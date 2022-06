PENSJONIST-MYR: Sylvi Listahaug sier at bistand, laksetrapper og myr fikk rikelig med ekstra penger i revidert, mens pensjonistene ikke fikk fem øre.

Frp-Listhaug: Laksetrapper og myr fikk penger, ikke pensjonistene

Frp-leder Sylvi Listhaug sier de har hatt gleden av å samarbeide med SV for å løfte pensjonistenes inntekter. – Men når det virkelig gjelder, svikter SV pensjonistene, sier hun.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– I sak etter sak har Fremskrittspartiet stått sammen med SV for å styrke pensjonistenes økonomi. Det er derfor ekstra skuffende å se at SV ikke bruker den makten de nå har, som regjeringens støtteparti, til å kjempe for landets pensjonister, sier Listhaug.

Hun viser til at SV i de to store korsveiene det siste året, hvor det er mulig å få utløst penger, ikke har benyttet muligheten.

– Verken i budsjettforliket SV inngikk i fjor høst eller i enigheten om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet og Senterpartiet denne uken, var pensjonistene tilgodesett med ett eneste ord eller en eneste krone, sier Listhaug og legger ironisk til:

– Bistand, laksetrapper og myr fikk rikelig med ekstra penger – mens pensjonistene ble sviktet av SV igjen.

SVs fungerende leder, Kirsti Bergstø, sier de ikke har sviktet pensjonistene.

– Utfordringen har vært at vi ikke har fått gjennomslag i regjeringen, sier hun.

OPPGITT: Listahaug sier SV senest i forrige uke snakket varmt om at det var pensjonistenes tur.

Listhaug mener det er stort sprik i ord og handling i SV.

– I forrige uke var jeg sammen med over tusen pensjonister som demonstrerte mot pensjonsranet på Eidsvolls plass foran Stortringet. SV snakket varmt om at nå skulle det være pensjonistenes tur. Men i revidert budsjett var det alle andres tur.

– Har spart 61 milliarder

Frps arbeidspolitisk talsperson, Dagfinn Olsen, sier det ikke er uten grunn at de har søkt pensjonist-samarbeid med SV.

– Før Frp fikk flertall for å fjerne underreguleringen i fjor hadde staten spart hele 61 milliarder kroner på den urettferdige ordningen. I samme periode har det blitt bevilget 74 milliarder kroner mer til bistand. Dette viser de andre partienes prioriteringer.

ENIGHET UTEN PENGER: Dagfinn Olsen sier enighet med SV ikke hjelper.

Han viser til at FrP og SV senest i mars var enige om at landets pensjonister skulle kompenseres for avviket mellom den antatte og den reelle lønnsveksten i fjor.

– Regjeringen kompenserte bare for halvparten. Det betyr to milliarder kroner i tapte inntekter for pensjonistene. Det er penger FrP mener er pensjonistene har krav på, og det trodde vi også SV mente.

– Handler om anstendighet

Listhaug viser blant annet til en sak i VG.

– Senest i februar sa SV at nå måtte ikke minstepensjonistene sviktes. De ordene var ikke verdt mye. Nå opplever de nok et svik fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

I revidert budsjett foreslo Frp blant annet fem tusen kroner i økt minstepensjon med virkning fra 1. juli.

– Med dagens rekordhøye priser på mat, drivstoff og strøm sliter de som har minst aller mest. Minstepensjonistene i Norge lever under EUs fattigdomsgrense. Dette må vi gjøre noe med. Det handler rett og slett om anstendighet, sier Listhaug.

Torsdag la pensjonsutvalget frem sin innstilling, hvor Frps og SVs representanter stod sammen mot flertallet: De to ville gå lenger enn flertallet i å gi spesielt minstepensjonister og uføre bedre pensjonsgrunnlag.

– Vi er glad for det. Igjen blir det opp til SV å vise om de har gjennomslag i Støre-regjeringen.

Peker på regjeringen

SVs fungerende leder, Kirsti Bergstø, sier de ikke har sviktet pensjonistene.

PENSJONSKAMP: Kirsti Bergstø sier de har kjempet og kjempet, men ikke fått gjennomslag i regjeringen.

– SV har prioritert økning av minstepensjon i vårt eget budsjett, regjeringen gjorde det ikke. Vi har tatt kampen mot underregulering av minstepensjonen, regjeringen laget flertall med Høyre.

– Dere landet et flertall med regjeringen i revidert denne uken, hvor pensjon var nevnt med et ord?

– Frp vet veldig godt at vi skal behandle trygdeoppgjøret i Stortinget torsdag, hvor vi på ny foreslår en økning av minstepensjonen og skjerme uføre fra levealdersjustering.

– Dere ligger ikke an til å få flertall for det?

– Nei; det spesielle er at regjeringen har i Hurdalsplattformen at de skal øke minstepensjonen, men stritter mot våre forslag.

– Vil gjerne ha med Frp

Hun sier at de har vunnet seire.

– Vi har stått sammen med Frp for å fjerne underreguleringen av pensjonen, som fikk flertall. Vi har også stått sammen for å hindre at pensjonistene ble snytt for etterslepet i trygdeoppgjøret og vi har stått sammen om å fremme opptrappingsplan for minstepensjonister.

Hun sier saken Listhaug viser til i VG i februar, var snakk om å hindre regjeringens forslag som ville gi en underregulering av minstepensjon.

– Det mener vi var et svik mot minstepensjonistene, men da valgte regjeringspartiene heller å søke flertall med Høyre.

Hun sier at de vil fortsette kampen for bedre pensjoner.

– Vi vil gjerne ha med Frp, Pensjonistforbundet og alle gode krefter som kan bidra til at folk kan leve av pensjonen sin.