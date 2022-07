STØRST: Trond Giske feiret en liten seier tirsdag. Partilaget Nidaros sosialdemokratisk forum, som han leder, danker ut alle andre Ap-lag i Norge, bare vel et halvt år etter de startet opp.

Giskes Ap-lag størst i Norge: Nå utfordrer han Støre på strøm og pensjon

TRONDHEIM (VG) Trond Giske styrer nå det største Ap-laget i Norge. Han angriper regjeringen for manglende støtte til pensjonistene og lover kamp mot strømeksport.

– Det er veldig spennende at vi har vokst så kraftig på et halvt år. Vi skal bruke posisjonen til å løfte frem grunnleggende sosialdemokratiske saker og verdier, sier Trond Giske til VG.

Han leder Ap-laget Nidaros Sosialdemokratiske forum som det ble blåst liv i i november.

De hadde 16 medlemmer da Trond Giske ble valgt til lokallagsleder.

Så tok det av. Før jul hadde de allerede tatt ti gangeren og nådd 160 medlemmer.

Da styret samlet seg til møte i Trondheim tirsdag formiddag, hadde medlemsmassen tatt nye kvantesprang.

– Vi har i dag 624 medlemmer, de tre siste meldte seg inn i formiddag, sier Giske.

I Trondheim Ap hadde de før Nidaros-veksten 2036 medlemmer i 2021.

Oslo Arbeidersamfunn er passert

VG har sjekket hvordan medlemsmassen i det tradisjonelt største Ap-partilaget, Oslo Arbeidersamfunn, har utviklet seg.

I 2018 hadde de 626 medlemmer, men det har falt jevnt og trutt.

Partisekretær Øyvind Slåke i Oslo Arbeiderpartiet sier den siste oversikten fra 2021, viser at de nå er nede i under 500 medlemmer.

– Det korrekte medlemstallet for Oslo arbeidersamfunn var 495 i 2021, bekrefter han.

OSLO-NEDTUR: Øyvind Slåke melder om nedgang i medlemstallet i det som var Norges største Ap-lag, Oslo arbeidersamfunn.

Tyve prosent medlemmer utenfor Trøndelag

Giske sier at medlemsmassen deres ser slik ut:

– Rundt åtti prosent er fra Trøndelag, hvor flertallet bor i Trondheim. Tyve prosent kommer altså fra andre steder i landet. Det som er mest gledelig for oss er at 83 prosent av medlemmene våre er nye.

– Nyinnmeldt i Ap?

– Ja. Jeg og de fleste i styret har kommet fra andre lag, men det store flertallet av forumets medlemmer – over 500, er nye Ap-medlemmer.

Styret i Nidaros består av ti medlemmer, inkludert tre varamedlemmer. Syv av dem var samlet tirsdag for å markere at de er størst, tre var med digitalt.

– Mange lokallag vil kunne oppleve det som urettferdig at dere rekruttere så bredt, mens de i stor grad hente medlemmene sine fra sin lokale bydel?

– Alle står fritt til å verve flere medlemmer. Det tjener Arbeiderpartiet at vi har greid å rekruttere 500 nye medlemmer på såpass kort tid, sier Giske.

Deres lag har nå over 600 medlemmer, nest største lag i Trondheim har vel 200.

– Har dere som mål at dere blir så store at dere kan få flertall på årsmøtene i Trondheim Ap og bli så store i Trøndelag at dere kan få inn folk i Aps landsstyre?

– Det har vi ikke levnet en tanke, men når du spør så er det klart at vi er her for å påvirke politikken til Ap, sier nestleder Anita Børstad.

PRINSIPPFAST: – Vi har ett prinsipp og det er at det skal lukte vafler på alle møter hos oss, sier Giske.

Strømkritikk

Giske sier at de skal bruke posisjonen som det største Ap-laget til å løfte sosialdemokratiske verdier og engasjere seg i utvalgte saker, som blant annet strømprisen.

Han sier det er vel og bra at regjeringen har kommet med en strømpakke på kort sikt, men sier det er et langsiktig tiltak som må til.

– Årsmøtet vårt har vedtatt at eksporten av strøm må reguleres. Vi må ta kontroll på eksporten gjennom å få avtaler som gjør at vi kan begrense eksporten i perioder med lite vann i magasinene.

GISKE-ROMMET: Møtet fant sted på et rom i Folkets Hus oppkalt etter Trond Giskes tante, Jorunn, som kikker ned på dem bak ryggen hans.

– Det har ikke Støre og regjeringen ønsket?

– Nei, strømpakken som hjelper folk som sliter med strømregningen er bra, men varige lavere priser enn i Tyskland får vi bare hvis det ikke er fri flyt av kraft gjennom utenlandskablene.

Krever milliarder til pensjonistene

Han krever også to milliarder kroner til pensjonistene.

– Jeg var med på nytt pensjonsopplegg som vi gikk til valg på i 2017. Da fikk vi ikke flertall, men det fikk vi i 2021. Nå mangler to milliarder på å innfri løftet.

– Tror du dere har minsket mange pensjonister fordi Ap ikke har innfridd det?

– Mange pensjonister er skuffet over årene med redusert kjøpekraft under forrige regjering. Så fikk de et regjeringsskifte og håpet at det ble endring. Det tror jeg det blir, men de to milliardene mangler, og det bør regjeringen gjøre noe med.

AVVISER: Giske garanterer at han ikke vil gå inn i lederrolle i lokalpolitikken i Trondheim.

Avviser lokale ambisjoner

Giske har tidligere forsikret at han ikke har noen rikspolitiske eller kommunalpolitiske verv, ordfører inkludert.

Han sier at den forsikringen fremdeles gjelder.

– Hva er Støres problem: Hans Ap- og Sp-regjering har på målinger i det siste mistet det rødgrønne flertallet?

– Det vil jeg ikke mene for mye om, men jeg kan si hva vi har lykkes med og det er å presentere god sosialdemokratisk politikk, godt forankret i gjenkjennelige verdier. Det har vist seg å være veldig populært.

– Du sier da at Støres Ap ikke har en slik politikk?

– Jeg tror vi kan være enda tydeligere på hvor vi vil.

NORGES STØRSTE: Styremøte i Nidaros sosialdemokratiske forum: Brit Næsgaard Kvaale (f.v.), Randi Spets, Heidi Leistad, Trond Giske, Anita Børstad, Irene Renate Aunaas og Magnus Aastrøm.

– Giske-plattform?

I talen han holdt på forumets årsmøte i 1. juni, var det bare rikspolitiske saker han nevnte.

Giske avviser at lokallaget skal brukes til å gi ham en ny rikspolitisk plattform.

– Bor du i Trondheim og er opptatt av saker i byen finnes det mange gode lokallag. Det er våre medlemmer som bestemmer hva vi skal ta opp, men ideen bak laget vårt er verdier og ideologi, mer enn lokale reguleringssaker, sier han.

VG er kort innom styremøtet og utfordrer dem på samme spørsmål.

– Det er på ingen måte slik jeg opplever Trond. Vi har på kort tid greid å skape et lag fullt av diskusjoner og engasjement. Vi diskuterer og han er flink til å lytte. Han er kunnskapsrik og gjør oss flinkere, sier nestleder Anita Børstad.

– IKKE GISKE-FORUM: Styrenestleder Anita Børstad mener det ikke er Giske sosialdemokratiske forum de er med i.

– Fantastisk bra

Ap sentralt viser til nestleder Amund Hellesø i Trøndelag Ap å svare på vegne av partiet.

– Jeg vil si at jeg synes det er fantastisk bra at de har fått til en slik vekst og så mange innmeldinger til vårt parti. Det har fått til et politiske verksted som skaper engasjement blant medlemmene.

Han legger til:

SKRYTER: Hellesø ser ikke på det som ett problem at Nidaros har vokst så voldsomt.

– Jeg legger til grunn at det dette verkstedet kommer frem til, sluses gjennom de rette veiene i partiet og at de ikke opererer på utsiden av partiorganisasjonen.

– Hva om de blir så store i Trondheim Ap at de får flertall?

– Det er demokratiets grunnlag. Hvis de blir så store så har de demokratisk rett til en innflytelse som gjenspeiler medlemstallet. Jeg mener mange lag har mye å lære av det de har fått til på så kort tid.

– Hva tenker du om at et lokallag i så stor grad skal ha fokus på rikspolitikk?

– Jeg synes det er bra at noen engasjerer seg og stiller spørsmål som utfordrer. Slik kan sosialdemokratiet og partiet vårt utvikle seg videre.