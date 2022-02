PENDLERBOLIGENE

Politikerne levde og

jobbet i Oslo før de

ble valgt til Stortinget

eller ansatt i regjering. Likevel ble de

registrert som

pendlere og

fikk gratis bolig.

Pendler­boligene

VG har kartlagt mer enn 500 politikere som alle har fått pendlerbolig fra Stortinget eller Statsministerens kontor (SMK).

Det skjer etter at Aftenposten og Adresseavisen har kommet med en rekke avsløringer rundt politikeres pendlerboliger.

Nå kan VG avdekke at: Stortinget og Statsministerens kontor har delt ut gratis leiligheter til politikere som de var gjort kjent med at allerede bodde i Oslo.

Flere folkevalgte eide og bodde i egen leilighet i Oslo eller innenfor pendlergrensen på 40 kilometer fra Stortinget. Men etter at de fikk pendlerbolig på skattebetalernes regning, solgte de sine egne boliger.

Flere leide egne leiligheter i hovedstaden fra før, men flyttet inn i gratis pendlerbolig da de skulle jobbe på Stortinget eller i regjering. VG har undersøkt en rekke ulike pendlerboligsaker. Klikk på knappen under grafikken for å se alle.

Stortinget har allerede bedt om en ekstern gjennomgang av hele pendlerordningen.

Oslo politidistrikt etterforsker pendlersakene.

Nå får også de som har delt ut boligene, kritikk:

– Det virker som om Stortingets administrasjon og Statsministerens kontor har tildelt pendlerleiligheter som et frynsegode, sier professor emeritus Arvid Aage Skaar ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Den 25. oktober 2013 signerte Martin Henriksen (Ap) en avtale.

«Leiligheten [...] skal dekke ditt behov for bolig som utenbys stortingsrepresentant», sto det i avtalen.

I fire år skulle Henriksen representere Troms på Stortinget.

Ifølge regelverket har de som er folkeregistrert eller faktisk er bosatt mer enn 40 kilometer i kjøreavstand fra Stortinget, krav på pendlerbolig.

Da Henriksen ble valgt inn, hadde han allerede levd og jobbet i Oslo i elleve år – siden 2002.

I 2008 kjøpte han også en leilighet ved Vår frelsers gravlund, knappe femten minutters spasertur fra Stortinget.

Han fortsatte samtidig å være folkeregistrert hos foreldrene i Harstad.

Men selv om Henriksen hadde bodd fem år i egen leilighet i Oslo, fikk han ny bolig av Stortinget i 2013.

Etter valget kontaktet stortingsadministrasjonen ham og spurte om han hadde behov for pendlerleilighet.

Henriksen opplyste da Stortinget om at han hadde egen bolig i Oslo, oppgir han til VG.

Han fikk beskjed om at det ikke hadde noen betydning for tildeling av pendlerbolig, forteller han i dag.

Måneden etter mottok han nøklene til en møblert tre-roms på 67 kvadratmeter ved Grünerløkka.

Med leiligheten fulgte møbler, gratis TV, internett og strøm.

Pendlerboligen han flyttet inn i, lå lenger unna arbeidsplassen på Stortinget enn hans egen leilighet ved Vår frelsers gravlund.

OSLO SENTRUM: Martin Henriksen eide fortsatt leiligheten ved Vår Frelsers gravlund i Oslo sentrum da han ble valgt inn på Stortinget.

Samme høst solgte Henriksen sin egen leilighet i Oslo.

Prisen ble en halv million mer enn han kjøpte den for i 2008.

– Jeg mener jeg har forholdt meg til regelverket og informasjonen vi har fått av Stortinget. Jeg har alltid handlet i god tro, sier han.

Henriksen hadde pendlerbolig frem til han gikk ut av Stortinget i 2021.

– Er det riktig at Stortinget skal gi pendlerbolig til folk som bor i og eier en leilighet i Oslo fra før?

– Hva som er riktig, får andre vurdere. Dette har ikke vært et krav for tildeling. Nå har Stortinget satt i gang en gjennomgang av alle ordningene, og det mener jeg er bra. For min egen del kjøpte jeg leilighet i Oslo siden det er bedre å betale til seg selv enn å leie.

Henriksen antar at han ville ha solgt leiligheten i Oslo selv om han ikke hadde kommet inn på Stortinget, sier han til VG.

Men Henriksen er ikke den eneste som har flyttet rett fra egen bolig i Oslo til pendlerbolig:

Jusprofessor Skaar mener utdelingen av pendlerboligene kan ha vært rausere enn Stortingets regelverk åpner for.

– Det er tvilsomt om man kan hjemle denne praksisen i deres eget regelverk.

– Etter min mening er det en illojal tilpasning om vedkommende i forbindelse med valget selger sin bolig eller sier opp sitt leieforhold, for å komme seg «utenfor» de 40 kilometerne Stortingets regelverk er basert på, sier Skaar til VG.

Martin Henriksen ønsker ikke å kommentere Skaars uttalelse.

Ansvaret for problemene ligger hovedsakelig hos administrativ ledelse på Stortinget og SMK, ikke hos politikerne, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen:

– Sekretariatet på Stortinget og Statsministerens kontor burde sagt fra til henholdsvis presidentskapet og ledelsen om at her har vi et system som ikke fungerer som tiltenkt.

Info Slik har VG arbeidet VG har bedt Statsministerens kontor og Stortinget om innsyn i alle politikere som har fått pendlerbolig siden 2009 og oversikt over hvilken periode de hadde boligen. Noen av disse har også disponert pendlerbolig før 2009.

Gjennom søk i Eiendomsregisteret har vi kartlagt hvem av dem som har eid bolig mindre enn 40 kilometer fra Stortinget da de fikk pendlerbolig.

Gjennom søk i Folkeregisteret har vi undersøkt om noen politikere var folkeregistrert i Oslo før de fikk pendlerbolig.

Gjennom å undersøke politikernes CV, har vi sett om de har hatt arbeid i Oslo før de fikk pendlerbolig. I disse tilfellene har vi undersøkt om de reelt sett bodde i Oslo, selv om de var folkeregistrert et annet sted.

Oversikten VG publiserer inkluderer ulike kategorier, men er ikke uttømmende. Eksempelvis er politikere som har eid boliger i Oslo der de aldri har bodd, men utelukkende har hatt dem som investeringsobjekter, ikke inkludert i oversikten. Vis mer

Også Høyre-politiker Vetle Wang Soleim solgte Oslo-leiligheten sin etter at han kom inn på Stortinget.

Før stortingsvalget i 2017 hadde nordmøringen studert og arbeidet i Oslo i flere år.

Året før valget hadde han og kjæresten kjøpt en leilighet på Vollebekk i Oslo, ni kilometer fra Stortinget.

På tross av at han bodde bare 20 minutters t-banetur fra Løvebakken, sendte Soleim en e-post til Høyres personalsjef på Stortinget etter at han ble valgt inn. Der spurte han om informasjon om pendlerbolig i Oslo.

VG har sett denne e-posten.

Kort tid etter fikk han et velkomstbrev fra Stortingets administrasjon. Der stod følgende:

«For at du skal finne deg raskt til rette, er det en fordel om du allerede nå fyller ut [...] Søknad om pendlerbolig (dersom du bor mer enn 40 km fra Stortinget og trenger pendlerbolig i Oslo)».

I søknaden skrev Soleim at han allerede bodde i Oslo, men han opplyste ikke om at han selv eide leiligheten han bodde i.

Stortingets administrasjon tildelte ham en 65 kvadratmeter stor leilighet på Frogner med garasjeplass i oktober.

Måneden etter kjøpte han en bolig i Kristiansund og deretter flyttet han inn i pendlerboligen.

På nyåret begynte prosessen med å selge den gamle Oslo-leiligheten, forklarer Høyre-politikeren.

Den nye eieren tok over i juni 2018.

VGs kartlegging viser at Soleim både hadde egen bolig og pendlerbolig i Oslo i åtte måneder etter at han ble valgt inn.

– Er det fornuftig bruk av skattebetalernes penger å be om gratis bolig når man allerede eier og bor i en god bolig i byen?

– Jeg har ikke fått noe gratis. Jeg har alltid hatt boligutgifter når jeg har bodd i pendlerboligen, til og med doble boligutgifter hadde jeg i starten, i tillegg til at jeg har tapt millionbeløp på verdiøkningen etter salget av leilighet i Oslo, skriver Soleim i en e-post til VG.

Soleim var medlem av Finanskomiteen på Stortinget fram til i fjor høst.

Høyre-politikeren solgte leiligheten i Oslo og kjøpte i Kristiansund fordi det var viktig for ham å ha en sterk tilknytning til hjemfylket som han var valgt inn fra, oppgir han.

I søknaden fra Soleim om stortingsleilighet står det at han og samboeren skulle flytte fra Oslo til Møre og Romsdal og at de «vil flytte inn i pendlerleiligheten så snart dette er kommet på plass».

– Ut fra de opplysninger vi fikk, antok vi at dette ble ordnet per 1. oktober og at han da hadde behov for pendlerbolig, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen til VG om tildelingen.

– Dersom Stortinget var kjent med at Soleim selv eide og bodde i sin egen leilighet, ville han da fått pendlerbolig?

– På generelt grunnlag kan vi opplyse at representanter som disponerer annen bolig innenfor 40 km fra Stortinget, ikke oppfyller kriteriene for å få tildelt pendlerbolig, svarer Andreassen.

Soleim mener han ikke har gjort noe galt og har fulgt regelverket.

Da søknaden ble innvilget, tok han det «som en bekreftelse på at alt var i orden», forteller han.

– Alle mine handlinger gjennom disse fire årene på Stortinget har pekt mot det tydelige målet om å etablere meg i hjemfylket mitt. Da jeg ble innvalgt, og ikke lenger var student, sto det mellom å flytte fullt og helt til Oslo eller kjøpe meg bolig i hjemfylket og fortsette å være folkeregistrert og skatte dit, sier Soleim.

Info Dette er pendlerboligsakene Pendlerboligsakene startet for alvor da Aftenposten i fjor høst avslørte at Kjell Ingolf Ropstad hadde fått pendlerbolig fra Stortinget og Statsministerens kontor samtidig som han var folkeregistrert på gutterommet. Ropstad trakk seg som KrF-leder etter sakene.

I ettertid har det kommet frem en rekke saker der politikere enten har vært registrert på barndomshjemmet eller hatt bolig i Oslo-området.

I november avslørte Adresseavisen at stortingspresident Eva Kristin Hansen fikk pendlerbolig på tross av at hun eide en bolig på Ski, mindre enn 40 kilometer fra Stortinget.

De vanligste pendlerboligene fra Stortinget på 60–70 kvadratmeter med to eller tre rom, er verdt et sted mellom 12.000 og 14.000 kroner i måneden, ifølge et konservativt anslag gjort med SSBs leiemarkedundersøkelse. I tillegg er boligen ferdig møblert, inkluderer strøm, TV og internett. Den totale verdien på en slik pendlerleilighet i løpet av en stortingsperiode, kommer fort opp i 800.000 kroner. Vis mer

Soleim fikk ikke fast plass på Stortinget i fjor høst. Han flyttet ikke hjem til Nordmøre.

I stedet kjøpte han, flyttet inn og folkeregistrerte seg i en ny leilighet til 5,5 millioner kroner på Lørenskog rett utenfor Oslo.

Både han og samboeren studerer nå i Oslo, men Soleim sier han ønsker å flytte til Nordmøre på sikt.

Han er uenig i kritikken fra jusprofessor Skaar om illojal tilpasning.

– Det Skaar kaller illojalt, mener jeg er lojalt overfor de som har stemt på meg i Møre og Romsdal.

– At dette er en «tilpasning» gjort kun for å få pendlerbolig, faller på sin egen urimelighet når jeg har tapt millionbeløp i verdiøkning, når leiligheten jeg hadde var bedre og når jeg har avtalt kjøp av boligtomt i min hjemkommune, sier Soleim.

Statsministerens kontor gir pendlerboliger til regjeringsmedlemmer og politiske rådgivere.

De må være skattemessig bosatt minst 40 kilometer unna arbeidsstedet i Oslo og disponere bolig på hjemstedet.

– Regjeringspolitikere må være pendlere for å få pendlerbolig, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor til VG.

Da Marthe Scharning Lund (Ap) ble politisk rådgiver oktober i 2005, hadde hun bodd og jobbet i Oslo i flere år. Likevel søkte hun om pendlerbolig:

«Jeg er i dag bosatt i Oslo, men mitt leieforhold opphører 1. november 2005. Med mitt nye arbeidsforhold ser jeg ikke at jeg vil ha tid til å finne en ny leilighet i løpet av denne tiden og ber derfor om å få tildelt en pendlerleilighet i Oslo», står det i søknaden.

Folkeregisterloven slår fast at innbyggere skal melde flytting dit de bor.

Men Lund var fortsatt registrert hos foreldrene i Skien. Det tok SMK utgangspunkt i da de godkjente søknaden hennes.

Saksbehandleren noterte «Folkeregisteradresse Skien» på skjemaet VG har fått innsyn i.

Så fikk Lund en møblert leilighet på 52 kvadratmeter i Pilestredet.

– Det kan godt hende jeg allerede skulle ha meldt flytting til Oslo tidligere, både skattemessig og i folkeregisteret. Dette var en periode hvor jeg også studerte litt av og på og samtidig var mye i Skien med bakgrunn i mitt politiske engasjement. Dette var ikke noe bevisst fra min side og jeg hadde ingen baktanker med ikke å bytte adresse til Oslo på et tidligere tidspunkt, sier Lund til VG.

Siden Lund ikke hadde boligutgifter på hjemstedet, betalte hun 3000 kroner i måneden i skatt på verdien av leiligheten.

For skattebetalerne kostet det mer: SMK betalte rundt 13.000 kroner i måneden i leie i de 2,5 årene Lund bodde der.

Sluttregningen ble rundt 400.000 kroner.

– Jeg tok kontakt med SMK og ble oppfordret om å søke om bolig. Jeg la til grunn at dette da var innenfor regelverket. Dersom det ikke var tilfelle, beklager jeg det, sier Lund.

VG har spurt SMK om hvorfor de ga pendlerleilighet til en ansatt som var helt åpen om at hun allerede bodde i Oslo fra før.

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse svarer med å henvise til at Lund var registrert bosatt i Skien og at de la det til grunn i vurderingen.

Professor Skaar reagerer både på at Lund ikke var registrert bosatt i Oslo og på hvordan SMK håndterte forespørselen hennes om pendlerbolig.

– I stedet for å behandle dette som samfunnets penger, som skal benyttes til å kompensere for politikernes merkostnader som følge av politiske verv, så får man inntrykk av at SMK strør pengene rundt seg, sier Skaar.

VG har bedt SMK svare på kritikken fra Skaar.

– Som nevnt, legger vi til grunn at vi mottar korrekte opplysninger fra den enkelte politiker, skriver kommunikasjonssjef Hjukse.

Info Tips oss Har du tips i pendlerboligsakene? Kontakt VGs journalister Eiliv Frich Flydal og Martin S. Folkvord. Vis mer

Også Stortinget har vært på tilbudssiden med pendlerboligene.

Da Martin Henriksen fikk sin pendlerbolig i 2013, var det opprinnelig ikke han selv som søkte om å få det. Stortingets administrasjon bekrefter at de tok kontakt med ham på eget initiativ fordi han representerte Troms fylke.

VG har spurt stortingsdirektør Marianne Andreassen om det er vanlig praksis at stortingsadministrasjonen driver oppsøkende virksomhet for å dele ut pendlerboliger.

– Ja, men sammenlignet med hvor mange søknader vi faktisk får, er det få vi tar kontakt med, skriver hun i en e-post til VG.

Også personer som ga beskjed om at de bodde i Oslo fra før, fikk pendlerboliger.

– Jeg gikk til administrasjonen på Stortinget og spurte: «Jeg er folkeregistrert hjemme og har jo allerede en bolig jeg leier i Oslo, skal jeg ha pendlerbolig da?», forteller Stine Margrethe Knutsdatter Stamland (Frp).

Stamland studerte og bodde i Oslo da hun ble valgt inn på varaplass i 2017. Da partikollega Bård Hoksrud så ble statsråd, måtte hun møte fast på Stortinget i et halvt år. Hun forteller at tilrådningen fra administrasjonen var tydelig:

– «Du kan jo få pendlerbolig fra oss i stedet», sa de til meg.

Også stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (Ap) fra Oppland forteller at hun spurte om det var sikkert at hun hadde rett på pendlerbolig, siden hun studerte og leide et rom i kollektiv i Oslo fra før.

– Men det var de helt sikre på, sier Håheim, som representerte Arbeiderpartiet fra 2009 til 2017.

Da Aftenposten i fjor høst avslørte at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har vært registrert på gutterommet hos foreldrene sine, kontaktet Håheim Stortinget og Skatteetaten for å finne ut om hun må etterbetale skatt.

VG har spurt stortingsdirektør Marianne Andreassen om hvorfor personer som allerede bodde i Oslo fikk pendlerbolig og sendt over hovedfunnene i denne artikkelen.

– Det er vanskelig for meg å gå inn i vurderinger av forhold som ligger langt tilbake i tid og før min tid som direktør, skriver hun i en e-post.

– Vi har sett at det er behov for å gå gjennom pendlerboligordningen og andre ordninger for representantene. Derfor er det satt i verk en rekke prosesser, skriver Andreassen.