Afghanistan-kollapsen: Vil hente tilbake asylsøkere

ARENDAL (VG) SV og Rødt mener norske myndigheter må vurdere å hente tilbake afghanere som Norge har tvangsreturnert til internflukt i Afghanistan.

– I 2016 strammet regjeringspartiene, Sp og Ap inn asylreglene, slik at man kunne sende flere til internflukt i Kabul. Vi i SV advarte kraftig den gangen. Nå står Taliban i Kabul, sier Lysbakken til VG.

– Bør man vurdere å hente afghanere som vi sendte til internflukt til Kabul tilbake til Norge?

– Ja, jeg mener at hvis folk er i fare på grunn av det, så bør en se på den muligheten, sier han.

Så sent som i juli 2021 sendte Norge en person til Afghanistan. Også i juni ble en person uttransport til det krigsherjede landet.

Så langt i 2021 er åtte personer sendt ut, opplyser Politiets Utlendingsenhet til VG.

Totalt siden 2015 har Norge sendt tilbake 843 asylsøkere som har fått avslag.

Regjeringen stoppet returer til Afghanistan midlertidig 18. juli og vedtaket varer i tre måneder fremover.

FLERE FLYKTNINGER: Audun Lysbakken vil øke antall kvoteflyktninger Norge tar i mot til 5000 og bidra med bistand til Afghanistan i årene fremover.

– En skam

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller utkastelsene en skam.

– Norge har uttransportert folk tilbake til Afghanistan etter en vurdering om at det er trygt i Kabul. Hva tenker du om det nå?

– Det er jo en skam. Det har ikke manglet på advarsler mot det. Vi har vært blant de strengeste og mest nådeløse i hele Europa på dette. Det står seg ikke når vi ser hva som skjer i landet, sier Moxnes til VG.

– Burde vi jobbe for å hente de tilbake igjen til Norge?

– Ja, vi mener de burde få et tilbud om å komme tilbake. Vi har tvangsutsendt en rekke mindreårige til et land som er i krig og som er ustabilt og farlig. Det mener jeg vi åpenbart har et ansvar for når vi har deltatt i denne krigen, sier han.

VIL HENTE TILBAKE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Ny asylvurdering

Justisminister Monica Mæland (H) har varslet at regjeringen vil åpne for nye vurderinger om opphold for folk som har jobbet for Norge.

Mæland sier at enkelte av ulike grunner ikke søkte i 2015 da Norge åpnet opp for det eller ikke var dekket av instruksen.

Hun vil ikke ha en ny gjennomgang av de ti som fikk avslag av hensyn til rikets sikkerhet eller fordi de hadde begått overgrep.

– Det må komme en ny vurdering og en ny mulighet til å søke. Vi sier ikke at alle avslagene skal gjøres om, men det kan være ganske mange som ikke hadde anledning til å søke den gangen. Det kan også være at de unnlot å søke fordi de ikke så for seg situasjonen vi har nå, sier Lysbakken.

– Vi må sikre at alle som kunne fått beskyttelse, faktisk får det, sier han.

– Slutt på angrepskriger

Både Lysbakken og Moxnes er sterkt kritiske til Norges engasjement i Afghanistan gjennom de siste tyve årene.

– Hva vi oppnådde er grundig evaluert gjennom Godal-utvalgets rapport. Den konkluderte med at det eneste av betydning vi har oppnådd er å være en god alliert av USA. Det som nå skjer er et enormt nederlag for USA, sier Lysbakken og legger til:

– Det kommer til å få store politiske konsekvenser i mange år fremover og må føre til selvransakelse i norsk politikk, sier han.

Lysbakken mener at Afghanistan-krigen viser at det ikke er mulig å bygge en fungerende stat og demokrati med utenlandske soldater.

TATT OVER: Taliban tok søndag over kontroll over Kabul. President Ashraf Ghani flyktet.

Lysbakken sier til VG at lærdommen for Norge er at vi ikke igjen skal bruke vårt forsvar i amerikanske intervensjoner.

Han får støtte av Moxnes.

– Dette har vært en fullstendig mislykket krig som etterlater 160.000 drepte, millioner på flukt, kraftig økning i fattigdommen og en eksplosjon i heroineksporten.

– Vi mener at Norge må slutte å delta i USA og Natos angrepskriger, som både har skapt mange problemer og har vært med å svekke Norges forsvarsevne. Konkret ønsker vi å ta frata enhver regjering muligheten til å gå til krig uten Stortingets samtykke, sier Moxnes.