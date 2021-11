MEKTIG DEPARTEMENT: Erlend Grimstad (Sp) er en av fem statssekretærer i Finansdepartementet. Her sammen med Lars Vangen (Sp), spindoktor og statssekretær i samme departement.

Vedums statssekretær har tjent millioner på å lære opp utenlandske sjøfolk for norske rederier

Finansminister Trygve Slagsvold Vedums nye statssekretær kommer fra et luksusliv i Manila, der han har jobbet med å lære opp filippinsk mannskap som jobber i norske farvann – til langt lavere lønn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Erlend Grimstad (53) er en av fem statssekretærer som vil jobbe tettest på Vedum i det mektige Finansdepartementet.

Mens Senterparti-lederen har snakket om «hele Norge som vi er så glad i», har Grimstad tilbrakt de siste årene i et land på den andre siden av jorden.

Den ferske statssekretæren har vært folkeregistrert på Filippinene siden desember 2015 – og er det i skrivende stund. Til VG oppgir Grimstad at han har meldt flytting tilbake til Norge.

Den tidligere næringslivstoppen er regjeringsapparatets tredje rikeste. I 2019 hadde han en formue på over 11 millioner kroner og en inntekt på 2,3 millioner kroner, ifølge skattelistene.

Erlend Grimstad Advokat og næringslivstopp med lang Sp-bakgrunn.

Statssekretær for Trygve Slagsvold Vedum i Finansdepartementet.

Statssekretær for Vedum i Landbruks- og matdepartementet i 2013.

1.-kandidat på Akershus Sps stortingsliste i 2013.

Hadde flere roller i Bondevik 1-regjeringen: politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet (1997–1999) og statssekretær i Olje- og energidepartementet (1999-2000).

Tidligere leder av Senterungdommen (1988-1989).

Utdannet ved International Institute for Management Development (IMD Business School) i Sveits og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Administrerende direktør for NTC Manila (2015–2021).

Har hatt flere toppstillinger i næringslivet: ProCorp (2011–2013), Intex Resources (2008–2011) og Umoe (2000–2008).

Har også jobbet som advokat for eget firma (2014–2015) og Arntzen de Besche (1995–1997).

Har hatt en rekke styreverv, og er tidligere medlem i Kringkastingsrådet (2014–2015). Vis mer

I 2015 ble han administrerende direktør for Norwegian Training Center (NTC) i Manila. Senteret ble etablert av Rederiforbundet i 1990, og har siden det utdannet over 7200 filippinske sjøfolk.

Samtidig har Vedum og Sp jobbet for norsk lønn i norsk farvann. I Hurdalsplattformen skriver den nye regjeringen at de vil «innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel».

Sjøfolk som kommer fra land utenfor EU/EØS, tjener nemlig langt mindre enn nordmenn. På frakteskip er det snakk om så lite som en tredjedel av lønnen til norske sjøfolk, ifølge en beregning fra 2018.

– Billigst mulig arbeidskraft

De store lønnsforskjellene i norsk farvann viser at målet til NTC og Rederiforbundet ikke er bistand, mener Johnny Hansen, leder i Norsk Sjømannsforbund.

– Det er bare et bevis på at de har én målsetting: å få billigst mulig arbeidskraft, sier Hansen til VG.

– Hvis du er en norsk ungdom som tenker at du vil få deg jobb på sjøen, så når du er ferdig med utdannelsen blir du møtt av en filippinsk sjømann som koster en tredjedel for rederen. Så lenge det ikke stilles krav om at det skal være norske vilkår, så får du ikke jobb.

Hansen understreker at Sjømannsforbundet ikke er mot utenlandsk arbeidskraft.

– De må gjerne komme til Norge og få jobb, men da skal de ikke utkonkurrere norsk mannskap på lønnsnivå. That’s it, punktum.

VIL HA NORSK LØNN: Sjømannsforbundet, her ved leder Johnny Hansen.

Grimstad: Fortrenger ikke norske sjøfolk

Den nye statssekretæren sier at han ikke har byttet side, og understreker at han er for å hjelpe norske sjøfolk, for maritime tradisjoner og for å bevare norsk kompetanse.

– Men å bidra til å øke kompetansen til folk til sjøs og gi muligheter, synes jeg også er veldig bra, sier Grimstad.

– Du opplever ikke at virksomheten på Filippinene har bidratt til å fortrenge norsk arbeidskraft til sjøs?

– Nei, det er jeg helt sikker på at det ikke har.

STOLT: Erlend Grimstad er uenig med Sjømannsforbundet, som mener målet med NTC er billigst mulig arbeidskraft.

– Norsk Sjømannsforbund mener at målet for NTC og Rederiforbundet ikke er bistand eller å hjelpe, men billig arbeidskraft?

– Ja, det må de jo gjerne mene. Jeg har vært med på å gi utdanning og jobb til fattige filippinske ungdommer, som har blitt gode sjøfolk og offiserer. Jeg synes jeg har vært heldig som har fått jobbe med det.

Også Rederiforbundet avviser kritikken. Se deres svar lenger ned i artikkelen.

Luksusliv i «gated community»

På Filippinene har Grimstad bodd i det eksklusive Ayala Alabang Village, sør for Manila sentrum. Det er et såkalt «gated community», der vanlige innbyggere ikke har adgang, med luksusboliger, skoler, golfbane og svømmebasseng.

– NTC leier det, og så får vi som jobber der lov til å bo der. Fordelen ved gratis bolig er innrapportert i Norge, sier Grimstad til VG.

– Det er et gated community?

– Ja, det er sånn det i disse millionbyene i Asia, du bor i sånne villager. Jeg har hatt det kjempefint der. Jeg er kjempeheldig som har fått bo fint, med mye sol og varme.

Huset Grimstad og familien bodde i har eget svømmebasseng. Han mener det er nødvendig å bo i et slikt område av sikkerhetsmessige grunner.

– Hvor luksus er det? Er det sjåfører og hushjelp og sånt?

– Man blir transportert i trafikken, men det er av sikkerhetsmessige grunner. Det er noen av de andre internasjonale selskapene som var enda strengere enn oss, det hendte at jeg kjørte litt selv. Dette er jo et land hvor det skjer kidnappinger.

GLOBETROTTER: – Jeg er veldig glad i Norge, men jeg er også glad i resten av verden, sier Erlend Grimstad.

Fem med over fem millioner i formue

Nå er Grimstad statssekretær i Finansdepartementet med særlig ansvar for skatt og avgifter, i en selverklært «regjering for vanlige folk» – der fem i regjeringsapparatet som er oppført med mer enn fem millioner i formue i skattelistene for 2019.

Disse har over fem millioner i formue Statssekretær Henrik Thune i Utenriksdepartementet (6,3 millioner kroner)

Statssekretær Ole Gustav Narud i Kommunal- og distriktsdepartementet (6,4 millioner kroner

Næringsminister Jan Christian Vestre (52,4 millioner kroner)

Statsminister Jonas Gahr Støre (53,2 millioner kroner) Både Vestre og Støre er likevel rikere enn det skattelistene viser: Ifølge Kapital er Støre god for 140 millioner kroner i 2021, mens Nettavisen skriver at Vestres formue er på minst 100 millioner kroner. Vis mer

Ikke «vanlige folk»

– Er du vanlige folk?

– Jeg er nå den jeg er. Jeg synes jeg har vært heldig i livet, som har fått muligheter som jeg har forsøkt å gjøre så godt jeg kan med, sier Grimstad og fortsetter:

– Og jobber som har vært både morsomme og interessante, og som har vært godt betalt. Jeg er veldig takknemlig for det. Det betyr ikke at jeg ikke ser at ikke alle har fått det. Jeg er privilegert som har fått mange av disse mulighetene.

– Så når det står i Hurdalsplattformen om hvordan livene skal endre seg for vanlige folk, så er det ikke folk med 11 millioner kroner i formue man sikter til?

– Jeg tror ikke jeg er kjernefokus for hva som kommer til å bli prioritert.

NÆRINGSLIVSTOPP: Fra 2000 til 2008 var Erlend Grimstad konserndirektør i Umoe. Her sammen med sjefen Jens Ulltveit-Moe.

– Hva tenker du om høyere formuesskatt?

– De som har sterkest rygg, må tåle å betale mer enn andre. Jeg vil ha forståelse for det, og mener at det er en fordelende skatt.

Vil ikke oppgi lønn på Filippinene

I Norge eier Grimstad tre eiendommer: Et hus på Skjetten i Viken, en romslig hytte på på Venabygdsfjellet nær Rondane og en hytte i Råde.

– Kommer du til å ha noe annen inntekt nå enn statssekretærlønnen?

– Vi leier ut en sokkelleilighet hjemme, og har leid ut hytta fra tid til annen. Men ikke utover det, sier Grimstad.

Han har vært skattemessig bosatt i Norge, men hatt bostedsadresse på Filippinene. Der oppgir han å ikke ha eiendom, formue eller investeringer.

Grimstad sier at han betalte inntektsskatt på Filippinene, mens han skattet på eiendom, formue og folketrygd i Norge.

I skattelistene for 2019 er han oppført med 2.350.079 kroner i inntekt, 11.007.077 kroner i formue og 156.271 kroner i skatt.

Den ferske statssekretæren vil ikke svare på VGs spørsmål om hvor mye han av dette han har tjent på Filippinene – eller hva han har betalt i skatt der.

90-TALLET: Grimstad var statssekretær i Olje- og energidepartementet fra 1999 til 2000. Her på et møte med utenlandske korrespondenter.

Grimstad mener at han neppe har kommet bedre ut av å betale inntektsskatt på Filippinene.

– Inntekten min har variert under mitt opphold, og inntektsskatten likeså. Men, totalt sett har nok inntektsskatten ligget omtrent på et vanlig norsk nivå. Denne betalingen og innrapporteringen er i tråd med avtaleverket som ligger, sier han og fortsetter:

– Alt er og registrert hos norske myndigheter og ligger i tallene dere har fått innsyn i. Utover det ønsker jeg ikke å snakke om størrelsen på mine inntekter hos tidligere arbeidsgivere.

STORTINGSKANDIDAT: I 2013 var Erlend Grimstad listetopp for Akershus Sp. Han var også leder av Skedsmo Sp frem til han flyttet til Filippinene i 2015.

Eier investeringsselskap

Sammen med kona eier Grimstad investeringsselskapet Freedom Invest.

– Det eier indeksfond, jeg tror det er tre KLP-fond. Så eier det to aksjer i henholdsvis RCCL, den norske stoltheten Royal Caribbean Cruises, og CytoDyn, som er et farmasiselskap som kan komme til å lykkes.

Han understreker at dette er diskutert med embetsverket.

– Det er veldig strenge systemer, det merket vi da vi kom inn. Det er bra, det. Det er regler for hva vi kan gjøre og ikke gjøre. Så nå kan jeg nesten ikke gjøre noen ting med aksjene, og det er sånn det er.

– Hva var tilbakemeldingen på eierskap i enkeltaksjer?

– Det er veldig strengt. Det rapporteres inn, og så må du sitte på det. Hvis du ønsker å selge det, må du gjennom visse prosedyrer.

– Sikre kvalitet

Rederiforbundet forsvarer ordningen med opplæring av sjøfolk på Filippinene.

– Norske rederier i utenriksfart er del av internasjonale verdikjeder og har dermed også internasjonalt mannskap om bord på skipene. For norske skip utgjør filippinske sjøfolk en viktig del av besetningen. For å sikre høy kvalitet har Rederiforbundet i over 30 år hatt både et treningssenter og program for kadetter på Filippinene. På denne måten investerer vi i kompetanse og kvalitet hos våre medlemmers sjøfolk, sier kommunikasjonsdirektør Christine Korme i Norges Rederiforbund til VG.

Hun peker også på at Rederiforbundet forhandler tariffavtaler på vegne av medlemmer med filippinske sjømannsorganisasjoner, forhandlinger hvor også norske sjømannsorganisasjoner deltar.