Les dagens VG her!

Skral helse, tap av sine nærmeste og stadig mindre sosialt nettverk gir mange eldre angst. Ikke aksepter at den skal følge deg livet ut, sier ekspertene.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Gjennom sonden får fire år gamle Sofia mat og drikke. Hun har ikke språk og kan hverken stå, gå eller sitte selv. Hva skjedde egentlig med Sofia under fødeselen på Ullevål sykehus for fire år siden? Lille Sofia kom til verden på Ullevål sykehus for noen timer siden. På stellebordet blir hun med ett helt blå. Mamma Irene løper ut i sykehuskorridoren for å hente hjelp. Hun skjønner at noe er alvorlig galt.

Trude Drevland sto nylig frem i VG og fortalte om sin frykt for å bli rammet av demens, blant annet fordi hennes bror og to andre nære ­familiemedlemmer ble det. I helgen kom statsminister Erna Solberg med en god nyhet til sin venninne.

Få også med deg full dekning av norsk og engelsk fotball i vårt sportsbilag.

Dette - og mye, mye mer - i dagens VG!