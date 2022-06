TAR GREP: Andreas Sjalg Unneland (SV) sier han skal stille forsvarsministeren spørsmål angående unge flerkulturelles sikkerhetsklareringsproblem.

SV utfordrer forsvarsministeren: − Vi kan ikke ha unge som lever i limbo

Flere partier kritiserer Forsvaret for å bruke for lang tid på sikkerhetsklareringer. Frp går imot strømmen og mener rikets sikkerhet må komme først.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Andreas Sjalg Unneland (SV) mener Forsvaret må forhindre at unge mennesker havner i en «limbo» mens de venter på førstegangstjeneste.

– Det er urovekkende at unge mennesker må sette livene sine på vent fordi prosessen med sikkerhetsklarering drar ut i tid. Det er forståelig at vi må ha strenge regler i Norge, men det fremstår useriøst at prosessen skal ta flere år, sier han til VG.

Han sitter i justiskomiteen for Sosialistisk Venstre og er partiets justispolitiske talsperson.

Denne uken har VG publisert en rekke saker om unge vernepliktige som kritiserer Forsvaret for villedende informasjon om sikkerhetsklarering. Enkelte ventet oppimot to år for å få svar på om de kan tjenestegjøre for Norge eller ikke.

Daniel Øren (21) og Pardis Hafezinejad (19) ventet begge i over ett år på svaret som skulle avgjøre om de fikk tjenestegjøre eller ikke.

«IKKE KLARERT»: Pardis Hafezinejad har foreldre fra Iran og Daniel Øren har en kinesisk mor. Det var grunn nok til at de ikke ble sikkerhetsklarert av Forsvaret til førstegangstjeneste.

Vil ha svar fra forsvarsministeren

Nå vil Unneland løfte problemstillingen og kreve en redegjørelse.

– Jeg vil utfordre forsvarsministeren på hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre at denne prosessen skal gå raskere, sier stortingsrepresentanten.

Unneland forteller at han allerede har sendt inn et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), i håp om å få svar.

Spørsmålet som er stilt er: «Hva vil regjeringen gjøre for at unge flerkulturelle skal slippe å vente urimelig lenge for å bli sikkerhetsklarert til førstegangstjenesten?»

STØTTER UNGE: Andreas Sjalg Unneland (SV) sier til VG at rask avklaring på sikkerhetsklarering handler om å ta unge mennesker på alvor.

– Forsvaret påpeker selv at de tok grep i november 2020. De ville blant annet informere tydeligere nå enn før, overfor vernepliktige, hva sikkerhetsklarering innebærer. Synes du grepene er tilstrekkelige?

– Det er bra at de tar grep, men det er ikke en løsning på problemet, eller det de er nødt til å løse. For mange er det et problem å ikke få et svar. Det er usikkerheten for mennesker i en fase i livet hvor de velger hvor veien skal gå, og da er det krevende når det tar flere år å få et svar, sier Unneland.

Forsvaret på sin side forteller om mangel saksbehandlere, og sier til VG at de har tatt grep for å forhindre misforståelser mellom institusjonen og unge flerkulturelle vernepliktige. Les deres begrunnelse i lenken under:

Les også Forsvaret endrer brev om sikkerhetsklarering Forsvaret innrømmer at de trenger flere saksbehandlere for å få fart på sikkerhetsklareringene.

Frp: – Rikets sikkerhet veier tyngst

Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener derimot at Norges sikkerhet må gå foran alle andre hensyn.

– Når det gjelder borgere som er født i utlandet er det naturlig at en bakgrunnssjekk vil ta lengre tid. Det gjelder også dersom foreldrene har en annen landopprinnelse, skriver Tybring-Gjedde i en e-post til VG.

Han er Fremskrittspartiets forsvarspolitisk talsmann.

– De samme vurderingene og undersøkelsene tas av alle som ønsker sikkerhetsklarering, og det må være hensynet til Forsvarets integritet og rikets sikkerhet som veies tyngst.

NORGE FØRST: – Sikkerhetsklarering er helt grunnleggende for alle som skal avtjene verneplikt og gjelder alle uavhengig av bakgrunn, sier Christian Tybring-Gjedde.

Tybring-Gjedde sier at ett år med ventetid er lenge, men alle forhold må vurderes.

– At ett år behandlingstid og deretter avvisning, skal føre til psykiske plager virker dramatisk. Man må da ta i betraktning at det å avtjene verneplikt i seg selv kan være krevende og psykisk belastende, avslutter han.

Ber regjeringen titte på saken

Grunde Almeland (V) er enig med Andreas Sjalg Unneland (SV).

– Dette er ikke ny problemstilling. Dette har vært gjeldende i flere tiår, sier Venstres stortingsrepresentant.

Han ber Forsvaret å rydde opp, og ber forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) komme på banen. Det er ministerens oppgave å kommunisere dette til de det går utover, mener Almeland.

– I Norge har vi verneplikt. Det pålegger Forsvaret å forvalte den plikten på en god måte, sier Almeland.

TILLITSVALGT: Grunde Almeland har også tidligere vært tillitsvalgt i Tillitsvalgordningen i Forsvaret fra 2012–2014, da han selv tjenestegjorde.

– Han må sørge for ryddigere prosesser. Unge mennesker får drømmer knust, og da må de i det minste få den beskjeden så tidlig at det ikke påvirker andre muligheter.

– Å la ungdommene vente fordi Forsvaret ikke klarer å kommunisere tidlig nok, er et stort problem.

– Kommer du selv til å løfte problematikken på Stortinget?

– Jeg tenker i første omgang at regjeringen som må ta initiativ, og hvis ikke det skjer, kommer jeg også til å se hvilke grep jeg kan ta som representant.

Ap: - Mister kompetanse

Åsmund Aukrust er første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Han er enig med SV og Venstre.

– Forsvaret mister dessuten verdifull kompetanse. De mister veldig motiverte unge mennesker, som faktisk er motivert på å vente på saken sin behandlet. De burde få en pekepinn, sier Åsmund Aukrust.

KRITISK: Åsmund Aukrust (Ap) mener Forsvaret må gjøre noe med den lange ventetiden for sikkerhetsklarering for unge vernepliktige «med tilknytning».

Han påpeker også at Forsvaret skal dessuten representere hele befolkningen.

– Det er åpenbart at Norge skal være strenge på sikkerhet i Forsvaret, og kan ikke lempe på sikkerhetskrav. Men det skal likevel gå raskere å få avklart hvor lang tid det tar. Ett år er dyrebar tid når du er 18 år, sier han.