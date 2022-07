TEKNIKERE: Her ser vi en av kriminalteknikerne fra politiet på åstedet. Vedkommende bærer på en pinne.

Forsvarer: − Han har ikke forklart seg for politiet. Det har ikke latt seg gjøre

En mann i 60-årene er død og en mann i 20-årene er siktet for drap. Lørdag klokken 12.00 er det kalt inn til etterforskningsmøte på politihuset i Tromsø.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Natt til lørdag opplyste politiet at en mann i 60-årene er død, etter en voldshendelse, og en mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap. Ifølge politiet er det en familiær relasjon mellom de to involverte.

Mannen ble erklært død av legevaktlege på stedet. Avdøde vil rutinemessig obduseres. Dødsårsaken er foreløpig ikke avklart.

Politiet fikk første melding klokken 21.17, og første patrulje var på stedet klokken 21.26.

Saken etterforskes som drap.

Les også Mann død etter vold i Tromsø - mistenkte har familiært forhold til avdøde En mann i 60-årene er erklært død etter å ha blitt utsatt for vold. En mann i 20-årene er pågrepet på stedet siktet for…

Har ikke forklart seg for politiet

Ken Olav Warth er oppnevnt som forsvarer for mannen i 20-årene. Han forteller at han ennå ikke har snakket med sin klient.

– Det er ikke gjennomført avhør av ham ennå. Han har altså ikke forklart seg for politiet. Det har ikke latt seg gjøre, sier Warth.

– Har det med tilstanden til klienten din å gjøre?

– Ja, det er naturlig at det har det, svarer han.

Ifølge Warth vil han forsøke å komme i kontakt med mannen så snart det lar seg gjøre.

– Jeg håper å ha mer informasjon om saken og hvordan han stiller seg til siktelsen da, forteller han.

Det opplyses at mannen trolig vil fremstilles for varetektsfengsling sent lørdag ettermiddag eller søndag. Dette bekrefter sorenskriver Unni Sandbukt ved Nord-Troms og Senja tingrett.

Etterforskningsmøte

Lørdag morgen forteller operasjonsleder Roy Nagel at etterforskningen har pågått utover natten.

– Det er varslet et etterforskningsmøte klokken 12.00, sier han til iTromsø.

Fram til da vil det ifølge politiet ikke komme nye opplysninger i saken.

– Etter møtet kan offentligheten forvente å få mer informasjon om saken, sier han.

– Plutselig ble det stille

Fredag kveld varslet flere naboer om høylytt krangling fra en bolig på Sør-Tromsøya.

Erik Nylehn, som er på besøk i et av nabohusene, forteller at han hørte høylytt roping fra adressen.

– Det var svært høylytt og aggressivt. Det var to menn. En ropte at den andre måtte komme seg ut av huset, sa han til iTromsø fredag kveld.

Ifølge Nylehn ble det plutselig stille. Så høre de sirenene.

Flere ringte politiet

Da iTromsø var på åstedet natt til lørdag, ble det gjennomført avhør med flere av naboene.

Operasjonsleder Roy Tore Meyer sier til i Tromsø klokken 01.10 natt til lørdag at det var flere vitner til hendelsen.

– Vi fikk flere telefoner fra bekymrede naboer som hørte kranglingen mellom de to mennene. Disse må avhøres. Vi har satt inn store ressurser, både teknisk og taktisk, på å skaffe oversikt over det som har skjedd, sa han.