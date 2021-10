HAR FÅTT HÅP: Ellen Winther er koblet til en oksygenmaskin for å få nok luft. – Etter flere nei, har jeg nå fått håp, sier hun.

Syke Ellen har fått nei, nei og nei: Nå jubler hun over støtte

Ellen Winther (46) kjemper en desperat kamp mot klokken for å få piller som kan redde livet hennes. – Endelig har jeg fått viktig støtte, sier hun.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG har skrevet om Winther og andre som er rammet av den arvelige sykdommen cystisk fibrose (CF).

Land som Danmark, Finland og Storbritannia har gitt CF-pasienter det amerikanske medikamentet som kan hjelpe dem, på blå resept, men de norske offentlige organene Nye Metoder og Beslutningsforum har foreløpig ikke sagt ja til medikamentet.

De ligger i en forhandlingsstrid med produsenten om pris, som antydes å være rundt 2,8 millioner kroner pr. pasient pr. år.

les også Hva kan man forvente av velferdsstaten Norge?

I påvente av en slik avklaring, har alle pasientene rett til en individuell vurdering om deres helsetilstand tilsier at de skal få tilgang til pillene.

Les mer om sykdommen her:

Fakta: Cystisk fibrose Cystisk fibrose (CF) er en alvorlig arvelig multiorgansykdom som skyldes mutasjoner som gir feil i salt- og vanntransporten i kroppens celler. Hvert år fødes det 8–10 barn med CF i Norge, og det er nå rundt 370 personer (2020) som har sykdommen. Fra 2012 screenes alle nyfødte for cystisk fibrose via programmet for nyfødtscreening. Begge foreldrene må være bærere av det spesielle genet for at et sykdomstilfelle skal kunne utvikles. Ved hvert svangerskap mellom to foreldre med et slikt likt gen, er det 25 prosent sjanse for at barnet har cystisk fibrose. Cirka 148.000 nordmenn er friske bærere av genet som medfører cystisk fibrose, men de færreste ved at de er bærere før de selv får et barn med cystisk fibrose. Kilde: Norsk forening for cystisk fibrose Vis mer

Winther har fått tung faglig støtte for at hun skal få det, men har tre ganger fått avslag fra Helse Førde på sin søknad om individuell behandling.

Hun tok etter det kontakt med Pasient- og brukerombudet i Vestland, som hjalp henne å klage saken inn til Statsforvalteren i Vestland.

HVERDAGEN: Halvannen time om morgenen og like lenge om kvelden må Ellen Winther innhalere slimløsende medisiner.

– Jeg er ekstremt glad for at Statsforvalteren har gitt meg støtte, sier Winther:

Statsforvalteren (Red. anmerk: Tidligere Fylkesmannen) skriver i sitt svar at de har vurdert både Winthers og Helse Førdes argumenter.

Betaler 227 000 kroner i måneden

Winther har fremholdt at hun ikke har tid til å vente på at Beslutningsforums beslutning og at hun ikke får forsvarlig helsehjelp når det faktisk finnes et medikament som kan hjelpe henne.

les også Ingen har fått medisiner etter individuell vurdering

Hun har i dag kun 22 prosent lungekapasitet.

Da VG skrev om henne 2. juni i år, skrev vi også om familien Grytdal/Mossige i Oslo, som bruker 227.000 kroner i måneden av sine sparepenger, for å kjøpe pillene til sin datter.

HER ER DE: Her er de dyre og omstridte tablettene.

På kort tid økte lungekapasiteten hennes fra 66 til 89 prosent etter at hun begynte å ta pillene.

Helse Førde mener på sin side at Winther får «den beste behandlingen helsevesenet kan tilby».

Les mer om Winthers hverdag her:

Winthers hverdag Folk med cystisk fibrose får ofte tilleggssykdommer. – Jeg har fått CF-diabetes, fordi sykdommen ødela bukspyttkjertelen. Sykdommen fører også til at kroppen ikke klarer å ta til seg nok næring fra maten man spiser. Kroppen tar bare tar opp halvparten av næringen, sammenlignet med et friskt menneske. Det betyr at jeg har vanskelig med å holde vekten oppe, ler den slanke kvinnen: – Jeg må bruke ernæringsdrikk og spise dobbelt så mye som en vanlig mennesker; jeg begynner dagen med fire brødskiver, sier hun. Hovedproblem til en med Cystisk Fibrose er at kjertlene som produserer slim, produserer så seigt slim at det er vanskelig å kvitte seg med. Årsaken er at CF-pasienter har feil med saltbalansen i kroppen. Hun må store deler av dagen få tilgang til oksygen. – Og rundt halvannen time morgen og kveld, må jeg inhalere slimløsende medisiner og pusteøvelser som hjelper slimet opp fra lungene. Det er en tidkrevende jobb, sier Ellen. I tillegg til denne selvmedisineringen har hun siden hun var 1 1/2 år måtte inn på sykehus fire ganger i året i 14 dager, for å få kraftige antibiotikakurer for å forebygge lungebetennelse. Vis mer

– Uriktig forståelse

De har også argumentert med at de må være lojale overfor avgjørelsene som treffes i Beslutningsforum.

Statsforvalteren konkluderer slik:

Helse Førde og deres Medisinske klinikk «bygger på en uriktig forståelse av pasient- og brukerrettighetsloven».

les også Etikk-komité: Vil gi omstridt medisin til CF-pasienter

De viser til paragraf 2–1b andre ledd og skriver videre at Helse Førde og Medisinsk klinikk legger til grunn at Winther ikke har rettskrav på kombinasjonsbehandlingen av de to aktuelle pillene Kaftrio og Kalydeco «fordi Beslutningsforum har kommet til at behandlingsmetoden ikke skal innføres i Norge».

– Opphever avgjørelsen

Det fastslår Statsforvalteren at er en feilvurdering.

«Etter vårt syn kan dette ha påvirket avgjørelsen, ved at vurderingene som ligger til grunn for avslaget, ikke i tilstrekkelig grad konkretiserer og hensyntar Winthers individuelle forhold. Derfor opphever vi avgjørelsen».

les også CF-rammede Ellens mor etter nytt behandlings-nei: – Jeg vet ikke om jeg tåler mer

De fastslår at vedtaket ikke kan ankes og at Helse Førde «må gjøre en ny vurdering av Winther sin rett til nødvendig helsehjelp».

LANG LEDNING: Ellen Winther har en 11 meter lang ledning til oksygenmaskinen sin, som gjør at hun kan gå rundt i leiligheten. Når hun er ute, har hun en liten oksygenbeholder på ryggen.

Frp-leder Sylvi Listhaug har engasjert seg i saken. Hun sier hun er glad for at noen endelig viser handlekraft og sunn fornuft i pillestriden som CF-pasienter er rammet av.

– Dette er et gjennombrudd: Det er svært gledelig at Statsforvalteren i Vestland har satt til side vedtakene som Helse Førde har fattet. Statsforvalteren fastslår at vedtakene er i strid med pasient- og brukerrettighetsloven, sier Listhaug.

– Får ikke den beste behandlingen

Hun utfordret den borgerlige regjering før den gikk av og avgått helseminister Bent Høie (H) måtte bekrefte at ingen pasienter har fått medisiner etter individuell behandling, når Beslutningsforum foreløpig ikke har vedtatt at de ikke skal innføres generelt.

UTFORDRER: Sylvi Listhaug utfordrer den nye helseministeren.

– Mens Danmark for lengst har sagt ja til disse pillene, har norske Beslutningsforum ikke greid å forhandle frem enighet med produsentene av pillene. Winther risikerer å dø i mellomtiden og nå må det handles, krever Listhaug.

Hun sier at Helse Førde straks må gi henne individuell behandling som ender med at hun får medisinen.

– Winther får ikke den beste behandlingen helsevesenet kan tilby – fordi disse pillene er de beste – som kan forlenge livet hennes med mange år, sier Listhaug.

– Presedens i hele landet

Hun legger til:

– I tillegg må vedtaket til Statsforvalteren i Vestland få presedens i hele landet: Det er ikke så mange pasienter, men de er noen flere i samme situasjon som Winther; som risikerer å dø, mens kverna til Beslutningsforum maler.

Listhaug utfordrer den nye helseministeren.

– Ingvild Kjerkol må gå løs på Beslutningsforum, hvor direktørene i helseforetakene rår grunnen og prioriterer penger fremfor pasienter. Eller for å si det med barne- og familieminister Kjersti Toppes (Sp) ord: – Bukken passer havresekken.

Kritisk Kjerkol

Ny helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har også engasjert seg i saken.

– Retten til å bli individuelt vurdert har vist seg krevende å etterleve og er en av grunnene til at vi har mast fra Stortingets side om at systemet Nye metoder må evalueres, sa Kjerkol til VG 27. juni i år.

VG har også omtalt fire år gamle Elvin, som er i sine første leveår som CF-rammet.

CF-RAMMET: Elvin fikk besøk av Frp-leder Sylvi Listhaug i sommer.

– Hvis barn med cystisk fibrose kan få effektiv behandling før sykdommen utvikler seg, så er det ikke bare gevinst for barn som Elvin som får et enklere liv, sa Kjerkol.

Lover endringer

Helseminister Kjerkol ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men sier til VG i dag at det vil skje endringer.

– Jeg har vært tydelig på at de som berøres av beslutningene skal bli hørt og forstått, og at pasienter og klinikere ikke må vente uhensiktsmessig lenge for å vite om en ny behandlingsmetode skal bli innført i norske sykehus.

GIR LØFTE: Helseminister Ingvild Kjerkol lover endringer.

Hun sier at de snart vil motta evaluering av Nye metoder.

– Dette vil danne et godt grunnlag for å videreutvikle systemet slik at systemet har nødvendig tillit, at saksbehandlingstiden går ned og at både brukere og fagfolk i tjenesten får en tydeligere stemme.

– Vil prioritere denne saken

Fagdirektør i Helse Førde Asle Kjørlaug kommenterer saken slik:

– Vi er kjent med avgjørelsen til statsforvalteren, og vi tar vedtaket til etterretning. Vi har startet arbeidet med en ny vurdering, og Helse Førde kommer til å prioritere denne saken.