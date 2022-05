TRANGERE: Det går mot trangere budsjetter for samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) og norsk veiutbygging.

Går mot veikutt i 2023: − Vil mest sannsynlig utsette noen prosjekter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) bekrefter at det går mot mindre penger til veibygging i 2023 – og at store riksveiprosjekter kan bli utsatt eller nedskalert.

Publisert: Nå nettopp

– Vi vil ha behov for å se over prioriteringene våre, for det blir sannsynligvis mindre penger enn planlagt til samferdsel, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til VG.

– Det er stor fare for at det kan bli mindre penger til vei neste år?

– Ja.

For i Nasjonal transportplan var det egentlig planlagt vekst i pengebruken på vei i 2023. Nå kan det kan ryke.

Først til hvorfor – og deretter til konsekvensene. For noen prosjekter lever farligere enn andre.

Slik begrunnes det

Samferdselsministeren trekker frem to grunner:

At offentlig pengebruk må holdes tilbake av fare for høy temperatur i økonomien og fare for overoppheting.

At de må prioritere forsvar og beredskap – og flyktningøkonomi.

– Det er noen viktige elementer som samlet sett gjør at samferdsel – i likhet med andre områder – må se hva man kan bidra med i den store dugnaden, sier Nygård.

Slik kan det ramme prosjektene

På tirsdag fikk samferdselsministeren en liste over de 20 veiprosjektene Statens vegvesen mener bør prioriteres fremover. Øverst ligger fire prosjekter veivesenet mener er «gryteklare» – hvor de mener bygging kan starte umiddelbart:

Viken: E134 Oslofjordforbindelsen Vestland: E134 Røldal – Seljestad Nordland: E6 Megården – Mørsvikbotn Vestland: E16 Hylland – Slæen

Samferdselsministeren bekrefter at hvis det er noen prosjekter som må nedskaleres eller utsettes, så er det dem nederst på listen som lever farligst.

Vegvesenet mener altså fire er grønne og gryteklare for bygging, mens to er røde og «ikke modne»:

Samferdselsministeren sier det ikke er så sannsynlig at de som er «mest modne» eller «gryteklare» for bygging blir påvirket.

– Det er klart det er sånn at de som har kommet kortest, som er minst modne, vil være dem det er mest rom for å gjøre endringer på, sier Nygård.

– Det vil kunne ta lengre tid med de prosjektene, sier han.

Firefelts motorvei – eller ikke

Første svar på hvor mye samferdsel og veiprosjektene rammes, kommer når statsbudsjettet for 2023 legges frem i høst.

– Vi har ikke konkludert med det, men jeg tror vi mest sannsynlig vil utsette noen prosjekter og prøve å nedskalere noen for å få ned kostnadene. Dette vil kreve harde prioriteringer, sier Nygård.

I tillegg kan dette påvirke veibyggingen: En ny debatt om når firefelts motorveier skal bygges. For Statens vegvesen ser nå nemlig på:

Muligheten for å begrense naturinngrep av å bygge smalere vei med lavere fartsgrense.

Hvor mye trafikk som bør til før man bygger firefelts motorvei i Norge.

– Vi bygger firefeltsvei for lavere trafikk enn andre steder i Europa, påpeker samferdselsminister Nygård.