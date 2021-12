MES SØKT: Nordmenn har vært interessert i «Squid Game», Jonas Gahr Støre og steking av kjøtt i 2021.

Dette søkte nordmenn på i 2021

Hva har Jonas Gahr Støre, ostekake og prosentregning til felles? De er alle på listen over nordmenns mest søkte ord i 2021.

Året nærmer seg slutten, og tradisjonen tro avslører Google Norge hva nordmenn har søkt ekstra mye på i 2021. Tallene er basert på hvilke søkeord som har økt mest i søkevolum sammenlignet med året før.

I fjor preget pandemien listene i betydelig større grad enn i år. Mens det i fjor var «Coronavirus», «FHI» og «Corona symptomer» som tronet høyt oppe på listen, er det i år «EM 2021», «VG Live» og «Squid Game» som har opptatt nordmenn.

Årets med søkte ord

Årets toppliste er tydelig preget av at nordmenn er en fotballinteressert nasjon. På toppen kommer «EM 2021» etterfulgt av «Premier League» og «VG Live».

Det er likevel noen søkeord på denne listen som minner oss om at vi lever i en pandemi. På nest sisteplass kommer «Nordre Follo», som nok skyldes det store mutasjons-utbruddet i kommunen i starten av året.

På sisteplass kommer «RS virus».

Info Topp fem søketrender i Norge 2021 EM 2021 Premier League vglive Squid Game Christian Eriksen Manchester United iPhone 13 GME stock Nordre Follo RS virus Vis mer

Hva er egentlig et substantiv?

I kategorien «Hva er...» kommer vi tilbake til «RS virus». Flere nordmenn lurer også på hva sperregrense, Taliban og parlamentarisme er.

I tillegg er det mange som ikke helt husker hva et substantiv er.

Ble du usikker selv?

– Substantiv er en ordklasse med ord som betegner blant annet personer, ting og begreper, skriver Store norske leksikon.

Info Hva er... Hva er sperregrensen Hva er RS virus Hva er parlamentarisme Hva er Taliban Hva er substantiv Hva er demokrati Hva er Stortinget Hva er halloween Hva er energi Hva er kvikkleire Vis mer

Færre coronarelaterte spørsmål

«Hvordan...»-listen i fjor var preget av ord som «Hvordan smitter coronaviruset», «Hvordan bruke munnbind» og «Hvordan oppsto coronaviruset».

I år har nordmenn lurt på mer vanlige ting som hvordan man stemmer, skriver cv og regner prosent.

Info Hvordan ... Hvordan stemme Hvordan skrive cv Hvordan finne prosent Hvordan bli kvitt forkjølelse Hvordan gå ned i vekt Hvordan bli kvitt fluer Hvordan slette instagram konto Hvordan kjøpe bitcoin Hvordan få coronapass Hvordan steke biff Vis mer

Disse seriene var populære

«Squid Game» var per 27. september verdens mest strømmende serie, og den første fra Sør-Korea til å toppe Netflix i USA. Serien gikk mildt sagt ikke ubemerket over skjermen her i Norge heller. Derfor er det nok en gledelig nyhet for mange nordmenn at skaper og regissør Hwang Dong-hyuk bekreftet at det kommer en sesong 2.

KLEDD I GRØNT: En av scenene fra «Squid Game», der hundrevis av spillere med gjeld opp til ørene takker ja til en mystisk invitasjon til å konkurrere i barneleker.

Info Film og TV Squid Game Ikke lov å le på hytta Exit Sommerskuta Rådebank Pørni Verdens verste menneske Bridgerton Lik meg Kastanjemannen Vis mer

Topp 10 - Nordmenn

Det er usikkert hvor mye Tom «Matoma» Stræte Lagergren, Johann Olav Koss og Eva Kristin Hansen har til felles, men de er i hvert fall på samme liste over topp 10 nordmenn folk har søkt på i 2021.

Info Topp 10 nordmenn Matoma Kjersti Holmen Trygve Skaug Johann Olav Koss Jonas Gahr Støre Øde Nerdrum Eva Kristin Hansen Cecilie Leganger Christian Ringnes Vegar Hoel Vis mer

Skrei og focaccia med ostekake til dessert

I 2021 har nordmenn tydeligvis vært interessert i skrei og kveite. Lasagne, gresskar og lammelår har også interessert det norske folk.

Ble du fristet? Prøv Godts oppskrift Skinnstekt skrei med potetmos og baconsmør

Hvorfor nordmenn har vært så opptatt av «Plommesyltetøy» er for VG helt uvisst.