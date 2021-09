SKEPTISK: Immunolog Anne Spurkland mener det er unødvendig at vaksiner havner i søpla.

Titusenvis av vaksinedoser kan havne i søpla: − Helt meningsløst

Immunolog Anne Spurkland mener dosene bør havne i armene til 80-åringer i stedet for søpla.

Publisert: Nå nettopp

Titusenvis av vaksinedoser risikerer å bli kastet fordi kommunene ikke har nok folk å bruke dem på.

– Da er det veldig fristende å tenke at de burde brukes som booster. Det virker jo helt meningsløst å ikke få benyttet seg av dem. Det er sånn det oppfattes fra allmennheten, inkludert meg selv, sier immunolog, forfatter og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland til VG.

FHI har avvist å bruke dosene som snart går ut på dato som tredjedoser, en såkalt «boosterdose», blant annet fordi man foreløpig ikke har sikkerhetsdata for denne bruken.

Bergen har valgt å spare på 12.000 Moderna-doser som gikk ut 23. september fordi de håper at selskapet kommer med en forlengelse i holdbarhet, slik at dosene kan brukes senere, har BT tidligere skrevet.

– Skjønner ikke

Men Spurkland peker på Israel, som ser tydelig at vaksineeffekten går ned over tid – og USA, der FDA nettopp har anbefalt boosterdose til de som er over 65 år.

– Jeg opplever ikke at FDA er spesielt vågale. De baserer sine vurderinger på data som er solide nok, sier hun.

FHI har tidligere sagt til VG at det kan bli aktuelt med en tredje dose for eldre innen seks måneder.

– Slik det beveger seg fremover, så bestemmer man seg sannsynligvis for å gi boosterdose for folk 65 pluss også her etter hvert. Da skjønner jeg ikke hvorfor FHI er så tilbakeholdne med eldre og vaksiner som går i vasken.

Må din kommunene kaste vaksinedoser? Kontakt VGs journalist HER.

les også Vaksinekoordinator i EU: Planlegger for tredjedose i vinter

Dette skjer med kroppen etter tredjedose

Spurkland mener friske og aktive 80-åringer, som ble vaksinert tidlig i vinter, og antagelig har en redusert vaksineeffekt, bør være de første i køen til å få dosene som nå går ut på dato:

– De friske 80-85-åringene er de som har hanglet seg gjennom pandemien sosialt sett. Hvis covid hele tiden er en trussel for dem, og man har en vaksine, så gjelder å rydde unna det man kan av risiko.

Spurkland sier signalene fra flere eksperter er at en tredje dose lager en bredere beskyttelse, som gjør at man er rustet mot ulike virusvarianter klart bedre.

– Vi har hittil trodd at det vil være behov for å justere vaksinen med tanke på nye varianter av viruset. Det er oppmuntrende at man oppnår langt på vei samme effekt med samme vaksine. Det skjer fordi immunforsvaret ved tredje gangs møte med vaksinen, faktisk lager enda mer varierte antistoffer som bedre fanger opp ulike varianter.

FHI: – Må være mer sikre

Danmark og Tyskland er blant EU-landene som allerede har begynt å gi tredjedose. FHI har tidligere sagt at det kan være aktuelt med en tredjedose til visse grupper innen seks måneder.

FHI-overlege Preben Aavitsland sier det er flere grunner til at FHI ikke gir dosene som står i fare for å kastes som boosterdoser til eldre:

– Vi vet ikke om en tredje dose er til nytte for disse eldre, altså gir dem bedre beskyttelse mot sykdom. Vi vet ikke nok om bivirkninger av en tredje dose hos disse eldre. Et slikt tre-doseregime er ikke godkjent av Legemiddelverket.

– Spurkland mener det er opplagt at de eldre etter hvert vil få en tredjedose også, hvis man ser på utviklingen i andre land. Er det ikke da bedre å bruke dosene man har nå, som uansett ikke kan sendes til fattige land, enn å bruke «ferske» doser om noen måneder som faktisk kunne blitt donert bort?

– Vi skjønner resonnementet, men vi må være mer sikre på kunnskapsgrunnlaget før vi eventuelt setter i verk med tre doser til de eldre. Heldigvis ser det ut til at kommunene klarer å bruke opp det meste av dosene til første- og andre-dosevaksinasjon før dosene går ut på dato.

les også Dette bør du vite om dose 3

Vaksinesjef på Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm, mener det er viktig å stadfeste hvordan bivirkningene etter en tredjedose er, når de gis til sårbare grupper. Fra før vet man at Moderna kan gi kraftigere bivirkninger enn Pfizer.

– Det å gi en ekstra dose til eldre folk, og spesielt til de aller eldste, kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, fordi en tredje dose kan gi kraftigere bivirkninger enn dose to, sier Bukholm.

– FHI har ved flere anledninger valgt å gå utover protokollen fra vaksineprodusentene, blant annet ved å forlenge tiden mellom doser og å blande to forskjellige vaksiner. Så hvorfor ikke her?

– Det å øke intervallet innebar en forventet bedre beskyttelse etter dose to, men man innførte en høyere risiko mens man ventet i to ekstra uker på å bli fullt beskyttet. Utover det økte vi ikke risikoen for alvorlige bivirkninger, avslutter vaksinesjefen.