SPRER SEG: Det er påvist flere tilfeller av apekopper i Europa.

Dette skjer dersom apekopper blir påvist i Norge

Folkehelseinstituttet ønsker et land fritt for apekopper. Dersom smitten blir påvist, vil disse tiltakene innføres.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Så langt er det ikke påvist noen tilfeller i Norge, men Oslo kommune har startet smittesporing etter at en utenlandsk person som besøkte hovedstaden i starten av mai, har fått bekreftet apekopper.

Dette skjedde etter at vedkommende kom tilbake til hjemlandet sitt.

Men hva skjer hvis det blir påvist apekopper i Norge?

Overlege Preben Aavitsland i FHI forteller at det er hovedsakelig to ting som da vil skje:

Personen som har fått påvist smitte blir bedt om å isolere seg hjemme

Smittesporere vil samarbeide med den smittede om å finne nærkontakter, slik at de kan bli fulgt opp og få informasjon.

Utover det ser ikke FHI for seg andre tiltak.

REGNER MED SMITTE: Overlege i FHI, Preben Aavitsland, sier vi må regne med at det kan komme noen tilfeller med apekopper til Norge. Det er likevel ikke grunn til panikk.

Ikke veldig smittsomt

Viruset er mindre smittsomt enn luftbårne virus, som for eksempel coronaviruset. Det er heller ikke et veldig farlig virus. I den vestafrikanske varianten, som man også antar er den som er i Europa, har man operert med en dødelighet på under 1 prosent.

Virussykdommen er mest vanlig i Kongo, men har spredt seg til andre land i det sentrale Afrika. Det første tilfelle i Europa ble bekreftet i Storbritannia 7. mai, fra en som hadde vært på reise i Nigeria.

Siden da har det vært tilfeller i Spania, Portugal, Sveits, Australia, USA og Sverige.

Selv om kvinner kan rammes på lik linje som menn, uttalte avdelingsdirektør i FHI, Frode Forland, til VG fredag at smitten de så langt er kjent med, har oppstått blant grupper av unge menn som har sex med menn.

Det er flere fra de samme miljøene som har fått smitte i ulike land. Det kan dreie seg om steder man oppsøker og har hud mot hudkontakt, som for eksempel sexklubber.

Apekopper spres likevel ikke lett mellom mennesker, forteller Aavitsland.

– Det vil normalt ikke kunne forårsake noen epidemi.

– Fritt for apekopper

Sverige fikk sitt første tilfelle på torsdag. Lege ved Folkehelsemyndigheten i Sverige, Klara Sondén, sa til Expressen lørdag at et verktøy kan være å innføre anbefalinger rettet mot de som er smittet.

– Man kan for eksempel si at «du må ikke være seksuelt aktiv i denne infeksjonsfasen».

Belgia innførte fredag 21 dagers selvisolering for de som er smittet med viruset, skriver The Brussel Times.

Selv om Norge ikke har fått påvist smitte ennå, er det sannsynlig at kan komme til Norge, ifølge Aavitsland.

– Vi må nesten regne med at det dukker opp noen tilfeller i Norge også.

Likevel ønsker ikke FHI å ha apekopper i landet.

– Vi ønsker at landet fortsatt skal være fritt for apekopper. Selv om ingen har dødd av apekopper i vestlige land, kan sykdommen være ubehagelig og i noen tilfeller svært alvorlig, forklarer Aavitsland.

HUD FRA APE: Mikroskopbildet fra 1968 viser hudvev fra en ape, som hadde blitt smittet med apekopper.

Vaksinering ikke avklart

Sverige har klassifisert apekopper som en allmennfarlig sykdom.

Aavitsland mener det er lite sannsynlig at det vil skje i Norge.

– Vår foreløpige analyse er at vi har de verktøyene som trengs selv uten en slik klassifisering.

Norge har også vaksine, og FHI har tidligere sagt til VG at de vurderer om det er aktuelt å kjøpe inn mer.

Hvordan en eventuell vaksinering skal foregå er ikke bestemt.

– Vi utreder nå i samråd med andre europeiske land om det er aktuelt å vaksinere personer som har vært utsatt for smitte, i et forsøk på å hindre eller mildne sykdom hos dem, forteller Aavitsland.

FHI har ikke avklart om nærkontakter av smittede skal tilbys vaksine.