Drama i Oslofjorden: − Verste jeg har sett

Torsdag gikk det nesten galt da Color Line-skipet «Color Fantasy» skulle passere en fritidsbåt ved Hvitsten i Oslofjorden. – En slik kollisjon kan få dødelig utgang, sier Arve Dimmen i Kystverket.

– Vi ser dette flere ganger i uken, at småbåter ikke viker for store båter. Dette er den trangeste strekningen i Oslofjorden, så vi ser lignende hendelser hele tiden, sier Siri Tolfsby til VG.

Ifølge Tolfsby, som fulgte hendelsen fra hytta på Hermannsbråten i Asker, tutet Color Line-skipet «Color Fantasy» ti ganger på fritidsbåten.







– Jeg så ikke nøyaktig hvor nærme det var, men det var snakk om noen meter som skilte skipet og fritidsbåten. Det var bare flaks at det ikke galt, dette er det verste jeg har sett, sier hun.

– Hadde hjertet i halsen

En teori er at båtføreren kan ha styrt båten ved bruk av autopilot siden den ikke endret fart eller retning da skipet tutet, mener Tolfsby. Hun opplever at bruk av autopilot er et kjempeproblem i området.

– Det er en skikkelig uting. Når vi ser slike situasjoner pleier småbåtene å sette opp farten, sier hun.

FLAKS: Siri Tolfsby felte trær på hytta på Hermannsbråten i Asker da hun ble vitne til nestenulykken i Oslofjorden.

Det tok rundt to minutter før småbåten hadde passert skipet, og Tolfby kunne pustet lettet ut.

– Jeg hadde hjertet i halsen og fulgte med helt til det så ut som de ikke traff hverandre. Jeg bare sto og håpet at de ikke skulle dø, og at det ikke var barn i båten.

Ole Walther Polzin var på vei til hytta i Holmsbu i båt da han og barna ble vitne til den dramatiske hendelsen. Også han sier at Colorline-skipet tutet på fritidsbåten.

– Det er ikke så mye et stort skip får gjort i den farten, men de senket farten og gjorde det de kunne. Båten som nesten ble meid ned ser ikke ut til å skjønne hva som skjer. Føreren så ikke ut til å gjøre noe som helst, sier Polzin til VG.

Han fullroser føreren av «Color Fantasy»:

– Det er deres ære at føreren av fritidsbåten er i god behold.

Hold god avstand

Direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, Arve Dimmen, sier til VG at dette dessverre ikke er en unik hendelse.

– Hvert år får vi inn flere meldinger om nærsituasjoner mellom fritidsbåter og større fartøy fra våre loser og trafikkledere. En slik kollisjon kan åpenbart få dødelig utgang for de som er om bord i fritidsbåten, sier han.

ADVARER: Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Ifølge Dimmen er det lett å undervurdere farten som større fartøy har og tro at man har bedre tid enn man har for å komme seg unna. I tillegg er det slik at det blir en blindsone rett foran større fartøy, som er avhengig av blant annet hvor broen er plassert.

– Effekten er at mannskapet om bord ikke ser mindre båter når de er rett foran fartøyet. Vi får flere meldinger om nervepirrende sekunder før man ser at småbåten «går klar». Dette er unødvendig, og det viktigste rådet for fritidsbåtførere er å holde utkikk, holde god avstand til større fartøy og ikke krysse foran, sier han.

– Veldig farlig situasjon

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Colorline, Erik Brynhildsbakken, bekrefter hendelsen overfor VG. Colorline håper at hendelsen kan være en påminner for de som ferdes på sjøen.

Beredskapsvakt i Redningsselskapet, Richard Bjørklund, til VG at det ikke er tvil om at fritidsbåten skal vike for «Color Fantasy».

– Sjøveisreglene skiller klart mellom nyttetrafikk og fritidsfartøyer, og dette er spesielt viktig i trange fartøy som dette, sier Bjørklund.

En stor ferje, som Colorline-skipet på 225 meter, ikke kan manøvrere slik mindre fartøyer kan. Han oppfordrer alle som skal ferdes på sjøen om å løfte blikket og holde utkikk til enhver tid.

– Dette ser ut som en veldig farlig situasjon og det er åpenbart hva konsekvensene kunne ha blitt.