Raymond Johansen: Helt usannsynlig at Oslo åpner opp 15. januar

Byrådslederen mener det er naturlig at Oslo kommune selv skal bestemme tiltaksnivået etter 14. januar, når de nasjonale tiltakene går ut.

– Er du optimistisk med tanke på å åpne Oslo igjen 15. januar?

– Jeg tror det er helt usannsynlig å åpne helt opp 15. januar. Det er ikke noe som tyder på det, sier byrådsleder Raymond Johansen til VG.

– Jeg er mest optimistisk med tanke på at omikronviruset ikke ser ut til å være så farlig og at det kanskje kan være en slags redning. At coronaviruset blir noe vi kan leve normalt med. Men foreløpig er det kanskje bare en drøm, sier han.

– Er du optimistisk med tanke på å åpne i alle fall deler av Oslo 15. januar, eller ser det ut som vi må holde det på dette nivået en stund?

– Gjennom to år med pandemi har jeg og kolleger vært klare til å åpne byen, så har det kommet nye virusvarianter og nye ting som har gjort at det har gått stikk motsatt. Det er å være helt profet på dette, våger jeg ikke, sier han.

Vil ha diskusjon om lokale tiltak

Det er to uker siden regjeringen innførte strenge tiltak for alle kommuner i landet. Johansen sier han skal «jobbe beinhardt for at Oslo ikke skal være stengt en eneste dag lengre enn nødvendig».

– Har du ringt og drevet lobbyvirksomhet til Jonas (Gahr Støre) i julen om at han må åpne igjen?

– Nei. Jeg er enig i at vi må finne ut mer om omikron, så har vi nasjonale tiltak frem til 14. januar. Så kan det være naturlig ikke å forlenge dem, men å gå tilbake til lokale tiltak, som vi har hatt mesteparten av tiden under pandemien. Det må vi diskutere, sier Johansen.

– Du tenker at det kan være naturlig å gå tilbake til lokale tiltak?

– Ja. Det er sånn vi har løst det, men nå gjelder dette til 14. januar, så får vi se, hva som er diskusjonen på det tidspunktet, svarer han.

– Lokale tiltak har fungert bra. Det er vi som har det operative ansvaret for skoler, barnehager og primærhelsetjenesten, og vi sitter med enorm kompetanse til å følge opp dette lokalt, fortsetter han.

Det knaser i sko mot snø mens han snakker, for Johansen ringer mens han er på tur med bikkja i Valdres:

– Det er uaktuelt for Oslo å innføre strengere tiltak selv nå?

– Det er helt uaktuelt nå. Smittesituasjonen er nedadgående svarer han, men påpeker samtidig at pandemien er ekstremt uforutsigbar, svarer Johansen.

– Hvis det hadde vært opp til deg, hadde vi hatt så strenge i tiltak i Oslo helt frem til midten av januar da?

– Omikron endret spillereglene. Jeg ønsket før omikron kom å holde mer åpent selv om smitten var stigende, men når omikron er ekstremt smittsom, er vi nødt til å få mer kunnskap om det. At vi har satt en dato for å få den kunnskapen, synes jeg både var rett og rimelig, svarer han.

– Må tåle debatter om forholdsmessigheten

– For mange er jo restriksjoner i julen greit, for de er uansett bare med de nærmeste. Men andre har kanskje ikke så mange og tilbringer nå mye tid alene. Er disse tiltakene egentlig verdt de konsekvensene de medfører for folk, mener du?

– Nå er det en nedstengning som er frem til 14. januar, men jeg tror vi i ettertid alltid må tåle debatter om forholdsmessigheten av hva vi faktisk gjør og effekten av det vi gjør, sier han, og påpeker at nedstengningen er en spesielt tøff og ensom tid for flere.

Snart er det også skolestart og regjeringen har pålagt alle videregående skoler i Norge å åpne på rødt nivå, mot rådene fra FHI, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

– Synes du det er riktig at de videregående skolene må åpne på rødt nivå i Oslo?

– Nå gjør de det i første omgang, men vi kommer ganske raskt til å ta en debatt om det. For nå er det veldig mange i den aldersgruppen som har vaksinert seg. Vi tar det til etterretning, så må vi også der diskutere forholdsmessighet, svarer Johansen.

