kjell Rakkenes i Nortura sier de jobber for å finne ut mer om angrepet mot konsernet.

Ifølge Rakkenes har alle ansatte blitt bedt om å møte på jobb. Ingen personer er permittert som følge av den nedskalerte aktiviteten.

– Produksjonen av kylling, kalkun og egg går tilnærmet som normalt. Det samme gjør pålegg og pølser, sier han.

Til tross for at julematen er sikret er det midlertidig stopp i slakt av firbeinte dyr som svin, småfe og storfe de fleste slaktesteder.

– Vi har stoppet all inntransport av firbeinte dyr. Det er noe slakteaktivitet enkelte steder, i hovedsak av dyr som ble kjørt inn før hendelsen. Det er dyr som har stått i fjøsene våre.

KJØTTPRODUKSJON: Norturas fabrikk på Rudshøgda i Ringsaker kommune.

Nortura har som følge av angrepet besluttet å stenge ned IT-systemer og fjerne internettilgangen på sine lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner, skriver de i en pressemelding.

Angrepet fører til redusert aktivitet ved fabrikkene, opplyser de videre.

Nortura er et samvirke med rundt 5000 ansatte, og ble dannet som følge av en fusjon av Gilde og Prior i 2006.

– Vi arbeider nå med å få en fullstendig oversikt over situasjonen og omfanget, samt legge planer for å håndtere konsekvensene av den oppståtte situasjonen. Prioriteten er sikring av data og stabilisering av systemene, skriver Nortura om angrepet.

De har varslet politiet om hendelsen.