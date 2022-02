I ISOLASJON: Stine-Mari Jensen (27) sier at det er utfordrende å forklare isolasjonen for barna.

Småbarnsmor i isolasjon: − Utfordrende

Stine-Mari Jensen (27) fra Bergen er isolert hjemme med barna. Hun mener det lovfestede kravet til isolasjon bør tas bort – og er tydelig på at sunn fornuft må gjelde.

Av Malene Birkeland

Publisert: Nå nettopp

Stine-Mari Jensen (27) fra Bergen og familien på fem har nå avgitt fire av fem positive corona-tester. Minstedatteren er negativ enn så lenge. Men siden foreldrene sitter i isolasjon, kan ikke hun leveres i barnehagen.

– Vi blir veldig låst til huset og tomten, og det blir lange og kjedelige dager for oss og barna. Det er utfordrende å skulle forklare barna hvorfor vi ikke kan være med familie og venner på noen dager, og hvorfor vi bare må holde oss hjemme.

Hun legger til:

– Vi er heldige med at vi har mange som kan handle for oss og heldige som har stor tomt og hus. Jeg ser for meg at det kan være større utfordringer for dem som bor i leilighet.

Jensen mener imidlertid det lovfestede kravet til isolasjon bør tas bort.

– Jeg har jo nære i risikogruppen og ønsker ikke at de skal bli smittet. Samtidig tenker jeg at kravet kan tas bort. Folk klarer å bruke sunn fornuft å holde seg hjemme om de blir syke. Det har vi klart i alle år med alle sykdommer.

Hun legger til at de som småbarnsforeldre har gått gjennom en tid med mye sykdom allerede. I tillegg har de i lang tid måttet holde barna hjemme ved det minste snørr i nesen.

– Jeg har vært mye hjemme med syke barn og fordi jeg har vært syk selv. Det har blitt mange sykt-barn-dager, egenmeldinger og sykemeldinger på grunn av dette.

Reduserer R-tallet

– Det mest effektive smittereduserende tiltaket i en pandemi er å være hjemme når man er smitteførende, dette reduserer R-tallet fordi man da i prinsippet ikke kan smitte andre enn dem man bor sammen med, skriver assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Naksatd.

Info Fakta om R-tallet Reproduksjonstallet anslår hvor mange personer som i gjennomsnitt blir smittet av én person som har coronaviruset.

FHI bruker en såkalt metapopulasjonsmodell for å beregne R-tallet. Den har tre lag: Befolkningsdata om 5,3 millioner nordmenn fordelt på kommunenivå, mobilitetsdata fra Telenor og en smittemodell.

Modellen baserer seg på sikre data om sykehusinnleggelser, samt noen mer usikre parametre som tre dager inkubasjonstid, to dager presymptomatisk tid, at man er smittsom i fem dager, og at 40 prosent er asymptomatiske.

For å spå sannsynligheten av ulike utfall, kjører FHI modellen tusenvis av ganger for å ta høyde for tilfeldigheter. Dette sammenlignes med sykehusdataene over tid.

Det man sitter igjen med, som FHI presenterer på sine nettsider, er i stor grad det utfallet som passer best med utviklingen i antallet innlagte pasienter. (Kilder: VG, Aftenposten, FHI). Vis mer

Videre forklarer han at den smitteførende perioden vanligvis strekker seg fra et døgn før symptomdebut eller positiv test og cirka en uke fremover.

– Men smittsomheten avtar trolig etter 4–5 dager for mange som har omikron- eller den mer smittsomme varianten BA.2.

Vedrørende forskriftsfestet isolasjonsplikt sier han:

– Om det er behov for forskriftsfestet isolasjonsplikt eller ikke, avhenger av om man har behov for å kunne pålegge personer å være i isolasjon dersom de ikke følger rådet om å være hjemme ved sykdom.

ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR: Espen Rostrup Nakstad

Nakstad legger til:

– Dersom dette endres vil nok de fleste innbyggere i Norge fortsatt følge det gjeldende rådet om å være hjemme ved sykdom, men noen vil kanskje oppfatte at det er blir mer akseptert å gå på jobb i den smitteførende fasen. Hvordan dette eventuelt vil slå ut på smittebølgen og sykefraværet vet vi ikke.

Jobbklar, men i isolasjon

Kristin Frøysok (31) bor i Hommelvik i Trøndelag med mann og to barn. Hun og barna sitter nå hjemme i isolasjon.

I hennes jobb som kantineleder er hjemmekontor uaktuelt.

I ISOLASJON: Kristin Frøysok føler seg frisk, men sitter i isolasjon.

– Vi er i fin form og hadde dette vært før corona hadde jeg jo gått på jobb og levert i barnehage. Jeg er i isolasjon, men er jobbklar. Vi blir stengt inne for å vente og se om vi blir syke, sier hun og legger til:

– Men jeg føler også at vi må gjøre det for å ta vare på helsetjenester, lærere og barnehageansatte som står oppe i det hele tida, at de ikke kneler helt.

Hun sier at barna savner vennene sine – men legger til at hun er glad for at isolasjonen bare gjelder i fire dager.

Med symptomfrie barn er det full rulle hele dagen. Siden hagen står tett i tett til naboenes hager, holder de seg innendørs.

– Jeg kjenner jo litt på om dette er nødvendig. Samtidig gjør vi det jo for alle andre også.

FHI: Anbefaling kan være effektivt

Fagdirektør Frode Forland i FHI skriver på e-post til VG at du kan være smitteførende selv om du har lite eller ingen symptomer.

– Men trolig i mindre grad enn om man hoster, nyser og har feber, skriver han.

Han mener isolasjonskravet har vært et «effektivt og nødvendig tiltak» under pandemiens tidligere faser og mener tiltaket «frem til nå» har vært forholdsmessig.

FAGDIREKTØR: Frode Forland i FHI.

– Omikron-epidemien er mindre alvorlig enn de tidligere variantene, derfor diskuteres nytte og kostnad for alle tiltak i lys av den kunnskapen vi nå har om denne varianten.

– Hva skal til for at isolasjonskravet oppheves?

– Dette vurderes av regjeringen. Hensynet til frihet for den enkelte, begrensing av smitte, kontroll over epidemien, fravær fra jobb og kostnader i samfunnet vil inngå i vurderingen.

På spørsmål om hvorvidt isolasjonskravet gir mer fravær enn sykdom i seg selv, svarer han at de ikke har konkrete data på dette. Han forklarer imidlertid at regjeringen fjernet karantenekravet og erstattet dette med testing for å hindre for stort fravær.

– Dersom utviklingen fortsatt er positiv og pandemien holdes under kontroll, kan også en anbefaling om å holde seg hjemme ved positiv test og symptomer være et effektivt smitteverntiltak.