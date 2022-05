INNLAGT: Jakob var en av guttene som måtte til sykehus etter syrekontakten på skoletur fredag. Far Rune Sørensen er glad for at det ser ut til å ha gått bra.

Minst syv barn til sykehus etter syrekontakt på skoletur

Til sammen ni barn har fått helsesjekk, minst syv av dem på sykehus, etter muligens å ha innåndet salpetersyre på skoletur på Stathelle i Bamble kommune.

Av Eirik Husøy

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En skoleklasse med barneskoleelever fra Stathelle barneskole var mandag på tur til et lekeområde på Stathelle. Like ved lekeområdet er det et industriområde som flere av elevene snek seg unna til.

Der klatret de opp til et stort kar som sto utendørs, som det senere viste seg å være salpetersyre i. Da de skjøv bort lokket på karet, kom det en sky av støv og røyk opp. Det fryktes dermed at flere av dem har innåndet salpetersyre.

Til sammen ni personer har fått helsesjekk. Minst syv av dem har vært på sykehus.

– Det jeg vet, er at det var to stykker igjen sist jeg var i kontakt med sykehuset for halvannen time siden, sier rektor Gro Lien til VG klokken 22 mandag kveld.

Lien har hatt fortløpende kontakt med foreldrene gjennom kvelden. De som ble sendt hjem, har ikke hatt symptomer.

– Hvis ikke noen utvikler symptomer i løpet av de neste timene, kan det se ut som det har gått ganske greit, sier rektoren.

Også Varden og Telemarksavisa har omtalt saken.

Ble sendt hjem

Far Rune Sørensen forteller til VG at han fikk telefon i 14-tiden som sistemann av foreldrene til de fem barna i 10-årsalderen som det først ble meldt at hadde innåndet dampen.

Han fikk da beskjed om at det hadde vært en nestenulykke. Sørensen krevde da at barna skulle sendes til legevakt for sjekk.

Sønnen hans Jakob fikk dra hjem fra sykehus mot at han ble observert fram til klokken 01 i natt og deretter forholdt seg rolig de neste 12 timene. Jakob hoster bitte litt, men det går veldig bra.

Etter det Sørensen kjenner til, ser det ut til å ha gått bra også med de andre barna.

– Ut fra det jeg vet, så ser det ut som det har gått veldig, veldig bra. Men man kan jo ikke vite sikkert før det har gått noen timer til.

Politiet oppretter sak

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 14.59 mandag. De fem barna ble kjørt til time hos legevakt klokken 16.30. På legevakten fikk foreldrene beskjed om barna måtte til sykehus.

Senere ble også flere andre barn som var i nærheten, sendt til sjekk, ifølge Sørensen

Politiet har ingen informasjon om at noen skal ha fått stoffet på seg.

– Politiet har opprettet en undersøkelsessak på forholdet og etterforsker videre årsaksforhold og omfang, sier operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt til VG mandag kveld.

Kritisk

Rune Sørensen er glad for at det tilsynelatende har gått så bra, men er kritisk til at barna fikk tilgang til syren.

Innånding av salpetersyredamp kan føre til katarr i bronkiene, lungebetennelse og etsning av lungeblærene, ifølge Store Norsk Leksikon. Det kan også etse på fordøyelsesorganene.

– Det kunne gått så utrolig mye dårligere, så det er jo bare utrolig flaks at det har gått slik det har gjort, sier Sørensen.

Det kunne vært yngre barn, de kunne ha drukket det eller helt det på hverandre i tro på at det var vann, sier han.

Sørensen er kritisk til at ikke hele området var stengt av, og at salpetersyren ikke var innelåst.

– De gikk lenger enn de skulle, og de skulle ikke ha vært der. Men det var veldig lett tilgjengelig. Og selv om det var sperret noen området, så var det ikke det der de kom seg inn, sier han.