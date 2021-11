SKYLDIG/ GUILTY: Influencer Jennie Sofie Lie Pickl har merket at hun bruker mer og mer engelsk når hun snakker.

Unge bruker mer engelsk enn før: – «Guilty», for å si det sånn

Stadig flere unge blander norsk og engelsk om hverandre, både når de skriver og snakker. Det kjenner norske influencere seg igjen i.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Språket til de yngste i Norge er blitt mer internasjonalt, og måten vi kommuniserer blir stadig mer preget av engelsk ordvalg og ordstilling. I mange tilfeller bytter unge helt om til engelsk, ifølge UNG2022-rapporten til Opinion. Der står det blant annet:

«De snakker norsk og engelsk om hverandre som om det skulle være ett og samme språk ... Dette er en trend vi har sett over flere år, men i 2021 har dette blitt enda større og tydeligere».

Flere norske influencere kjenner seg igjen. Sminke-influencer Tim Kristian tok et aktivt valg.

– Bestevenninnen min og jeg tok et oppgjør med oss selv for seks måneder siden. Vi ble enige om at vi ikke kan snakke engelsk med hverandre, og jeg synes vi har vært flinke til nå, sier han til VG.

Språkforsker og forfatter Helene Uri forteller at det litt forenklet handler om mote. Språk bli populært på samme måte som klær, mat og musikk.

– Vi synes rett og slett at engelsk er kult og nice og awesome. Det har selvsagt å gjøre med den kraften (impacten ...) engelsk har i musikk, film og serier, sier Helene Uri til VG.

OFTE: Leah Isadora Behn sier hun ofte blander engelsk og norsk når hun snakker. Hun ble sist uke kåret til årets influencer i kategorien «beauty».

– «Guilty» for å si det sånn

På Instagram, TikTok og YouTube er blanding av norsk og engelsk tydelig, men hvordan er de som påvirker andre påvirket av engelsk? Vi spurte influencerne på Vixen Awards om de selv merker at de bruker engelske ord når de snakker.

– Jeg gjør det hele tiden. Gjerne når jeg er midt i en setning kan det komme et engelsk ord. Jeg har kanskje brukt 20 forskjellige engelske ord under intervjuene jeg har gjort nå, sier Leah Isadora Behn til VG fra den røde løperen.

ENDRET: Tim Kristian sier han har endret hvordan han snakker for å bruke mindre engelsk med venner.

Behn forteller at hun både skriver og snakker norsk og engelsk om hverandre. Hun poster videoer på TikTok på både engelsk og norsk. Behn tror hun snakker så mye engelsk fordi hun er vant til at de rundt henne gjør det, hun har også bodd i England.

Jennie Sofie Lie Pickl tror flere blir påvirket av og slår om til engelsk fordi de følger amerikanske influencere.

– Det er vel måten vi unge kommuniserer på, om det er bra eller dårlig vet jeg ikke.

– Blander du engelsk og norsk når du snakker?

– «Guilty» for å si det sånn, sier hun.

TRENDER: Språkforsker Helene Uri mener den økte bruken av engelsk handler om mote og trender. Noen unge er også eksponerte for engelsk i store deler av livet sier hun.

Unge er tospråklige

Språkforsker Uri har samme inntrykk som rapporten til Opinion: At det blir mer og mer engelsk.

– Det er også tallfestet at det blitt mer engelsk i akademia, sier hun og legget til:

– Unge er nok jevnt over flinkere til å plukke opp trender enn det eldre er - også språktrender. En del vokser opp til å bli temmelig tospråklige i den forstand at de store deler av livet har vært eksponert for mye engelsk, for eksempel gjennom gaming.

VG har tidligere skrevet at 1 av 3 av unge oppgir å ha gaming som fritidsinteresse. De aller fleste sier at de spiller på engelsk, selv når de spiller med andre nordmenn. Flere som er intervjuet i UNG-rapporten trekker frem at det har fått bedre engelskkunnskaper av å game.

Bruker du engelske ord når du snakker? Yes! Noen ganger. Nei.

– Er det en bra eller dårlig utvikling?

– Vi må ikke tro at vi bruker engelsk fordi norsk mangler ord. Det er ikke bra hvis vi går rundt og innbiller oss at engelsk er et bedre, rikere, mer uttrykksfullt språk. For det er faktisk unges holdninger til norsk som avgjør språkets skjebne i fremtiden, sier Uri

Seniorrådgiver Anne-Sofie Åmodt i Opinion forteller det er viktig å se en sammenheng med bruken av engelsk og gaming.

– Mange snakker først og fremst snakker engelsk når de spiller sammen, og da gjør de det også når de møtes, sier Åmodt til VG.

Hun forteller at de la merke til engelskbruken da de hadde dybdeintervjuer med de unge i forbindelse med rapporten.

SPRÅK: Anne- Sofie Åmodt i Opinion forteller at de merket unges bruk av engelske da de gjorde intervjuer til rapporten.

Favorittord

Vi spurte influencerne hvilket engelskt ord de bruker mest:

Tim Kristian: Oh my gosh / Shut-up

Leah: «Lowkey» bruker jeg hele tiden.

Jennie Sofie: Jeg sier alltid «Oh my god», selv om det er litt «basic».

– Er det noen fellestrekk hos dem som bruker mye lånord?

– Jeg synes jeg hører alle typer bruk, fra signalord til endelser som -ish, fra hele setninger på engelsk til ord-for-ord-oversettelse til norsk. Typ: Det gjorde dagen min, sier språkforsker Uri.

Opinion har oppdatert slangordlisten i forbindelse med årets UNG-rapport. Forkortelser som ble populære som en del av sms-språket tidlig på 2000-tallet har gjort en tilbakekomst, melder de. Flere av ordene har også engelsk opphav. Se listen under:

Slangordliste AF – As fuck

Artsy – Kunstnerisk / annerledes – «Hun er ganske artsy»

ATM – At the moment – «Er hos besteforeldrene min atm»

Backe / Bæcke – Støtte noe – «Det backer jeg»

Bausj – Politi

Bet – så klart / definitivt – «Skal du på trening i kveld!? Bet!»

BRB – Be right back – «Brb, må̊ på butikken»

Bruh? – Seriøst? / Er du seriøs?

Cancle – Utestenge / boikotte noen på grunn av noe de har gjort eller sagt – «J.K. Rowling er cancla ass!»

Chill - Behagelig / Slappe av – «Det er chill» / «Jeg skal bare chille i dag»

Cringe – flaut / vondt å se på - «det er så cringe når mamma prøver å være morsom»

Crossfade - Tilstand hvor man er påvirket av cannabis og alkohol samtidig

Damn – Oi / uttrykk for overraskelse (positivt og negativt) – «Damn, har du kjøpt den jakken!?»

DGB – Det går bra

Dommen – Jomfrudom – «Har du mista dommen enda?»

DRD – Det er det

Flexe – Vise seg frem – «Han flexer med det nye guccibeltet»

Fotokred / photocred – Kreditere den som for eksempel har tatt et bilde – «gi meg fotokred om du skal legge ut det bildet da»

Ghæst – Gira

Grail – Noe man ønsker seg veldig / har hatt lyst på lenge (Brukes gjerne om noe som er ettertraktet og vanskelig å få̊ tak i) – «De Jordan skoene er grail!»

HMU – Hit me up / si ifra

Jette – Dra fra et sted – «Denne festen var døv, vi jetter»

IDK – I don’t know

IB – Inspired by (ofte etterfulgt av konotnavnet til den som har inspirert. En måte å kreditere på samme måte som fotokred. Gjerne brukt ifb. danser på TikTok.

IRL – In real life / I virkeligheten

In to – Interessert i – «Er blitt veldig in to hekling i det siste»

Karen – Privilegert og sur dame med urimelig krav – «Hu dama er så sykt Karen ass»

Keef – Hasj

Keeg – dyrt (brukes ofte i forbindelse med stil)- «Hun har keeg stil / Det stedet her er keegt»

Kink – Seksuell fascinasjon for noe – «Jeg har en kink for store muskler»

Kæbe – Jente / Dame / Mæbe

LOL – Laughing out loud / Le høyt

LMAO – Laughing my ass off / le høyt

Loke – Surre / henge meningsløst rundt – «Loka helt sykt med å finne frem»

Lægs – Penger - «Kan du vippse meg noen lægs?»

Lættis – Morsomt - «Det var så lættis på festen i går»

Lø – Noe negativt – «Mamma gråter hele tiden, det er lø.» (også̊ uttrykk for overraskelse - «Å lø.!»

Mutuals / moots – Kontoer på sosiale medeier hvor begge følger hverandre

Mæbe – Jente / Dame / Kæbe

Nice – Bra

Obsessed – Liker noe veldig godt – «Jeg er obsessed med ASMR»

OFC – Of course / Selvfølgelig – «jeg blir ofc med»

Paye – Betale

PFP - Profilbilde Pog – uttrykk for ekstase / engasjement - «Yes! Jeg klarte det! Pog!»

Pæse – Gi noe til en annen – «Kan du pæse meg notatene dine?»

Quote – sitere noen – «hun quota meg»

Really? – Er du seriøs / er det sant?

RIP – Rest in peace (Brukes gjerne som uttrykk for skuffelse) – «RIP, jeg kan ikke dra på den festen i helgen»

RN – Right now / nå – «Jeg er skikkelig obsessed med Squid Game rn»

Schpa – Bra / Kul / Pen

Shadow ban – Når en sosial medie konto blir blokkert uten at man er gjort oppmerksom på det. Kontoen er ikke nødvendigvis fjernet fra plattformen, men dukker ikke like raskt opp i søk eller feeden. Fører til at seertall går ned.

Sheesh – uttrykk for overraskelse

Skækk – Uttrykk for ruset tilstand, gjerne cannabis – «Er du helt skækk eller?»

Snitche – sladre – «Han snitcha til læreren»

Snx – Snakkes

Thicc – Uttrykk for en formfull person – «Hun er så thicc»

Tært – Digg / Heftig

Tæsje – Ta / Stjele noe – «Tæsja du det fra butikken?»

WBY – What about you? / Hva med deg? Vis mer

Det engelske navnet på denne kjeksen har splittet nordmenn. Uttales det på norsk eller engelsk: