PÅ TOPPEN: Connor og Cameron Soelberg på toppen av Norges høyeste fjell.

Connor (15) overlevde etter å ha sklidd ned fra Galdhøpiggen: − Kunne nesten ikke tro det

Her tar Cameron Soelberg og sønnen Connor (15) en selfie på toppen av Galdhøpiggen. Minutter senere sklir Connor utfor kanten og forsvinner ned breen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Connor og pappa Cameron vet de hadde griseflaks da turen til Galdhøpiggen lørdag plutselig tok en dramatisk vending. Ting kunne gått mye, mye verre. Nå er de bare glade for å være i live.

I dette intervjuet med VG forteller far og sønn om dramaet på Norges tak da 15-åringen skled ned den stupbratte fjellveggen like før toppen av Galdhøpiggen og videre over Styggebreen med sine farlige sprekker.

Cameron har fire barn. Connor er tredjemann i flokken. Det året barna fyller femten, inviterer far på en reise. Han og Connor valgte Skandinavia.

– Vi har røtter her, sier amerikaneren fra staten Utah.

Fint vær opp

De startet på Island, også der med en fjelltur. Lørdag skulle far og sønn til Norges høyeste fjell. Begge er fjellvante fra hjemstaten Utah. De legger merke til norske familier med små barn som lett går opp den samme ruten.

Far og sønn var kledd i vindtette plagg og hadde sko med pigger. De hadde ikke brodder, men ruta til topps går ikke over bre.

– Det tok oss fire timer å gå opp. Det var sol og fint vær nesten hele veien opp.

1 / 3 PÅ TOPPEN: Cameron Soelberg er fjellvant fra mange turer i USA. RUSKEVÆR: Connor på toppen av Galdhøpiggen. Etter en matbit inne på topphytta, startet dramaet. PÅ VEI OPP: Far og sønn Soelberg gikk fra Spiterstulen til Galdhøpiggen. Her er pappa Cameron i vakker norsk natur. forrige neste fullskjerm PÅ TOPPEN: Cameron Soelberg er fjellvant fra mange turer i USA.

Når de nærmer seg toppen, blåser det opp og snøen pisker mot de to som er på vei mot hytta på toppen av Norges høyeste fjell. Snøen er myk og det er lett å gå.

– Vi var på toppen rundt klokken 15. Der spiste vi og snakket med folk, sier Cameron.

Han og Connor starter turen ned fra Galdhøpiggen ved 16-tiden lørdag ettermiddag. Da blir de overrasket av uvær med tett tåke, kraftig vind og snødrev.

– Vi rundet hjørnet på hytta på vei mot stien og fikk kraftig vind rett i ansiktet. Det snødde og plutselig befant vi oss i fullstendig whiteout, forteller Cameron.

Livredd

Far og sønn strever med å finne den T-merkede stien. Lyset er flatt og de vet at stien går veldig tett på klippen. Nå blåser det så kraftig at de er redde for å bli blåst mot klippen.

– Vi har gått et par skritt når Connor sier at vi går på is. Snøen har smeltet og frosset til is. Piggene på skoene hjelper ikke. Så fort vi beveger oss, begynner vi å skli veldig fort, sier Cameron.

FEMTENÅRINGEN: Cameron Soelberg har tatt med sine to eldste barn på en reise når de har fylt 15 år. Nå er det Connor som har fylt 15 og er på tur med pappa.

Han er livredd for at vinden skal drive dem mot klippekanten.

– Jeg er foran Connor og ser noen steiner. Jeg klarer å grave meg inn mot steinene og holde meg fast. Jeg griper etter Connor når han sklir forbi meg, men jeg får ikke tak i ham. Han forsvinner inn i en hvit sky og jeg kan ikke se ham, sier Cameron.

Han klarer å slå seg gjennom isen han ligger på og får fotfeste i mykere snø. Når sola bryter gjennom, ser han Connor 50–70 meter lenger nede i skrenten. Far og sønn vinker til hverandre og signaliserer at de skal bevege seg oppover mot stien og de røde T-ene.

– Jeg vinker, han vinker tilbake. Vi ser stien og steinene med T. Vi beveger oss oppover.

– Han er borte

Pappa Cameron tror nå at de skal klare å komme seg opp på stien.

– Men så snur jeg meg for å se etter Connor. Han er ikke rett bak meg. Han er borte. Da fikk jeg panikk, sier Cameron.

FØR DRAMAET: Connor og faren Cameron la en tur på Norges høyeste fjell inn i planen for sin reise til Skandinavia. Her er Connor på vei til Galdøpiggen.

Connor som fylte femten år for et par uker siden, raser nedover fjellsiden. Han ligger på ryggen iført en grå vindbukse og – jakke. Farten er høy. Han sklir med beina først.

– Det er verst med armene mine. De får hele belastningen, smerten er brennende. Jeg forsøker å skifte stilling fra side til side for å spare armene litt, forteller 15-åringen.

Etter hvert klarer han å få ryggsekken under seg. Det fjerner mer av presset på armene som legen i Otta senere slår fast at har fått friksjonsskader etter den ville ferden over breisen.

Ryggsekken senker farten når Connor sklir over Styggebreen, en bre som er full av farlige sprekker. Endelig stanser han etter en voldsom ferd fra 2468 meter over havet og ned mot Juvasshytta 627 høydemeter lavere.

– Når jeg stopper ser jeg meg rundt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, om jeg skal gå oppover eller nedover. Jeg prøver å gå oppover igjen, men sklir hele tiden tilbake. Så prøver jeg å komme meg av isen. Jeg ser et steinete parti og går mot det for å komme meg av isen, forteller Connor.

BRE: Connor og Cameron Soelberg gikk opp til Galdhøypiggen fra Spiterstulen. Connor falt ned Piggbreen og skled over Styggebreen. De ferden over breen endelig stanset, så han skitrekket ved Juvasshytta og gikk dit.

Stor redningsaksjon

Klokken er rundt 21 lørdag kveld når 15-åringen får øye på noe som ser ut som et skitrekk i det fjerne. Han bestemmer seg for å gå mot det og prøve å finne folk. Mobilen ligger igjen på breen. Han vil forsøke å få kontakt med faren.

– Når jeg nærmer meg skitrekket, ser jeg husene rundt. Da blir jeg lettet, sier Connor.

Gutten er forslått, men mest opptatt av å få kontakt med faren sin.

I mellomtiden har pappa Cameron har kommet seg opp til hytta på Galdhøpiggen og varslet. En stor redningsaksjon er satt i gang.

– Jeg forberedte meg på verst tenkelige utfall.

Men raskt avblåses aksjonen.

Connor har kommet seg til Juvasshytta der han får låne en telefon, og pappa får beskjeden han knapt har våget å håpe på.

– Da jeg forsto at han var funnet og ok, kunne jeg nesten ikke tro det, sier Cameron.

– Smeltet innvendig

Han fortsetter:

– Jeg hørte stemmen hans og smeltet innvendig. Det var Connor og han hadde det bra. Det var ikke det jeg forventet. De sa at han var sjekket og i god form. Han hadde ingen alvorlige skader, folk var sammen med ham og han var trygg. Jeg kollapset omtrent, sier en svært lettet pappa.

Hjemme i Utah er mamma Amanda og søsknene Annabelle, Hayden og Charlotte.

– De visste ikke hva som hadde skjedd. Jeg bestemte meg for å vente med å ringe hjem til jeg hadde noe å fortelle om Connor. Jeg satt på hytta på Galdhøpiggen og var redd for at jeg måtte ringe hjem og fortelle at Connor var død. Jeg tenkte på hvordan jeg skulle si det. I stedet kunne jeg sende en melding: «Det har skjedd en ulykke, men alt er ok med oss.», sier en lettet pappa dagen derpå.

Han ble selv hentet av to breførere som førte ham i tau Styggebreen. Den samme farlig breen som sønnen hadde sklidd nedover noen timer tidligere.