Bildet viser den siktede i Rosenkrantz' gate natt til lørdag 25. juni etter han har begynt å skyte.

Oslo-skytingen: Frigir nye bilder av siktede

Politiet ønsker flere observasjoner, bilder og video av siktede Zaniar Matapour i masseskytingen i Oslo.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver de i en pressemelding, hvor de presiserer at de ønsker flere bilder, videoer og observasjoner av den siktede da vedkommende tok 18-trikken før skytingen i Oslo natt til 25. juni.

I pressemeldingen, og på Facebook, har politiet frigitt flere nye bilder av den siktede.

Bildet er hentet ut fra et overvåkningskamera i Rosenkrantz’ gate, like utenfor London pub. Siktede kan ses iført gul overdel og blå skyggelue.

Trikken gikk fra Rikshospitalet mot Tinghuset like ved C. J. Hambros plass der utestedene Per på hjørnet og London pub ligger.

Politiet har frigitt ytterligere ett bilde som viser Matapour like før han begynner å skyte. Her bærer han på den svarte bagen som vitner har forklart at han drar opp våpenet fra.

Det var her den 43 år gamle siktede Zaniar Matapour skjøt og drept to personer, og skadet ytterligere 21.

Han er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

– Hvis du var på trikken hele eller deler av strekningen og gjorde observasjoner av – eller har bilder eller video av – den siktede i saken, ønsker politiet at du kontakter oss på vårt tipsmottak på Politiet.no. skriver de i pressemeldingen.

Politiet har også lagt ved et kart som viser alle stoppestedene som trikken stoppet på fra Rikshospitalet til Tinghuset.