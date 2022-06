HØYT SNITT: Evin Hakim Sulaiman fikk 6-er i alle fag, bortsett fra en 5-er i gym.

Vil fjerne gym-karakteren: − Det blir veldig ujevnt

Evin Hakim Sulaiman (18) mener gym er viktig, men at karakteren bør fjernes. Elevorganisasjonen tar til orde for å diskutere fremtiden til hele faget.

Da Sulaiman fra Sarpsborg gikk ut av videregående i sommer, var det med kun seksere på vitnemålet – med ett unntak: I kroppsøving fikk 18-åringen en femmer.

– Jeg syns det er litt irriterende at kroppsøving skal telle like mye som fag som fysikk, kjemi og matematikk, sier hun til VG.

Hun understreker at hun ikke mener at hun hadde fortjent en sekser i kroppsøving, og at hun syns fem er en veldig god karakter.

Likevel vil hun ta opp problematikken, som hun opplever at mange elever er opptatt av.

Mener karakteren bør fjernes

18-åringen forteller at hun hadde en lærer i kroppsøving som så innsatsen hun la ned – men hun tror ikke alle gymlærere er like gode til det.

– Måten lærerne setter karakterer gjør at det blir veldig ujevnt. Man retter jo ikke opp mot en fasit, som i matematikk. Her er karakteren avhengig av den subjektive oppfatningen til én lærer.

En bedre løsning hadde vært å fjerne karakteren og heller gi bestått/ikke bestått eller deltatt/ikke deltatt, tror Sulaiman.

– Vi har alle ulikt fysisk utgangspunkt, og ferdighetene dine har mye å si for karakteren, sier hun.

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal standpunktkarakteren i kroppsøving settes ut fra kompetansemål som tar høyde for at alle elever er forskjellige, og opplæringen skal tilpasses den enkelte eleven. Også elevenes innsats skal være del av vurderingen.

– Klarer ikke å fremheve gleden ved god folkehelse

Påtroppende leder i Elevorganisasjonen (EO) Aslak Berntsen Husby sier at han er enig med Sulaiman om at noe bør gjøres med kroppsøvingsfaget.

– Målet med kroppsøving er å bli glad i en sunn og god livsstil, men måten elevene blir vurdert på og opplegget i timene gjør at skolen ikke alltid klarer å fremheve gleden ved god folkehelse.

Han tror skolen bør se på hvor hyppige vurderinger elevene bør ha i gymtimene.

– Vurderinger må brukes med omhu, og for å motivere elevene. Hvor god du er i fotball skal ikke være avgjørende. Det er først og fremst kunnskap og innsats som skal vurderes.

Utdanningspolitisk talsperson i Ap, Elise Waagen, mener kroppsøving er et viktig fellesfag for elevene og for folkehelsa, og kanskje enda viktigere i dagens samfunn.

– Arbeiderpartiet vil styrke de praktiske og estetiske fagene, og frykter fagene blir enda mer nedprioriterte enn i dag hvis elevene ikke skal få karakter i faget.

VIKTIG: Utdanningspolitisk talsperson i Ap, Elise Waagen, mener kroppsøving er et viktig fellesfag.

Waagen mener vi heller bør gi lærerne mulighet til å heve sin kompetanse, og bruke aktive og skapende læringsmåter i flere av fagene.

Vil ha diskusjon om gym som fellesfag

Husby sier at kroppsøvingsfaget er et tema som opptar elevene, og at mange mener faget ikke nødvendigvis bør være et fellesfag på videregående.

– Det er en relevant og viktig diskusjon. Vi bør drøfte om det bør være et valgfag.

– Ser dere at det er gode argumenter for å ha fysisk aktivitet på timeplanen for alle elever?

– Ja, kroppsøvingsfaget er viktig for å lære elevene om folkehelse, men når vi snakker om kroppsøving på videregående mener vi at de grunnene ikke er like relevante.

– Vi bør ha gym

Sulaiman mener ikke at kroppsøving bør fjernes som fellesfag, men hun syns det er feil at faget skal være med på å trekke opp eller ned karaktersnittet for elever som går studiespesialiserende.

– Gym har lite å gjøre med å forberede seg til studier, sier hun.

– Vi bør ha gym, og egentlig mer enn de to timene i uken vi har nå. Målet med faget er viktig, men det bør ikke settes karakter i det, sier avgangseleven, og peker på økte problemer med fedme, overvekt og mye stillesitting.

– For noen kan det kanskje være motiverende med et fag som kan trekke opp snittet litt. Er ikke det bra?

– Jeg tenker at når du har valgt studiespesialisering, så har du valgt en retning hvor du skal forberede deg til høyere utdanning. Hvis gym da er det eneste faget hvor du føler på glede og motivasjon, har du kanskje valgt feil linje.

Heldigvis er det lite sannsynlig at femmeren i kroppsøving spolerer 18-åringens fremtidsplaner. Hun har søkt på medisinutdanningen på Universitetet i Oslo, som er et av studiene i Norge med desidert høyest snitt. Med 63,4 poeng, har hun god margin til å komme inn. I fjor var inntaksgrensen 62 poeng for søkere med førstegangsvitnemål.

– Men det viser bare hvor sårbart det er. En dårlig gymkarakter kan få store konsekvenser.