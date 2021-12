KOM TIL RETTE: Allerede før det var rukket å bli lyst 24. desember, leverte Posten-sjåfør Theodor Nordgård en av de bortkomne julegavene til en familie i Trondheim.

Trodde pakken var sporløst forsvunnet – så dukket den opp i VG

«Hæ?», sa Nina da samboeren ringte og sa at julegavene som ikke hadde kommet frem, plutselig var avbildet i avisen.

– Det ble en kjempefin start på julen. Vi har jo ventet på denne pakken, sier Nina over telefon fra Trondheim.

Julegavene fra hennes mor ble sendt 6. desember. Siden hadde ingen sett snurten av dem.

Før lille julaften.

Da publiserte VG en artikkel med bilder av pakkene som fortsatt ikke hadde funnet veien hjem til sine eiere.

Det var da Ninas samboer la merke til noe kjent.

«Til Nina fra mamma og Kåre», sto det i den ene til-og-fra-lappen, festet til et rødt innpakningspapir.

– Jeg var i julelunsj med en venninne da samboeren min ringer og sier «pakken vår er i VG!». «Hæ?», sa jeg.

ETTERLYSTE EIERNE: Med dette bildet ba Posten om hjelp til å finne julegavenes eiere. Det funket.

Ikke lenge etter var den på vei med ekspresslevering fra Kongsvinger til Trondheim. Rundt klokken 08.30 på julaften sto Postens sjåfør på døren.

Nina ønsker ikke bilde av seg i avisen, men vil gjerne gi ros til Lerfald for jobben hun gjør med å løse pakkemysteriene.

– En stor takk til henne og gjengen i Posten – og til VG. Jeg tror ikke vi hadde funnet ut av det, hvis ikke bildet hadde blitt publisert. Vi visste ikke engang at Posten hadde en sånn tjeneste.

– Mamma hadde til og med sendt en trøstepakke, fordi vi regnet med at den ikke kom frem. Så da blir det litt ekstra gaver i år, ler Nina.

– Trodde det var noen som tullet

Nina er ikke alene om å motta en hyggelig overraskelse før jul. På andre siden av landet, i Son i Vestby kommune, har Bjørg Ratvik og familien nettopp fått den siste julegaven i hus.

HER LEVERES PAKKEN: Fredag morgen kom pakken frem til familien Ratvik i Son, levert av sjåfør Ole Jørgen Hansen.

På mandag ble den sendt fra farmor og farfar i Sykkylven, men på veien gikk noe galt. Det eneste Posten hadde å gå på, var til-og-fra-lappene.

Da bildet av pakkene havnet i VG, ringte bekjente av familien til Posten.

«Bingo!», tenkte juledetektiv Åse Lerfald.

– Først trodde jeg at det var noen som tullet, for vi visste ikke at pakken var borte, sier Ratvik.

FRA FARMOR OG FARFAR: Det var dette bildet som fikk bekjente av familien Ratvik til å ta opp telefonen og ringe til Posten.

Hun forteller at det er en del av juletradisjonen at farmor og farfar sender lefse og søst til middagen første juledag.

– Det ble en god del latter rundt alt oppstyret. Men det er en god historie, og det kommer alltid godt med inn i julefeiringen, sier Ratvik.

PAKKEN I HUS: Marthe Ratvik pakker opp gavene. – Det er selvfølgelig alltid stor stas å få pakker fra farmor og farfar, sier mor Bjørg Ratvik.

Juledetektiven: – Tok helt av

Det er få ting juledetektiv Åse Lerfald setter mer pris på, enn at pakkemysteriene løses.

– Det tok helt av etter at saken ble publisert i går. Til og med folk som ikke hadde noe med julegavene å gjøre, prøvde å løse mysteriene, sier hun.

Fredag morgen har detektiven kun tre pakker igjen på kontoret sitt.

– Jeg tror aldri jeg har sittet igjen med så få gaver!

DETEKTIV: Åse Lerfald har i 19 år vært Postens juledetektiv.

– Jeg har fått så mye glede av å ringe og gi beskjed om at «vi har en julegave som kanskje skal til dere». Folk har grått over telefon fordi de har trodd at den ikke kom frem til julaften.

Men det hender også at folk hun ringer til, tror at det er en spøk, forteller Lerfald, som har hatt jobben i 19 år.

– For noen dager siden fikk jeg tips om at en dame kanskje skulle ha en av julegavene. Da jeg ringte ble hun sint fordi hun trodde det var en tøysetelefon, og slang på røret.

– Ekstraordinære mengder med julepost

Aldri før har nordmenn sendt og mottatt like mange pakker som under årets jul, ifølge Posten.

Hver uke i desember har Posten og Bring håndtert rundt to millioner pakker. De siste fjorten dagene har det vært 9,5 prosent vekst i pakkevolumet på landets hentesteder, sammenlignet med samme tid i fjor.

– I år har vi håndtert ekstraordinære store mengder med julepost. Pakkevolumet løftet seg til rekordhøyder allerede dagen etter at myndighetene innførte nye coronarestriksjoner og har holdt seg veldig høyt helt inn til julaften, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.

Hun beskriver god flyt i årets juletrafikk.

– Vi har levert med høy kvalitet og ser at kundene er fornøyde. Jeg ønsker å rette en stor og velfortjent takk til alle våre ansatte og de som jobber på Post i butikk og som nå kan ta seg en velfortjent juleferie.

Wille minner om at man fortsatt kan hente pakker på rundt 2660 ulike steder i Norge. Lille julaften var 260.000 pakker fortsatt ikke hentet.

– Postbudene jobber også på julaften, så en liten titt i postkassen på den store dagen kan gi stor glede, sier hun.