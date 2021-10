VIL FØLGE EU: EU har ennå ikke tatt endelig stilling til om det skal bli slutt på vekslingen mellom sommertid og normaltid. – Vi gjør lurt i å se hva landene rundt oss gjør, mener næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)

Har du husket å stille klokken?

Nå er sommeren definitivt over – og natt til søndag klokken 03.00 ble klokken igjen stilt en time tilbake og til normaltid.

Dette til tross for at det i årevis har vært diskutert om vi skal opprettholde ordningen med å veksle mellom normaltid og sommertid.

– Hvorfor ikke droppe den justeringen, og heller la oss ha sommertid hele året? spurte VG i en leder i 2018.

Bakgrunnen var da forslaget som Europakommisjonen i 2018 la frem om å oppheve direktivet om sommertid. Det trådte i kraft i 2001 og fastsetter felles dato og klokkeslett for det halvårlige skiftet i hele EU. Europaparlamentet har stemt for at det skal bli slutt på veksling mellom sommertid og vintertid fra 2021.

– EU har nå brukt noen år på å diskutere ordningen med sommertid/vintertid. Saken ligger til behandling i Rådet der EUs medlemsland møtes, og deretter må hvert EØS-land bestemme om de vil ha sommertid eller normaltid, skriver næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en e-post til VG.

Han mener at det er en fordel for Norge å være koordinert med resten av Europa.

– Når vi i dag ikke vet hva resten av landene i Europa bestemmer seg for å gjøre, kan det være lurt å vente. Det handler blant annet om forutsigbarhet for alle de som skal ut og reise og for næringslivet som driver med handel, skriver Vestre videre. Dette er også tidligere omtalt av TV 2.

Som næringsminister er det han som er øverste sjef for Justervesenet og som sørger for at også Norge følger med i tiden.

HYGGELIG: I 2019 mente daværende næringsminister og øverste sjef for Justervesenet, Torbjørn Røe Isaksen, at permanent sommertid «hørtes hyggelig ut».

Tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fortalte i et intervju med VG at han syntes permanent sommertid hørtes hyggelig ut.

– Jeg er sikker på at det er mest populært, sa han i 2019.

Men alle var ikke enige med den daværende næringsministeren. Søvnforsker Ståle Pallesen uttrykte bekymring for folks døgnrytme.

– Folk husker gjerne bare de fine, lyse og lange sommerkveldene. De glemmer hvor trist og mørkt det blir om morgenen på vinteren hvis vi har sommertid året rundt, sa Pallesen til VG.

Siden vintertid, eller normaltid betyr at klokken stilles en time tilbake, får du sovet en time lenger, slik at når du våkner så er det mer eller mindre lyst ute. Mens sommertid er å stille klokken en time frem, slik at du sover en time kortere og kan nyte lange sommerkvelder.

Ifølge TV 2 har Ispsos nylig gjennomført en undersøkelse om hva folket mener om sommer- og normaltid. Resultatet viser at 62 prosent av befolkningen mener at den bør endres, mens 28 prosent mener den bør beholdes som i dag.

I løpet av juli og august i 2018 gjennomførte EU-kommisjonen sin til da største spørreundersøkelse noensinne om nettopp sommertid. Mer enn 4,6 millioner EU-borgere deltok, og 80 prosent av dem ønsket å skrote hele ordningen. Langt de fleste ønsket å beholde sommertiden året rundt.

Ifølge Store norske leksikon har totalt 142 land på et eller annet tidspunkt vekslet mellom sommertid og vintertid. Men stadig flere går bort fra ordningen. Ifølge SNL var det i 2009 87 land som praktiserte ordningen – mens i 2018 var antallet redusert til 75. Sverige, Finland og Danmark er blant disse, mens Island ikke har sommertid.

Sommertid ble i sin tid vedtatt for å oppnå en arbeidsmessig og helsemessig sett bedre utnyttelse av døgnets lyse timer. De siste 100 årene har sommertid, som man kaller tidsforskyvningen, vært innført og avviklet en rekke ganger i Norge.

Sommertid ble første gang innført i Norge i 1916. Ordningen ble videre gjenopptatt fra 1940–1945 og fra 1959-1965, og den ble innført på nytt i 1980. Datoene for innføring av sommertid ble også endret i 1996, slik at den norske klokken skulle stilles samtidig som i andre europeiske land.