Nakstad tror smittebølgen snur om noen uker

Ser vi noen uker frem i tid vil vi oppleve en smittebølge som etter hvert snur, tror assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Av Stella Bugge og Vibeke Cederkvist

Publisert: Nå nettopp

Men han holder kortene tett til brystet bare to timer før regjeringen holder sin pressekonferanse om lemping av coronatiltakene.

– Det jeg tror vi alle sammen vil merke ut over vinteren nå, hvis vi ser noen uker frem, er at vi opplever en smittebølge som etterhvert snur og at behovet for tiltak blir mindre og mindre på sikt, sier han i et intervju med VGTV.

– Men nøyaktig hva som kommer nå i forhold til skjenking, i forhold til kulturarrangement, i forhold til hjemmekontor og den type ting, det er detaljer som regjeringen skal beslutte og de vil si mer om i kveld klokken 19, legger han til.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Han virker også spent på hva som skjer med meteren.

– Det blir spennende å se hva regjeringen konkluderer på meteren om den forsvinner noen steder eller om den forsvinner flere steder - eventuelt når den forsvinner, sier Nakstad.

Når det gjelder hvor lenge man må holde seg isolert, som er seks dager i dag og feberfri det siste døgnet, sier Nakstad at det pågår et utredningsarbeid i FHI som ser på nettopp dette.

– Men man ønsker jo at folk skal være isolert når de er smitteførende og ikke minst når de er syke og ikke i form til å være på jobb men så håper man jo at ikke folk må isolers lenger enn nødvendig heller.

– Hvor farlig er farlig er egentlig coronaviruset nå? Det virker ikke som de fleste blir noe særlig syke?

– De fleste blir i hvertfall såpass syke at de ikke føler seg i form til å gå på jobb. Men så er det store indviduelle forskjeller noen merker lite andre blir slått ut ganske lenge, sier Nakstad.

FHI: – Noen må kanskje være mer forsiktig

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland, sa til VG tidligere i dag at at folk kan forvente betydelige lettelser når regjeringen presenterer nye tiltak på en pressekonferanse klokken 19 i kveld.

– Jeg regner med det blir en hel pakke av tiltak, men akkurat hvilke de vil lette på, kan jeg ikke svare på, sier han.

Forland sier han tror flere vil få glede av at det blir et mer åpent samfunn, samtidig som at noen blir mer utsatt.

– Noen må kanskje være mer forsiktig når det blir mer smitte i samfunnet, som eldre og de som kan bli alvorlig syke, sier han og legger til,

– Ved mer smitte i samfunnet, er det noen som vil tenke at dette ikke vil være så lett for dem, for eksempel dem med kreftsykdom eller underliggende immunsykdom.

Ifølge Forland, er det viktigste for disse gruppene god vaksinedekning.